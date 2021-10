Revue de l’île de Bergman : Où est la frontière entre la vie et l’art ?

Faire de l’art nécessite de lutter avec des fantômes. Ils sont incontournables. Des spectres des héros de l’artiste surgissent invisiblement d’un au-delà, scrutant les gribouillis, les danses ou les peintures. Les traces de chaque personne qui a déjà loué ou critiqué le talent de l’artiste, peu importe son niveau de qualification – une tante, une directrice de galerie, un critique de théâtre de lycée – s’attardent dans l’air en chuchotant. Seuls les artistes très confiants, très arrogants ou très stupides les ignorent complètement.

Ingmar Bergman, le vénéré cinéaste suédois, croyait plus que tout aux fantômes. C’est du moins ce qu’on dit à Chris et Tony (Vicky Krieps et Tim Roth) lors de leur visite chez lui sur l’île de Fårö, au large de la côte suédoise. Les étrangers associent si fortement l’île à Bergman que le nouveau film exceptionnel de Mia Hansen-Løve s’intitule simplement Bergman Island ; Chris et Tony en sont les protagonistes, un duo de cinéastes qui s’y rendent pour se reposer, se divertir, travailler de manière créative et pour un tourisme teinté de Bergman.

Chris (Vicky Krieps) près du moulin à vent où elle travaille à Bergman Island.IFC Films

Ils aiment tous les deux Bergman et leur fille June, qui reste avec la mère de Chris pendant leur absence. Le voyage est occasionné, en partie, par une masterclass que Tony – plus réussie commercialement que Chris et un peu plus âgée qu’elle – donne au Bergman Center, près de la maison de Bergman, où ils séjournent. La femme qui les accueille à la maison quand ils arrivent leur fait visiter et dit, gaiement mais d’un air menaçant, que c’est la maison où Bergman a tourné sa série télévisée de 1973 Scenes from a Marriage, « le film qui a fait divorcer des millions de personnes ». (La série de six épisodes a ensuite été coupée en un film de près de trois heures.) Le lit juste à l’étage, où ils sont censés dormir, a été le site de certaines des scènes les plus dévastatrices de Bergman dans une chronique d’une relation qui s’effondre.

Chris, pour des raisons évidentes, est sceptique sur le fait qu’elle puisse dormir dans le lit. Elle ne peut même pas travailler dans la maison, vraiment. Pendant que Tony range ses cahiers à l’étage, elle trouve refuge dans le moulin à vent de l’autre côté de la pelouse, qui dispose d’une toute petite pièce qui lui conviendra alors qu’elle essaie d’écrire son prochain film. Elle peut regarder de l’autre côté et saluer Tony, faisant de même à son bureau.

Il semble que Chris sente les fantômes qui l’entourent, certains plus sympathiques que d’autres. (Soyez clair : Bergman Island n’est pas un film d’horreur, à moins que vous ne le vouliez.) Elle peut ressentir les personnages de Scenes from a Marriage et divers autres du travail de Bergman, dont une grande partie a été réalisée sur l’île de Fårö. Elle sent l’esprit d’Ingrid von Rosen, la cinquième et dernière épouse de Bergman, dont la mort a incité Bergman à reprendre une croyance abandonnée dans l’au-delà. Et, bien sûr, elle travaille sous le spectre de Bergman lui-même, dont la place lui reste encore réservée dans le petit cinéma de son domaine, et dont l’art est si vénéré que Chris se retrouve enlacé à essayer d’écrire. « Personne ne s’attend à Persona », lui dit Tony. « Dieu merci », répond-elle.

Vicky Krieps et Tim Roth dans Bergman Island.IFC Films

Vous n’avez pas besoin d’aimer Ingmar Bergman, ou même d’avoir vu un film de Bergman, pour trouver l’île de Bergman formidable. Réfléchi, superposé, trompeusement léger, c’est l’un des meilleurs travaux de Hansen-Løve. Le film n’est manifestement pas un hommage au réalisateur ou à son œuvre marquante, une œuvre qui présente Scenes from a Marriage (récemment réinventée comme une série HBO avec Jessica Chastain et Oscar Isaac), Persona, Cries and Whispers, et bien d’autres. Chris et Tony (et, semble-t-il, Hansen-Løve) l’aiment, tout comme les cinéphiles qui affluent à Fårö. Mais le film de Hansen-Løve est à lui tout seul.

Au lieu d’essayer d’imiter ou de commenter Bergman, Hansen-Løve s’intéresse à toutes les façons dont les fantômes que Bergman ressentait hantent les artistes – et, pour être honnête, nous tous – alors que nous essayons à la fois de créer des choses et de vivre nos vies. Lors de leur première visite au Bergman Center, Chris pose aux conservateurs pendant le dîner des questions sur la vie personnelle de Bergman. A-t-il été impliqué dans la vie de ses enfants ? Était-il heureux ? Était-il quelqu’un de bien ?

La réponse est, en substance, pas vraiment – il a traité la parentalité comme une activité dans laquelle il n’a pas besoin de s’impliquer personnellement, bien qu’il ait engendré neuf enfants par six femmes différentes. Chris est consterné. « J’aime une certaine cohérence, dit-elle. « Je n’aime pas quand les artistes que j’aime ne se comportent pas bien dans la vraie vie. »

L’idée d’une cohérence – de ce qui se passe dans votre vie réelle se déverse dans votre art, et vice versa – est au centre de l’île Bergman. Chris a du mal à écrire pendant que Tony navigue allègrement, produisant de nombreuses notes puis rédigeant un scénario pour un film « sur la façon dont les choses invisibles circulent dans un couple », comme il le dit à Chris. (Peut-être que les scènes d’une chambre de mariage l’affectent après tout.)

Ces choses invisibles, quelles qu’elles soient, semblent aussi circuler entre elles. Chris et Tony ne se battent pas vraiment, et ils sont amicaux l’un envers l’autre, mais au fur et à mesure que le film continue, le sentiment que leur relation est entrée sa période de liquidation est inévitable. Puis, à mi-chemin, lorsque Chris semble enfin comprendre ce qui va se passer dans son nouveau film, on nous demande de voir leur relation à travers ce nouvel objectif.

Bergman Island pivote vers un film dans le film, le film de Chris, sur une cinéaste nommée Amy (Mia Wasikowska) qui est depuis longtemps amoureuse de son amoureux depuis son adolescence, Joseph (Anders Danielsen Lie). Grandis maintenant, les deux ont des partenaires, et Amy a aussi une fille. Ils ont essayé et échoué dans le passé pour faire fonctionner leur relation. Mais quand ils se retrouvent pour le mariage d’un ami commun, où d’autre ? — Île de Fårö, des étincelles jaillissent à nouveau. Ils brûlent. C’est douloureux. Et Amy doit faire face à la tâche difficile de bannir le fantôme de la vie qu’elle et Joseph auraient pu avoir ensemble, de peur que cela ne la hante inexorablement.

Mia Wasikowska et Anders Danielsen Lie dans le film-dans-un-film à Bergman Island. Films IFC

Quelle part de cette histoire est la pure invention de Chris, et quelle part est remixée et tirée de sa propre vie, même inconsciemment ? Tony semble sentir qu’il y a plus dans l’histoire de Chris qu’elle ne le sait peut-être, lui disant, un peu bourru, qu’il n’est peut-être pas la personne à qui elle devrait parler du film. Chris semble déconcerté, mais peut-être qu’elle sait ce qu’il veut dire.

Dans des films comme Goodbye First Love (2011) et Things to Come (2016), Hansen-Løve a montré son talent pour nous inviter dans la psyché de ses personnages sans jamais les rendre trop explicites ou simples. Elle aime peindre légèrement les traces des « choses invisibles », nous invitant à nous pencher et à les remarquer. Son art intimement personnel fonctionne fréquemment comme des réfractions de sa propre vie. Maintenant, à Bergman Island, elle porte son regard sur le travail mystérieux, intuitif et difficile à décrire de la création artistique. L’histoire de Chris à propos d’Amy porte les traces des expériences que nous venons de voir sur l’île de Fårö, et d’autres expériences que nous ne pouvons que supposer qu’elle a eues.

Pendant ce temps, Hansen-Løve reconnaît avec un clin d’œil qu’elle fait la même chose; il semble clair qu’au moins une partie de ce film est aux prises avec sa propre relation avec le célèbre cinéaste Olivier Assayas, qui s’est terminée en 2017. Le couple a une fille. Que Hansen-Løve demande à Chris d’écrire sur une réalisatrice nommée Amy, puis de choisir une actrice nommée Mia pour la jouer – Mia étant aussi son propre nom – n’est peut-être qu’un hasard, mais cela est conforme à la nature anagrammatique de Bergman Island. (La fille d’Assayas et Hansen-Løve, Vicky, partage également un nom avec Krieps, qui joue Chris.)

Ainsi, le fantôme d’une relation réelle a inspiré une relation fictive, qui à son tour fournit du fourrage pour une relation dans une relation alors que Chris considère l’avenir d’Amy, et peut-être le sien. Les inversions et les virages de Bergman Island sont un délice à démêler, mais ils conduisent à un point avec lequel Chris doit se débattre : les expériences, les émotions et les personnes de la vie de l’artiste supplieront toujours de renaître dans l’art, même lorsque la création est douloureuse. L’île de Bergman aboutit à une conclusion beaucoup moins misérable que celles des films de Bergman, ce qui suggère que cette histoire télescopique raconte en fait que Chris trouve la liberté dont elle a besoin pour déterminer à quels fantômes faire attention et comment vivre parmi eux en paix.

Parce que, suggère Bergman Island, les fantômes ne seront pas ignorés. Nos amours, nos souvenirs, les gens que nous connaissions et ceux qui nous ont quittés pour toujours, ceux qui nous font peur et ceux qui nous ravissent, seront toujours avec nous. Ignorez-les entièrement et notre art, et nos vies, manquent de profondeur ; prêtez-leur trop d’attention et nous serons liés par des nœuds. Le défi auquel nous sommes tous confrontés, chaque jour, est de trouver comment vivre des vies cohérentes au milieu d’eux.

Bergman Island a ouvert ses portes dans les salles le 15 octobre.