Revue de Netflix Thunder Force: une comédie originale de super-héros qui n’est ni originale ni comique

Le script n’est pas seulement envahi par les tropes et les rythmes laborieux, mais n’a pas non plus de sens à certains moments.

Thunder Force est basé sur un scénario original de Ben Falcone, et bien que le film ne disposait clairement pas d’un budget énorme qui lui permettrait d’explorer pleinement son idée de supervillain de base, mais ce qui est inexcusable, c’est à quel point l’histoire est dispersée et combien de clichés sont utilisés (et mal). Il faut une éternité pour commencer, en superposant d’abord toute l’exposition, puis en parcourant l’interminable séquence d’entraînement, puis quand il finit par pêcher un complot, il finit par tourner dans une botte. Surprise, surprise, le maire agressivement charismatique est un connard avide de pouvoir qui fait faire ses enchères aux mécréants, et il est tellement fatigué qu’il est impossible de s’engager avec. Pire encore, le film fait des mouvements absolument déroutants pour essayer de le garder intéressant – comme le maire révélant son complot diabolique aux héros après avoir pénétré dans le laboratoire d’Emily … et puis, pour une raison quelconque, Lydia et Emily décident de n’en parler à personne .