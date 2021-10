Revue de Rashmi Rocket: Taapsee Pannu-starrer insuffle un drame élevé dans le bon combat

Taapsee rend ses scènes crédibles – les séquences de piste de course où elle a l’air en forme et en colère sont fascinantes. (C’EST À DIRE)

Rashmi Rocket de Taapsee Pannu, une version dramatique de l’histoire réelle du sprinter indien Dutee Chand, est un mélange enivrant de patriarcat institutionnel, de jalousie des pairs et de test de genre archaïque.

L’intrigue principale du film vient de Chand, qui a été disqualifié après avoir été testé pour un excès de testostérone après une victoire en course. La lutte bien documentée de Chand pour faire révoquer sa suspension en fait un excellent sujet pour un film malgré le générique d’ouverture affirmant que le film a romancé les personnages, les situations et les circonstances en prenant la liberté cinématographique.

Dans Rashmi Rocket, réalisé par Akarsh Khurana, Rashmi Vira (Taapsee) est un garçon manqué fougueux à Kutch, où ses parents (Manoj Joshi et Surpriya Pathak) l’encouragent à se donner du mal. Après quelques bosses, Rashmi se retrouve à s’entraîner dans un camp national. Mais cette fois, ses adversaires ne sont pas une catastrophe causée par l’homme (une référence au tremblement de terre du Gujarat en 2001) ou des plaisanteries avec sa mère, mais des coéquipiers envieux.

Le film oscille entre le sens de la réalité et le grand drame. Taapsee rend ses scènes crédibles – les séquences de piste de course où elle a l’air en forme et en colère sont fascinantes. Mais il y a des endroits où l’effort de Taapsee peut être vu.

Priyanshu Painyuli, un militaire et partenaire de Rashmi, est solide comme un roc. L’avocat d’Abhishek Banerjee qui prend en charge le cas de Rashmi, attire également l’attention.

Il est également bon de voir Varun Badola, toujours sous-utilisé criminellement, de retour en tant que responsable de la fédération d’athlétisme machinant. Chirag Vohra, un membre de la famille élargie de Rashmi, est ivre ; mais peut-être que cela pourrait être dû au fait que la plupart des films hindis tournent autour du personnage principal et créent d’autres personnages simplement pour amplifier le premier.

Outre le fait d’essayer de garder le film ancré tout en augmentant le quotient dramatique élevé, le public devra également manœuvrer la scène frêle fréquente et la musique de fond qui continue d’attirer l’attention.

Il y a quelques moments de roulis qui menacent de faire dérailler le film. Mais ensuite, le film revient sur le combat de Rashmi, pour elle-même et d’autres athlètes qui ont fait face à des accusations similaires. Et cela appelle des acclamations – pour garder les femmes sportives au top, et la bonne cause.

