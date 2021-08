Revue de Marvel Future Revolution pour Android : un jeu F2P amusant et imparfait

Marvel Future Revolution est un RPG mobile se déroulant dans le monde Marvel après la fusion de plusieurs Terres lors d’un événement appelé The Convergence. Maintenant, la Terre Primaire essaie de rester ensemble grâce au fait que les gens de plusieurs mondes doivent maintenant en partager un seul, ainsi que tous les méchants qui sont maintenant tous au même endroit. Ils ont créé un groupe de travail appelé Omega Flight, dont le joueur est membre, dont le travail consiste à faire face aux menaces qui pèsent sur le monde.

Vous incarnez une poignée de poids lourds de Marvel, dont Iron Man, Captain America, Spider-Man, Captain Marvel et Black Widow. J’ai passé la plupart de mes premières missions à jouer le rôle du Docteur Strange. Chaque personnage a une chaîne de missions distincte et les joueurs peuvent les jouer tous. J’admets que ma première pensée a été à quel point cela aurait été un cauchemar logistique et à quel point je suis heureux que mon personnage fasse le poinçonnage et non la paperasse. Ma deuxième réflexion concernait à quel point le jeu est étonnamment agréable, moins certains des pièges habituels sur mobile comme les microtransactions.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Critique de Marvel Future Revolution pour Android :

Marvel Future Révolution

En bout de ligne : Si vous êtes un fan de Marvel, vous aurez probablement plaisir à jouer certains de ses personnages les plus emblématiques, et les combats et les missions sont agréables. Ce n’est pas sans défauts, les microtransactions en faisant partie.

Le bon

Le jeu a l’air incroyable, surtout pour un titre mobile Il existe de nombreuses options de personnalisation de personnage Le combat et le gameplay sont amusants et faciles à prendre en main

Le mauvais

Il y a beaucoup de microtransactions et de rappels qu’elles existent La conception sonore et le doublage en particulier sont aléatoires Le texte et les icônes à l’écran peuvent être difficiles à voir

Marvel Future Revolution : les bonnes choses

Source : Android Central

Tout d’abord, le jeu a l’air incroyable, surtout compte tenu des plates-formes pour lesquelles il est conçu. Il a l’air presque aussi bon que le titre Marvel’s Avengers de Square Enix pour console et PC, et les baisses de qualité étaient généralement de petits problèmes de texture pop-in ou de distance de dessin. Les personnages ont fière allure et les cinématiques pré-rendues sont bien animées.

Catégorie Marvel Future Revolution Titre Marvel Future Revolution Développeur Netmarble Games Éditeur Netmarble Games Genre Action RPG Configuration minimale Android 6.0 Taille du jeu 1.6G Joueurs Single/Multiplayer Prix de lancement Gratuit

Le jeu a également un nombre décent de personnages, même si toutes leurs capacités ne se sentent pas si différentes les unes des autres mécaniquement. Chacun a une attaque de base, des capacités spéciales, une capacité de contrôle des foules et un ultime qui aplatit fondamentalement tout le monde dans la pièce. Ce n’est pas compliqué et vous n’avez pas vraiment besoin de réfléchir au combat si vous ne le souhaitez pas.

Le jeu a l’air incroyable… presque aussi bon que Marvel’s Avengers pour console et PC.

Le jeu est techniquement en monde ouvert, mais je ne veux pas donner l’impression que vous allez avoir un énorme bac à sable pour jouer, comme un jeu LEGO Marvel. Au lieu de cela, vous avez plusieurs zones spécifiques où vous pouvez aller et entreprendre des missions dans une zone relativement petite. Cela semble confiné, mais honnêtement, j’ai trouvé un peu soulagé de ne pas avoir à passer plusieurs minutes à parcourir la carte d’un bout à l’autre de la carte.

Source : Android Central

Et, au cas où vous auriez l’impression de trop appuyer sur l’écran, vous avez la possibilité de faire en sorte que votre personnage se déplace automatiquement sur la carte pour atteindre les objectifs de la mission. J’ai apprécié ça parce que je suis paresseux, surtout quand un jeu me demande de moudre, alors j’ai apprécié la commodité. Cela ne fonctionnera évidemment pas avec tous les modes du jeu ou ses combats de boss, mais cela reste utile.

Une dernière chose que j’ai aimée : les cosmétiques du jeu vous permettent d’équiper vos héros de plusieurs costumes différents. Vous pouvez choisir parmi plusieurs pièces de costumes, certaines basées sur des bandes dessinées et d’autres originales, dans une variété de couleurs. La personnalisation était l’une des choses que le développeur Netmarble vantait avant la sortie du jeu, et s’habiller avec des super-héros Marvel ne semble pas être amusant ou quelque chose sur lequel un joueur digne devrait passer beaucoup de temps, mais c’est et je fait et je n’ai aucun regret.

Marvel Future Revolution: Les trucs pas si bons

Source : Android Central

J’aime ce jeu, mais il n’est pas sans défauts, dont certains pourraient être des dealbreakers. Pour commencer, je dois noter que ce jeu veut vraiment que vous payiez de l’argent pour des objets. Il existe un certain nombre d’options dans le jeu pour les microtransactions, des pièces d’équipement cosmétiques aux boosters en passant par la monnaie. C’est un peu ridicule même selon les normes des jeux mobiles, et ce serait vraiment rebutant si les microtransactions ne sont pas votre truc.

Cela va ressembler à une petite plainte étant donné qu’il s’agit d’un titre mobile, mais le doublage n’est pas à la hauteur, d’autant plus que mes oreilles ont détecté de très bons acteurs de la voix dans le mix (je suis presque sûr que c’est Yuri Lowenthal jouant Spider- Man encore, et permettez-moi de préciser qu’il est l’une des exceptions). Certains personnages ont l’air de crier au cours d’une conversation normale, et d’autres ne semblent pas très intéressés par ce qu’ils disent, si cela a du sens.

Je dois noter que ce jeu veut vraiment que vous payiez de l’argent pour des objets.

Ce ne serait pas si grave s’il n’y avait pas le fait que l’audio est gâché en général. Les voix des personnages se coupent lorsqu’ils parlent, et la musique et les lignes vocales entrent et sortent au hasard. Je pense qu’une partie du problème est que lorsque le dialogue des personnages est réglé sur lecture automatique, leur dialogue passe à la ligne suivante avant que la ligne parlée ne puisse rattraper son retard, mais je n’ai aucune explication pour le silence.

Il y a aussi des moments où le texte et les icônes à l’écran sont un peu exigus. Pour la plupart, le texte est lisible et je n’ai eu aucun problème à suivre l’histoire ou les missions, mais parfois des choses comme la liste d’amis à l’écran ou les noms d’autres joueurs planant au-dessus de leur tête me faisaient plisser les yeux. Autre exemple, le menu qui vous montre vos quêtes actives est une très petite icône en forme de croix en haut à droite de l’écran. On m’a dit que je ne pouvais plus faire de missions et j’ai passé plusieurs minutes à essayer d’accéder à ma liste, la trouvant plus ou moins par accident.

Enfin, le jeu ne prend pas en charge les contrôleurs, à l’exception des mouvements de base des personnages. Alors que les commandes de l’écran tactile fonctionnent très bien, un RPG d’action est quelque chose qui ne peut être amélioré qu’avec un contrôleur, et malheureusement, même les meilleurs contrôleurs mobiles ne seront pas très utiles.

Marvel Future Revolution : faut-il y jouer ?

Source : Android Central

3 sur 5

Ce n’est pas un jeu qui va être la tasse de thé de tout le monde, étant donné les mécanismes F2P et à quel point il peut être répétitif. Cependant, j’ai trouvé la mécanique F2P assez inoffensive et j’aime suffisamment les personnages pour continuer à jouer. Le jeu a une quantité décente de contenu avec la promesse de plus, et il a une configuration intéressante pour toutes les histoires futures.

Si vous êtes intéressé par les héros Marvel et que vous souhaitez jouer avec certains de vos personnages préférés et que cela ne vous dérange pas un peu, c’est un jeu amusant à jouer. Mais si vous préférez quelque chose d’un peu moins sur la mouture et les microtransactions – ou si, Dieu nous en préserve, vous n’êtes pas un fan de Marvel – vous feriez probablement mieux de lui donner un laissez-passer.

Marvel Future Révolution

En bout de ligne : C’est un titre mobile amusant, surtout si vous aimez les héros Marvel. Il possède un système de combat agréable et une option de personnalisation des personnages, mais les mécanismes F2P peuvent être difficiles à ignorer.

Du bureau de la rédaction

C’est compliqué : pourquoi les cadrans des montres sont nuls sur la Galaxy Watch 4 en ce moment

Je casse ma Galaxy Watch 4 ce week-end, comme beaucoup d’entre vous, et même si j’aime la plupart de son expérience, il y a un domaine qui laisse beaucoup à désirer : les cadrans de montre. Alors que Samsung propose une belle variété de conceptions de première partie, les complications sur les montres Samsung et tierces souffrent de certaines incohérences et incompatibilités.