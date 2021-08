Revue de Madden NFL 22 – Changement d’élan

Les fans des Seahawks de Seattle ont causé des tremblements de terre mineurs dans le passé, tel est le tapage du bien nommé 12th Man. La foule au CenturyLink Field a également remporté deux records du monde Guinness pour le rugissement le plus fort enregistré dans un stade de sport, enregistrant une fois un assourdissant de 137,6 décibels en 2014. Bien sûr, Seattle n’est pas la seule ville connue pour ses fans bruyants et son atmosphère intimidante. , et cela se reflète dans les différents stades de Madden NFL 22. Après les critiques selon lesquelles le match de l’année dernière était léger sur le nouveau contenu – en particulier en ce qui concerne le mode Franchise – le développeur EA Tiburon a introduit un certain nombre de changements radicaux cette fois-ci, la foule étant la plus importante dès la sortie de la porte.

La nouvelle fonctionnalité Gameday Atmosphere donne vie aux foules avec de nouvelles animations et des enregistrements de fans remasterisés qui reproduisent plus fidèlement ce que vous êtes susceptible de voir et d’entendre un dimanche donné. Cela s’étend également au-delà du côté esthétique, car le ballon volera plus loin à haute altitude de Denver, tandis que le vent fera des ravages avec votre équipe de field goal à Chicago. En plus de cela, l’intensité des supporters locaux aura un impact sur la façon dont les matchs peuvent se dérouler. Cette fonctionnalité s’appelle Gameday Momentum, et elle introduit un compteur d’élan en haut de l’écran qui se déplacera d’avant en arrière comme un bras de fer en fonction des performances de chaque équipe. Si l’élan est de votre côté – à cause d’un gros sac ou d’un touché crucial, par exemple – vous aurez accès à divers bonus (appelés M-Factors) qui donnent à votre équipe un avantage dans certaines situations. Cela fonctionne en tandem avec Gameday Atmosphere pour augmenter l’importance de l’avantage du terrain, en particulier lorsque vous jouez devant des foules connues pour leur vocifération.

Le 12e homme susmentionné des Seahawks de Seattle provoquera une distorsion de l’art du jeu pré-snap de l’équipe adverse aux 3e et 4e, transformant la route de chaque récepteur en un désordre sinueux. Ailleurs, les joueurs des Vikings gagneront une petite augmentation de vitesse dans la zone rouge lorsque le chant “Skol” résonnera autour du US Bank Stadium. Cela semble et semble un peu gamifié à la surface, mais Gameday Momentum et Atmosphere sont des ajouts cruciaux qui capturent le fandom unique de chaque équipe et reflètent avec précision les sautes d’élan sauvages qui peuvent se produire au cours d’un match de football passionné. Cela donne aux rivalités une sensation de gros jeu et intensifie les entraînements où les fans à domicile travaillent avec ferveur contre vous. L’impact de l’avantage du terrain dans la NFL est tangible et peut souvent faire la différence entre gagner et perdre, mais Madden 22 marque la première fois que la série a vraiment imité une partie intégrante du sport.

Next Gen Stats contribue également à l’expérience de jeu en améliorant le package de diffusion. Les rediffusions montreront combien de secondes il a fallu à un blitzer pour entrer en collision avec le quart-arrière, ou compteront le nombre de mètres qu’un récepteur a accumulés après la capture d’un gros jeu. Cependant, en plus d’ajouter à la présentation, les statistiques de la prochaine génération ont un impact beaucoup plus important sur le gameplay en comparaison. Madden 22 utilise les données Next Gen Stats de la NFL pour piloter son comportement d’IA, résultant en des jeux plus dynamiques contre le CPU. Les quarts réagiront différemment les uns des autres lorsqu’ils sont sous pression, certains sont plus susceptibles de tenter des lancers dans des fenêtres étroites, et les porteurs de ballon seront différents lorsqu’il s’agira d’éviter les tacles ou de les percer. Vous verrez également des superstars larges récepteurs utiliser des coupes et des relâchements de signature pour essayer de s’ouvrir lorsque la défense appuie, tandis qu’une suite de nouvelles animations rend tout plus fluide et réactif, que vous lanciez la balle vers le bas ou que vous explosiez. à travers un trou à la ligne de mêlée. Le tacle, en particulier, semble plus naturel et varié, et est donc plus satisfaisant. Et lancer ces balles 50/50 n’est plus une perte de temps grâce à des réactions plus dynamiques entre les receveurs et les arrières défensifs.

En mode Franchise, ces améliorations de l’IA aident à diversifier chaque semaine de la saison épuisante de la NFL. Chaque équipe a sa propre personnalité et son propre style de jeu, de sorte qu’aucun jeu ne ressemble au précédent. Pour contrer les forces de chaque équipe et exploiter leurs faiblesses, Franchise a été repensé avec de nouvelles stratégies hebdomadaires. Désormais, Next Gen Stats vous donnera une ventilation de la qualité d’une équipe dans un certain nombre de domaines spécifiques des deux côtés du ballon, de l’exécution de courses extérieures et de passes moyennes, au blitz du quart-arrière et à la défense de passes courtes. Avec ces informations en main, vous pouvez choisir un plan de match qui vous donne les meilleures chances de gagner. Contre les Steelers, par exemple, vous pourriez choisir de contrer leur blitz agressif, puis lors du prochain match, vous pourriez vous concentrer sur le confinement du quart-arrière pour tenter d’empêcher le Kyler Murray des Cardinals de se précipiter pour des verges au sol.

Pendant que vous passez la semaine précédant un jeu à travailler sur la stratégie, la pause à la mi-temps vous donne la possibilité de modifier le plan si les choses ne fonctionnent pas ou si vous souhaitez adopter une approche différente parce que vous êtes, disons, gros. ou à la traîne. La gestion de la fatigue et des blessures de votre joueur fait également partie de la stratégie hebdomadaire. Vous voudrez peut-être tout mettre en œuvre avant d’affronter une équipe rivale pour augmenter l’XP de votre joueur, mais vous devez peser les risques avec la récompense au cas où l’un de vos joueurs clés se blesserait à la veille du concours.

L’une des autres nouvelles fonctionnalités de Franchise peut au moins atténuer les blessures dans une certaine mesure. Votre entraîneur-chef, votre coordinateur offensif, votre coordinateur défensif et le personnel des joueurs ont tous leur propre arbre de compétences de style RPG. En atteignant les objectifs du jour de match et à plus long terme, vous débloquerez des points de personnel qui peuvent être dépensés pour améliorer votre personnel dans plusieurs domaines, tels que la réduction du temps de récupération après une blessure. L’amélioration de votre personnel se traduit par un meilleur développement de vos joueurs, donnant à Franchise une boucle gratifiante en tant que meilleurs joueurs signifie que vous êtes plus susceptible d’atteindre les objectifs pour à son tour améliorer à nouveau vos entraîneurs. Chacun de ces systèmes nouveaux et révisés donne à Madden 22 une plus grande profondeur stratégique au-delà de la simple construction de la liste. Il n’y a pas deux matchs identiques, et Franchise parvient à trouver un point idéal où ce que vous faites en dehors du terrain a un impact gratifiant sur ce que vous faites dessus, au point où cela a fondamentalement changé la façon dont vous êtes censé aborder chaque match. -en haut.

Si vous jouez en tant qu’entraîneur-chef, Franchise présente également des scénarios au cours de chaque saison pour refléter les hauts et les bas qu’une équipe doit endurer. Ces scénarios ajoutent de faibles éléments narratifs au jeu, mais c’est surtout une autre façon d’améliorer les joueurs en leur fixant des objectifs dynamiques. Si un joueur se comporte bien pendant la pré-saison, vous pouvez lui parler d’avoir un gros match pour commencer la saison régulière. Cela vous donnera un objectif de jour de match pour continuer leur évasion, en gagnant plus de points de personnel si vous réussissez. Le scoutisme, en revanche, est inchangé pour le moment, mais Tiburon prévoit de lancer un nouveau système de scoutisme gratuitement en septembre. Cela vous permettra d’affecter des éclaireurs nationaux et régionaux pour trouver les meilleures perspectives d’université et d’accumuler plus d’informations avant le jour du repêchage. Tout cela semble bien, mais il est évidemment impossible de le savoir avec certitude avant la sortie de la mise à jour gratuite.

Ultimate Team et The Yard reviennent également, mais sont pour la plupart indemnes de l’année dernière. Ce dernier – une expérience unique de football à six contre six – ajoute de nouveaux terrains, y compris Hawaï, et un nouveau mode classé afin que vous puissiez tester vos compétences contre d’autres joueurs. La progression dans The Yard est également unifiée dans Face of the Franchise: United We Rise, de sorte que la progression, les récompenses et l’équipement des joueurs sont partagés entre les deux modes. Face of the Franchise est également similaire à l’année dernière, seulement maintenant, vous pouvez jouer en tant que quart-arrière, porteur de ballon, receveur large ou secondeur. L’histoire ici est clichée et obsolète, avec des cinématiques guindées et un manque de chimie parmi sa petite distribution. Regarder un jeune joueur passer ses études avant d’entrer dans le repêchage est un complot galvaudé à ce stade, même si la version de Madden 22 se concentre sur la relation entre un joueur et son agent par opposition à quelque chose comme une rivalité entre coéquipiers. Il n’y a tout simplement pas assez ici pour justifier de jouer à Face of the Franchise par rapport au mode Franchise normal. L’ajout d’un nouveau système basé sur les classes qui définit votre style de jeu est une belle touche, vous donnant des capacités X-Factor spécifiques pour travailler au déverrouillage. Mais à moins que vous n’aimiez prendre un personnage créé à travers une saison de la NFL, il n’y a pas assez de profondeur ni d’incitation pour consacrer du temps à Face of the Franchise.

Ce n’est pas sans sa juste part de problèmes non plus. Les sous-titres pendant les cinématiques disparaissent souvent, la musique dominera parfois le dialogue et le visage de votre personnage créé a tendance à changer complètement au hasard. Madden 22 a également l’habitude de planter dans tous les modes, donnant l’impression qu’il n’est pas encore tout à fait prêt à être lancé. Vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté après la plupart de ces plantages, mais il se bloque parfois à la fin d’un jeu et efface toute votre progression. Laisser un jeu en cours et y revenir plus tard réinitialisera également vos objectifs de jour de match, même si vous les avez également terminés, et parfois une victoire comptera comme une perte en franchise.

Ces problèmes techniques mettent un frein à Madden 22, d’autant plus qu’il aborde enfin la franchise avec un certain nombre d’ajouts significatifs. Espérons que ces problèmes, et en particulier les accidents, pourront être résolus bientôt.

Lorsque tout fonctionne comme prévu, Madden 22 marque un récent point culminant pour la série. Le gameplay ne bouge pas beaucoup l’aiguille mécaniquement, mais les changements apportés à l’IA rendent le défi plus intéressant et plus varié, tandis que Gameday Atmosphere and Momentum donne vie aux fans de chaque équipe avec un effet palpable. Avec Franchise rendant les moments entre ces jeux plus engageants, il est relativement facile de passer des heures à constituer une équipe pour défier le Super Bowl. Il est juste regrettable que cela vienne avec la mise en garde que les problèmes techniques pourraient s’avérer être le plus gros obstacle qui se dresse sur votre chemin.