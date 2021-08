Revue de Quake remaster – 25 ans de grandeur fragging ⋆ .

Quake – étonnamment, ne montre pas son âge (photo: Bethesda)

L’un des jeux de tir à la première personne les plus influents de tous les temps fête son quart de siècle avec une édition définitive remasterisée.

Lorsque Quake est sorti pour la première fois en 1996, il a redéfini les jeux de tir à la première personne tels que nous les connaissons aujourd’hui. Ce n’était pas le premier du genre – bien que le développeur id Software l’ait également fait, sous la forme de Wolfenstein 3D de 1992 – mais c’était le premier jeu de tir à être entièrement construit en 3D. Quake a popularisé des concepts modernes tels que l’apparence de la souris, le mitraillage et le saut de fusée, mais en raison du fait qu’il s’agissait principalement d’un jeu PC au lancement, il n’a jamais eu autant d’impact sur la culture pop que son prédécesseur Doom.

À l’époque, Quake n’était pas nécessairement le jeu auquel tout le monde s’attendait. Pour les musiciens, c’est généralement le deuxième album qui est le plus difficile, mais pour les développeurs, c’est généralement le troisième jeu qui pose problème et Quake souffrait du syndrome classique du troisième jeu. Le génie résident d’Id, John Carmack, n’a finalisé la technologie de Quake que relativement tard dans le processus de développement et un manque de leadership a conduit à des récriminations au sein de l’équipe et au départ de John Romero.

25 ans plus tard et Bethesda, discrètement et sans fanfare, a sorti une version remasterisée pour marquer le quart de siècle de Quake. Il s’agit de l’édition définitive du jeu car elle est livrée avec les deux packs de missions originaux, Scourge Of Armagon et Dissolution Of Eternity, ainsi que deux créés plus récemment par Wolfenstein: The New Order, le développeur MachineGames. Dimension Of The Past a été créé à l’origine pour le 20e anniversaire de Quake, tandis que Dimension Of The Machine est tout nouveau pour le 25e.

Ajoutez le multijoueur original de Quake, mis à jour avec la fluidité que nous attendons des jeux en ligne modernes, et vous obtenez en effet un package très charnu. Surtout si l’on considère que le remaster est disponible en téléchargement gratuit si vous possédez l’Ultimate Game Pass de Microsoft ou si vous pouvez montrer que vous possédez le jeu original sur PC. Le volume de contenu n’est pas un problème, mais la question est de savoir comment il se compare aux tireurs modernes ?

La première chose à réaliser est qu’il s’agit bien d’un remaster et non d’un remake de style Final Fantasy 7. Ce que Quake a reçu est en grande partie une remasterisation légère, qui apporte des visuels 4K et des fréquences d’images solides de 60 images par seconde, mais ne prétend pas gâcher l’apparence distinctive du jeu. Les textures en blocs, qui rappellent étrangement de nos jours Minecraft, sont toujours très présentes – et à juste titre. Quake avait fière allure il y a 25 ans et semble encore plus grand maintenant, mais pas dans la haute résolution et la texture réaliste que vous attendez d’un jeu de tir à la première personne moderne.

En termes de gameplay, il y a beaucoup de choses qui se démarquent. Du côté anachronique, il y a un manque flagrant de précision moderne dans la visée et aucune tentative de reproduire la physique du monde réel au-delà des bases. En effet, il y a des boîtes de détection de collision autour des ennemis de Quake, vous pouvez donc les endommager simplement en tirant dans leur voisinage général. Vous découvrirez bientôt que cela fonctionne dans les deux sens, car les ennemis vous blesseront toujours si vous pensez que vous avez réussi à vous écarter de leur chemin.

Quake est visiblement impitoyable par rapport aux tireurs modernes. Il n’est pas contrôlé, bien qu’il soit découpé en séquences assez courtes ; le jeu original est divisé en quatre chapitres avec sept à 10 segments chacun. Mais vous pouvez effectivement créer vos propres points de contrôle en sauvegardant à tout moment, ce n’est donc pas un problème important.

La campagne ne se soucie pas non plus d’un scénario perceptible, ce qui est probablement sage étant donné que le récit n’a jamais été le point fort d’id Software. Quake est particulièrement vague quant à ce qui se passe, d’autant plus que le jeu original a un thème Lovecraftien surnaturel, alors que la plupart des suites passent à un cadre de science-fiction plus générique.

Il y a aussi une certaine incohérence, avec différents employés d’identification prenant en charge la conception des niveaux pour chaque chapitre. Cependant, il est toujours possible de s’émerveiller devant l’ambiance gothique et les conventions de jeu – trouver des cartes-clés et des runes colorées pour ouvrir des zones, tirer et déclencher des commutateurs pour découvrir des secrets, des armes et des munitions – créent une sorte de poussée narrative primitive.

Malgré son âge, Quake contient également des éléments qui, même maintenant, semblent impressionnants et à la pointe de la technologie. Le principal d’entre eux est son armement, qui reste glorieusement exagéré. Il y a le fusil de chasse d’origine, qui a la distance de tir d’un fusil de sniper, et il y a une quantité incalculable de satisfaction à tirer d’attraper parfaitement un ennemi avec une roquette ou même une grenade à explosion à l’impact tirée du lanceur, pendant que vous regardez les adversaires explosent en un tas de chair frémissante.

Restez immobile à tout moment dans Quake et vous ne durerez pas longtemps. Plus vous approfondissez chaque chapitre, plus vous devez être tactique, afin de maximiser les munitions et les packs de santé disponibles. D’autant plus que, parfois, les ennemis les plus inoffensifs s’avèrent les plus dommageables, comme les zombies aquatiques qui ressusciteront à moins que vous ne les fragiliez avec quelque chose d’explosif.

Quake – les packs de missions mélangent les choses avec beaucoup de succès (photo: Bethesda)

Les packs de missions originaux sont étonnamment bons, tout comme les deux créés par MachineGames, qui, selon les rumeurs, planifieraient une sorte de redémarrage de Quake. Ces derniers sont particulièrement durs et expérimentent de nouvelles armes, comme une mitrailleuse laser qui ricoche de manière hilarante. Dimension Of The Machine, en particulier, parvient également à obtenir un look plus moderne sans perdre le caractère distinctif visuel de Quake.

Les Deathmatchs en ligne sont assez basiques par rapport aux normes modernes, mais ils sont toujours agréablement intenses et se déroulent dans des arènes magnifiquement conçues. Si vous savez sauter à la fusée, vous avez une chance de bien faire mais, sinon, préparez-vous à mourir beaucoup.

Plus: Actualités des jeux



Malgré les efforts de remasterisation, Quake est définitivement un artefact historique. Cependant, il était à l’origine si en avance sur son temps qu’il reste très divertissant même aujourd’hui. Et si vous vous intéressez à l’histoire des tireurs, c’est un aperçu fascinant de la façon dont ils ont évolué jusqu’à leur état brillant actuel.

Étant donné qu’il peut être acquis pour presque rien et comprend du nouveau contenu, ce remaster a beaucoup à offrir aux nouveaux et aux anciens fans. Même sous sa forme remasterisée, Quake n’est pas parfait mais il est facile de comprendre pourquoi il a eu à l’origine un tel impact sur l’industrie du jeu et on ne peut qu’espérer que ce soit le prélude à un retour plus soutenu.

Résumé de la critique de Quake Remastered

En bref: La version définitive du jeu qui a défini le modèle des jeux de tir à la première personne modernes.

Avantages: Armement brillant, avec un jeu de tir rapide et réactif. Une super ambiance gothique et un excellent level design, avec des packs de missions sous-estimés.

Les inconvénients: C’est vieux d’un quart de siècle, donc cela semble inévitablement anachronique à certains égards.

But: 8/10

Formats : Xbox One (examiné), PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC

Prix ​​: 7,99 £

Editeur : Bethesda

Développeur : Nightdive Studios, id Software et MachineGames

Date de sortie : 19 août 2021*

Classe d’âge: 18

*Les versions natives Xbox Series X/S et PlayStation 5 seront bientôt disponibles.

Par Steve Boxer





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();