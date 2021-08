Revue de Mme March: Hitchcock-meets-Highsmith conte d’une femme sur le point

Au début de Mme March, le nouveau thriller littéraire de mauvaise humeur de Virginia Feito qui a été sélectionné pour l’écran par Elisabeth Moss, nous obtenons un détail révélateur sur notre héroïne éponyme.

La femme au foyer de l’Upper East Side, Mme March, apprend-on, porte des gants en peau de chevreau vert menthe. De plus, elle considère ces gants comme remarquablement audacieux. C’était un cadeau de Noël de son mari, George, et Mme March les adore.

“Elle n’aurait jamais choisi cette couleur, ne croyant pas une seule fois qu’elle pourrait réussir une telle chose”, écrit Feito, “mais elle était ravie du fantasme que des étrangers, quand ils la voyaient les porter, supposeraient qu’elle était le genre de femme insouciante et confiante qui aurait choisi une couleur si audacieuse pour elle-même.

Entassés dans cette petite anecdote compacte se trouvent toute une pléthore d’informations sur Mme March. Comme l’innommée Mme de Winter dans un autre thriller Rebecca, Mme March a une personnalité terne et effacée, à tel point qu’elle n’évalue même pas un prénom. De plus, elle est honteusement consciente que les étrangers la trouvent terne et aspire à être excitante, charismatique, charmante sans effort. Son cadre de référence pour l’excitation et le danger est tellement de travers qu’elle pense que les gants vert menthe pourraient être une étape significative vers le glamour.

Mme March a particulièrement besoin de glamour, car au début du roman, elle est en train d’apprendre quelque chose d’humiliant. Son mari romancier a basé sur elle le protagoniste de son dernier roman. Mme March est sans aucun doute capturée : ses manières, son apparence, son habitude de porter des gants en tout temps. Mais la comparaison n’est pas flatteuse.

Note : 4 sur 5

Le protagoniste du roman de George est une prostituée avec qui personne ne veut coucher. Elle est couverte de plaies et d’odeurs nauséabondes, et ses quelques clients la paient par pitié et refusent de la toucher. Son nom est le titre du livre de George : Johanna. (Même le personnage du livre dans un livre a un prénom ! Mais pas Mme March.)

Ce qui découle de cette révélation, c’est un peu Hitchcock, un peu Patricia Highsmith, un peu « The Yellow Wallpaper ». La prose cool et élégamment maniérée de Feito semble nous situer au milieu du siècle, l’ère des femmes au foyer glacées et refoulées, gentiment folles, et Mme March ne déçoit pas. Elle est enragée par le traitement que George lui a réservé et n’a aucune compréhension apparente de la façon de traiter cette rage.

Mme March commence à imaginer que chaque personne qu’elle connaît et chaque étranger dans la rue doit avoir lu le livre de George, doit être au courant de sa honte. Elle commence à soupçonner que George pourrait être derrière un mystérieux meurtre dans le Maine. Elle commence aussi à voir des sosies – d’elle-même, de George, de la fille assassinée – ramper dans son appartement de bon goût, pour voir ses murs couverts de vermine morte.

Sa narration semble s’effilocher progressivement, devenir de moins en moins fiable au fur et à mesure que nous lisons. Ce qui est clair, c’est qu’elle nous entraîne, inexorablement et sans trop avoir l’air de savoir pourquoi, vers quelque chose de sanglant.

Mme March est un livre sournoisement brutal, un cri presque noyé par un murmure. Feito commence l’histoire avec des coups acérés contre le snobisme et la conscience de soi simultanés de Mme March, si brefs et si pointus qu’ils en sont simplement drôles. Dans les 10 premières pages seulement, Mme March ne parvient pas à confronter une femme qui fait la queue devant elle, dit à un serveur qu’elle attend un ami inexistant pour ne pas être appelée à dîner seule et se souvient de ses premiers rendez-vous avec George. , alors qu’elle ne voulait rien « maltraiter » « avec sa personnalité ». C’est un tel paillasson que vous avez tendance à vous moquer d’elle plutôt que de sympathiser avec elle – mais alors que Feito atteint son apogée et que Mme March commence à s’effondrer, vous commencez à vous demander si toutes ces premières piqûres ne vous étaient pas destinées tout le long.

S’il y a un défaut majeur ici, c’est que Mme March semble si quelque chose de trop clairement destiné à se retrouver à l’écran. L’intériorité de Mme March est rendue presque exclusivement par des hallucinations et des images sombres, prétraduites pour un support visuel. Ses manières et ses faiblesses demandent simplement à être interprétées par une actrice de plus de 40 ans qui cherche à décrocher un Emmy dans une prestigieuse mini-série câblée. (Elisabeth Moss a déjà appelé dibs, mais j’aimerais voir ce que Cate Blanchett pourrait faire ici.) La prose de Feito ne faiblit jamais, mais elle ne semble pas non plus encline à tirer parti des possibilités artistiques que le roman peut offrir que la télévision peut ‘ t : la psychologie exprimée par le texte plutôt que par les images, par exemple.

Pourtant, il y a une construction implacable dans ce livre, une terreur qui ronge qui s’installe tôt et ne se relâche jamais tout à fait. Et entre les phrases polies à l’argent de Feito et son étrange sens psychologique, vous ne le voulez pas. Au lieu de cela, vous lisez Mme March de la façon dont Mme March imagine tout le monde autour d’elle en train de lire Johanna : avidement, jusqu’à ce que vous appreniez à connaître son héroïne avec une intimité terrible et incassable.