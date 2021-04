Revue de l’épisode 4 de Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier ⋆ .

]]>]]>

Martin Carr passe en revue le quatrième épisode de Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier …

On ne peut nier la chimie entre Bucky, Sam et Baron Zemo. Daniel Bruhl s’amuse à ajouter des nuances humanisantes à sa création odieuse. On ne lui fera peut-être jamais confiance, mais Zemo ne sera probablement pas non plus ennuyeux. Des conversations théologiques, des débats cycliques et une observation du nombril peuvent avoir lieu autour de lui, mais il fait de son mieux pour Le faucon et le soldat de l’hiver intéressant.

Les négociations entre nos protagonistes centraux et les Flag Smashers pourraient conduire à un complot, mais elles ne contribuent guère à donner un élan. Malgré les décors main à main, la chorégraphie soignée et les séquences de cascades dynamiques, ce spectacle est toujours sur l’eau. Wyatt Russell fait de son mieux avec John Walker, mais jouer le deuxième violon à la fois à The Falcon et The Winter Soldier continue de diminuer tout impact.

Avoir le Wakandan Dora Milaje in situ ajoute définitivement une dynamique différente, mais leur inclusion au-delà du désir de quitter Zemo est vaine. Une bande-son explosive et des lieux exotiques peuvent donner une impression d’action, mais les événements sont rarement tendus ou surprenants. Le faucon et le soldat de l’hiver peut posséder des performances solides et un flair visuel, mais le seul salut de l’épisode quatre vient dans ses derniers instants.

Au fur et à mesure que les gants se détachent, certaines vraies couleurs sont révélées et une véritable obscurité envahit ce merveilleux multivers. Cela peut sembler flagrant, sortir du champ gauche et s’attarder un peu trop longtemps sur les éléments les plus désagréables, mais le public va certainement s’asseoir et en prendre note. Au-delà de l’effusion de sang, du changement de ton et du premier moment honnête à Dieu, cela promet bien plus.

Non seulement Marvel est prêt à se salir les mains en ternissant un personnage bien-aimé, mais aussi que ce spectacle a vraiment un battement de cœur. Il y a de la passion au-delà de la narration de précision, de la conception de production brillante et du dialogue soigné. Dans ces derniers instants, Marvel libère un nid de frelons d’agressions inexploitées, de réactions négatives sur les réseaux sociaux et de fanatisme de la base des fans.

Il n’y a pas d’adoucissement de la pilule, pas d’acquiescement à la réaction du public et cela aura des répercussions. Si les choses continuent sur cette trajectoire et que les événements prennent une tournure plus sombre, cela peut s’avérer une grâce salvatrice. En raison d’un manque de jugement, le public est assuré de s’accorder la semaine prochaine, juste pour être témoin des conséquences sismiques. Cependant, si cette folie ne se produit pas au-delà de l’épisode quatre, alors il y aura beaucoup de gens qui regarderont le potentiel s’évanouir.

