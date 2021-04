REVUE DE L’APPLICATION: Créez des vidéos comme un pro

Cet évaluateur a téléchargé le MontagePro sur son appareil mobile; c’est une application facile à utiliser pour les utilisateurs de téléphones (Android 5.0 et plus), elle offre des fonctionnalités intéressantes pour une expérience de montage vidéo améliorée.

Nous cliquons beaucoup de photos et de vidéos avec nos téléphones portables ces jours-ci, cependant, la majorité d’entre elles ont tendance à être mauvaises que nous jetons régulièrement afin de libérer notre espace de stockage. MontagePro est un éditeur de vidéo mobile professionnel gratuit récemment lancé, destiné à ceux qui ont le don de donner ce traitement supplémentaire à leur création visuelle. L’application est livrée avec toutes les fonctionnalités d’édition vidéo: couper la vidéo, recadrer la vidéo, diviser la vidéo, couper la vidéo, flouter la vidéo, faire pivoter la vidéo, ajouter de la musique à vos vidéos, ajouter des filtres à votre vidéo, etc. gratuitement.

Cet évaluateur a téléchargé le MontagePro sur son appareil mobile; c’est une application facile à utiliser pour les utilisateurs de téléphones (Android 5.0 et plus), elle offre des fonctionnalités intéressantes pour une expérience de montage vidéo améliorée. Fondamentalement, MontagePro est un éditeur vidéo assez polyvalent et puissant qui permet aux utilisateurs de créer et de produire des vidéos de qualité HD professionnelle à partager sur les sites de médias sociaux – Instagram, Facebook, Youtube et toutes les applications vidéo courtes comme Triller, Snack, Takatak, etc., —Avec différents rapports hauteur / largeur. Il compte plus de 10000 installations, est actuellement disponible sur Google Play Store et sera bientôt disponible sur iOS.

MontagePro propose une multitude d’outils de montage vidéo. Par exemple, il existe Video Trimmer pour couper des vidéos à la longueur souhaitée. Avec Video Splitter, vous pouvez diviser des vidéos en différents clips, tandis qu’avec Transitions, vous pouvez ajouter du drame à vos vidéos. Vous pouvez améliorer les vidéos à l’aide de filtres et d’ajustements. Vous pouvez ajuster le rapport hauteur / largeur vidéo / image pour les publications sur les réseaux sociaux. Avec la rotation vidéo, vous pouvez faire pivoter ou retourner la vidéo, même personnaliser votre propre filigrane.

Pour approfondir, un utilisateur peut utiliser Picture in Picture (PIP) pour ajouter une image / vidéo dans une image. Il existe une option pour créer des vidéos de style film à l’aide de filtres professionnels et d’effets sympas de type Alpha. Vous pouvez personnaliser votre vidéo en ajustant la luminosité, le contraste et la saturation. Vous pouvez même embellir les vidéos en ajustant le ton, la douceur et la luminosité.

L’application offre la possibilité de fusionner deux clips vidéo à l’aide d’effets de transition pour créer des vidéos cinématiques. Un utilisateur peut choisir parmi une variété d’effets de transition comme Fade in / out, Glitch, Light, Ghost, Slice, etc. MontagePro permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement à ses outils premium, ainsi qu’à la dernière option internationale de suppression de musique et de filigrane. Dans l’ensemble, un éditeur vidéo court et un créateur vidéo décents valent le détour.

