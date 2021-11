Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Les six hommes aux cheveux gris du Midwest présentés dans le documentaire « Procession » de Robert Greene portent les noms les plus ordinaires : Tom, Dan, Joe, Ed, Michael et Mike. Cependant, ce qui ne leur a pas permis de vivre une vie ordinaire, c’est leur traumatisme en tant que survivants d’agressions sexuelles commises dans leur enfance par des prêtres catholiques de Kansas City, une douleur partagée à peine atténuée par la difficulté d’obtenir justice des tribunaux ou de l’Église.

« Procession » n’est pas une autre histoire d’indignation, cependant. C’est une collaboration audacieuse avec ces hommes alors qu’ils se réunissent à Kansas City pour se lancer dans une forme étendue de thérapie dramatique qui consiste à écrire et à jouer des scènes comme moyen de traiter les traumatismes par le jeu de rôle et la théâtralité. L’art comme guérison, oui, mais aussi la création comme communauté.

L’équipe de tournage était là non seulement pour documenter le projet, qui était guidé par un thérapeute qualifié et, dans certains cas, impliquait de revisiter les lieux de traumatisme, mais aussi pour consulter et filmer les scènes d’hommes. Ceux-ci étaient souvent héroïquement placés dans des espaces littéraux et mémoriels de la signification la plus sombre pour eux, parfois influencés par le genre et pleins de symbolisme déclencheur concernant le pouvoir facilement exercé par l’Église.

Le résultat, de la vérité empathique à la diversité esthétique des différentes scènes, est l’un des hybrides cinématographiques de forme et de sentiment les plus extraordinaires de la mémoire récente. Mais plus essentiellement, celui qui honore la douleur et le courage des hommes – et, de manière émouvante, leur talent artistique intérieur – alors qu’ils essaient de s’entraider. Il n’y a tout simplement aucun autre film comme celui-ci.

Cela aurait pu facilement basculer. Ces derniers temps, Greene a été l’iconoclaste insistant du cinéma de non-fiction, mélangeant de manière provocante performance et réalité dans des films tels que « Kate Plays Christine » et « Bisbee ’17 ». Mais ici, il évite les efforts expérimentaux des efforts précédents pour une sensibilité durable, réalisant peut-être que l’engagement courageux de ces hommes à transformer un souvenir terrible en invention cathartique est trop précieux et délicat pour être présenté comme un traité artistique sur ce que j’ai fait.

Il s’agit de deux heures de fouille, de contextualisation et de libération entièrement consacrées au cœur exploratoire de ses sujets, et reconnaissant l’impact du voyage. Quand nous avons besoin d’entendre un « ça va ? » ou voir quelqu’un s’en soucier, nous le faisons, le montage est presque troublant à ce sujet. D’autres fois, la caméra est un témoin consciencieux mais doux, trouvant des détails, des angles, des métaphores et un cadrage de l’instant qui soutiennent l’histoire que les hommes doivent raconter. Les documentaires d’observation sont par nature intrusifs, mais « Procession », miraculeusement, ne se sent jamais de cette façon – vous ressentez un engagement humain, pas une imposition.

Individuellement, les hommes sont des figures tout à fait convaincantes – craquant sagement un instant, leur voix craquant simplement le suivant. Leur dévouement envers le projet et les uns envers les autres est revigorant et touchant tout au long. Ed, un entrepreneur coriace qui essaie toujours de faire inculper son agresseur, choisit « All That Jazz » comme pierre de touche de montage pour sa scène contrastant les rituels de baptême et d’abus. Michael, un décorateur d’intérieur encore religieux avec un visage fragile, s’avère un collaborateur utile et intelligent sur les schémas visuels des hommes. Le repéreur Dan, de bonne humeur et drôle, dit qu’il est là pour aider les gars, mais se rend compte de la nécessité de tenir compte de ses propres turbulences non résolues, tout comme le costaud et sympathique Tom, qui ne peut pas partager son histoire pour des raisons juridiques, mais agit dans les scènes des autres comme le joueur d’équipe ultime.

Les personnages les plus brisés à l’extérieur sont Joe, un conseiller à la voix calme avec des cauchemars qui permet à certains des gars de l’aider à trouver la maison du lac où ses abus ont eu lieu, et Mike, toute en colère, dont la scène est une dénonciation rageuse du Commission d’examen de l’Église qui lui a refusé justice.

Les hommes ont décidé de choisir un garçon comme leur plus jeune pour chaque scène, un enfant nommé Terrick, dont la maturité et la force placide semblent aider chaque homme à se considérer moins comme des victimes et plus comme des survivants. L’air épais de la jeunesse perdue et des blessures vivantes n’est pas perdu non plus pour Terrick, la caméra le surprenant en train de dire doucement à Ed après avoir filmé sa scène: « J’ai fait de mon mieux pour raconter votre histoire. » C’est vraiment tout ce que fait la « Procession » magnifiquement réalisée, avec attention, respect et compassion.

‘Procession’

Évalué : R, pour la langue

Durée de fonctionnement : 1 heure 58 minutes

En jouant: Commence le 19 novembre, Laemmle Glendale; Le Bay Theatre, Pacific Palisades ; aussi sur Netflix