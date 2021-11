Revue de l’échange Huobi – CRIPTO TENDENCIA

Dans l’espace cryptographique, il existe de nombreux échanges avec une histoire qui offrent de multiples usages à l’utilisateur, l’un des plus respectés de Huobi Global, présent dans plus de 130 pays.

C’est l’un des meilleurs échanges, qui est sur le marché depuis longtemps. A récemment rejoint sa chaîne intelligente, Huobi Eco, l’écosystème du groupe Huobi, qui est basé sur les échanges commerciaux, utilise HT comme jeton et investit et coopère dans l’industrie de la blockchain.

Bases mondiales de Huobi

nom: Huobi Global

année de fondation: 2013

Dépôt minimum: 0,001 BTC / 100 $ US (monnaie fiduciaire)

Site Web: Huobi.com

Maintenant, au sein de cette plate-forme, certaines fonctionnalités importantes peuvent être mises en évidence. Et, dans cette revue d’échange Huobi, nous vous en racontons quelques-uns :

Acheter des crypto-monnaies avec Visa / Mastercard ou virements bancaires

L’une de ses principales caractéristiques est que vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec votre carte visa, Mastercard ou par virement bancaire. Il dispose également d’un stockage sécurisé et d’un fonds de réserve de sécurité de 20 000 BTC.

Cet échange fonctionne sur effet de levier, vous pouvez également négocier des contrats à terme. Une autre façon d’acheter des crypto-monnaies au sein de cette plate-forme consiste à passer par l’un des fournisseurs du marché Huobi P2P.

Acheter sur le marché P2P vous donne accès à des taux de change fiat-crypto gratuits fixés par des fournisseurs et des utilisateurs comme vous sur un marché ouvert. Le marché P2P vous donne également la possibilité de vendre votre crypto pour de l’argent fiduciaire sans frais ni frais. Les transactions de marché P2P de Huobi incluent un service « d’entiercement » et un cadre anti-fraude solide.

Huobi gagne

Une autre fonctionnalité intéressante est le Huobi Earn, un produit d’investissement permettant aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques. Plutôt que de simplement conserver vos actifs sur votre compte de trading, vous pouvez déposer une partie de vos avoirs dans des revenus flexibles et des revenus fixes, ce qui vous rapportera un APY sur vos actifs symboliques.

De même, dans Huobi Earn, dans lequel vous pouvez placer les crypto-monnaies achetées sur le marché Huobi et obtenir un profit de 50% par an, pour différentes crypto-monnaies. Il dispose également d’un service flexible qui est de 1,32% pour Bitcoin, 4,41% pour USDT et ainsi de suite en fonction de la crypto-monnaie. Ces retours sont à jour au moment de la rédaction, il est toujours conseillé de consulter les retours en cours sur le site officiel.

Échangez des crypto-monnaies sur le Huobi Exchange

Le point d’échange Huobi est le service le plus populaire sur la plate-forme mondiale Huobi. Vous trouverez ici les prix en temps réel de centaines de jetons que vous pouvez acheter et vendre pour obtenir les jetons que vous souhaitez conserver.

Si vous achetez bas et vendez haut, vous pouvez également réaliser un profit sur le Huobi Spot Exchange ou utiliser notre bot Grid Trading pour automatiser vos mouvements de marché. Et profitez de la volatilité des prix avec un minimum d’effort de votre part.

Si vous êtes nouveau sur une interface de trading et de cartographie, vous pouvez vous référer au guide de l’utilisateur du trading au comptant.

ETH 2.0

Une autre section est Ethereum 2.0, où vous avez la possibilité de miser avec des rendements annualisés compris entre 6% et 20%.

Ethereum 2.0, également connu sous le nom de BETH ou ‘Serenity’, est la future mise à jour de la blockchain Ethereum. ETH 2.0 sera lancé en plusieurs « phases ».

Selon les règles de la chaîne ETH 2.0, après l’engagement d’ETH 2.0, ETH deviendra BETH et ne pourra pas être récupéré.

Prêts crypto

Une autre section concerne les prêts crypto ou les prêts crypto. Fondamentalement, vous donnez vos crypto-monnaies en garantie, par exemple, vous le faites avec Bitcoin, l’échange vous donne entre 60% et 70% de cette garantie en dollars et vous pouvez l’utiliser de n’importe quelle manière. Ce que vous devez, vous pouvez le payer petit à petit, contrairement à une dette normale, dans ce cas, si le Bitcoin monte beaucoup en valeur, votre dette se paiera d’elle-même. Bien que cela comporte des risques, car il y a la possibilité que vous soyez liquidé, ou que Bitcoin puisse baisser, ce qui signifie que vous devrez payer plus. En termes plus simples, c’est une épée à double tranchant.

Dérivés chez Huobi Global

Huobi Global a lancé Huobi Derivative Market en décembre 2018. Dans les dérivés Huobi, ils proposent des contrats à terme et des instruments de swap permanents à effet de levier jusqu’à 20x sur les contrats à terme et 125x sur le swap.

Négoce à terme

Le trading à terme permet aux utilisateurs d’acheter ou de vendre un actif spécifique à l’avenir à la date de livraison choisie. Chez Huobi, les utilisateurs peuvent utiliser un effet de levier jusqu’à 20x. Ceux-ci sont disponibles pour neuf actifs de crypto-monnaie différents, notamment Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Ethereum Classic, Tron et BSV. Quant aux dates d’expiration, elles sont hebdomadaires, bihebdomadaires et trimestrielles. Les détails du contrat diffèrent selon l’actif négocié.

Limites de retrait Huobi

Huobi permet aux utilisateurs non vérifiés de retirer 1 BTC par jour. Dans le même temps, la limite de retrait des utilisateurs vérifiés est de 100 BTC par jour.

conclusion

Comme vous l’avez vu, l’échange offre aux utilisateurs des sections infinies. Mais avant d’investir, nous vous rappelons que les crypto-monnaies ont leurs risques d’investissement, compte tenu de leur grande volatilité. Et, comme nous l’avons déjà réfléchi, la valeur peut se multiplier dans un scénario flatteur, mais elle peut aussi tout perdre.

Par conséquent, nous vous conseillons de bien regarder le type de jetons avec lesquels vous souhaitez opérer, car chacun comporte des caractéristiques de risque différentes. Cependant, nous soulignons qu’en termes généraux, la valeur du Bitcoin et des principales crypto-monnaies du marché ont augmenté au cours de la dernière décennie.

Mais retirons qu’en tant qu’investisseur cryptographique, vous étudiez et analysez en détail le projet qui supporte le token qui vous intéresse afin que vous puissiez déterminer s’il a la capacité de tenir ses promesses.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel de Huobi.

