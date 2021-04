Revue de rembobinage iOS 14 – un retour sur les principales fonctionnalités [Video]

Avec iOS 15 approchant rapidement, je voulais prendre le temps de revoir mes fonctionnalités iOS 14 préférées et d’examiner comment elles ont résisté au fil du temps. Y a-t-il des domaines d’amélioration évidents? Regardez notre revue de retour sur iOS 14, alors que nous examinons à nouveau le logiciel qui pilote l’iPhone, et assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour plus de couverture.

Interface téléphonique compacte

L’interface du téléphone compact est quelque chose dont je suis instantanément tombé amoureux en l’essayant pour la première fois, et cela reste l’une de mes fonctionnalités iOS 14 préférées à ce jour. Les appels téléphoniques entrants ne volent plus l’attention de l’application ou du site Web actuel que je consulte, ce qui représente une énorme amélioration par rapport à la façon dont iOS traitait les appels téléphoniques entrants avant iOS 14.

Avec l’interface téléphonique compacte, les appels entrants sont présentés sous forme de bannière de notification en haut de l’écran. Cette conception vous permet de continuer une tâche en cours, sans interruption, tout en décidant comment gérer l’appel entrant.

Verdict à long terme: L’interface du téléphone compact est une fonctionnalité très utile, et je ne peux pas croire qu’il y ait eu plus d’une douzaine de versions iOS sans elle. Cela reconnu, j’ai parfois l’impression que l’interface du téléphone compact et le capteur de proximité de l’iPhone ne sont pas sur la même page, ce qui provoque des problèmes occasionnels avec une entrée tactile accidentelle. Avez-vous eu une expérience similaire avec l’interface du téléphone compact? Faites-moi savoir dans les commentaires.

Vidéo: Revue de rembobinage iOS 14

Choisissez le navigateur par défaut et l’application de messagerie par défaut

La possibilité de choisir un navigateur par défaut est idéale pour ceux d’entre vous qui aiment utiliser des navigateurs alternatifs tels que Firefox, Microsoft Edge, DuckDuckGo, Brave, Opera, etc.

En plus de choisir un navigateur par défaut, iOS 14 permet également aux utilisateurs de définir leur application de messagerie préférée. À l’instar des navigateurs tiers, les clients de messagerie tiers pour iOS ne manquent pas. Certains des clients de messagerie populaires incluent Outlook, Gmail, Spark, Airmail et Newton Mail.

Verdict à long terme: La fonctionnalité de l’application par défaut était un peu lente, et il y avait des problèmes avec le retour des applications sélectionnées à l’application Mail et Safari après le redémarrage. Il y avait également un problème avec les liens «mailto» qui ne fonctionnaient pas correctement pour les utilisateurs dont le navigateur par défaut était défini sur Safari. Ces deux problèmes ont finalement été résolus via une mise à jour iOS.

Dans les futures mises à jour, j’aimerais voir la fonctionnalité par défaut de l’application directement sélectionnable via les préférences Mail et Safari, au lieu d’avoir à visiter les préférences de l’application que vous souhaitez définir par défaut. J’aimerais également voir Apple supprimer la boîte de dialogue de confirmation chaque fois que vous appuyez sur mailto: des liens qui vous mènent à une application de messagerie tierce par défaut.

Mis à part ces problèmes, la possibilité de définir à la fois les applications de messagerie et de navigateur par défaut est une fonctionnalité que les utilisateurs d’iOS réclament depuis des années, et c’est enfin possible dans iOS 14.

Clips d’application

Les clips d’application sont des parties légères et plus petites d’une application qui sont instantanément disponibles lorsque vous en avez besoin. Pesant 10 Mo ou moins, les clips d’application peuvent être téléchargés rapidement pour accéder à certaines parties d’une application lorsque vous n’avez pas déjà téléchargé l’application principale. Un clip d’application peut vous permettre de faire une démonstration du premier niveau d’un jeu ou d’accéder rapidement au menu et à l’interface de commande dans votre restaurant préféré.

Phoenix 2 Prologue – un jeu de démonstration App Clip

Vous pouvez accéder aux clips d’application directement à partir d’une bannière d’application Safari, via des codes de clip d’application de style QR qui peuvent également incorporer une balise NFC, via des liens dans l’application Messages et dans des marque-places dans l’application Maps. Les clips d’application fonctionnent également avec Apple Pay, connectez-vous avec Apple et comportent un lien pratique pour télécharger l’application complète.

Verdict à long terme: Les clips d’application sont idéaux pour une utilisation en extérieur, mais la pandémie COVID-19 a limité la visibilité de la fonctionnalité. Une fois les choses complètement ouvertes, les clips d’application ont le potentiel de gagner en popularité.

Image dans l’image

L’ajout de Picture in Picture est quelque chose que je voulais depuis des années sur iOS. Picture in Picture, qui n’était auparavant disponible que sur iPhone via un tweak de jailbreak populaire, était l’une des principales raisons pour lesquelles j’avais toujours hâte de jailbreaker mon iPhone. Désormais disponible par défaut dans iOS 14, Picture in Picture vous permet de regarder du contenu vidéo tout en naviguant simultanément sur le Web, d’envoyer des messages texte, etc.

Regarder Spiderman en lisant Twitter

Verdict à long terme: Dans l’utilisation du monde réel, Picture in Picture a été un peu décevant pour moi, mais le blâme repose sur les développeurs ** tousse ** Google ** toux ** qui refusent de le soutenir. Par exemple, YouTube TV, mon application de télévision en streaming par excellence, ne prend carrément pas en charge Picture in Picture. Pire encore, YouTube standard, bien que capable d’utiliser Picture in Picture au moyen de solutions de contournement, ne fonctionne pas vraiment bien avec cette fonctionnalité non plus. Ce n’est évidemment pas la faute d’Apple, mais Google a pris la décision de limiter ou de refuser catégoriquement de prendre en charge Picture in Picture. Au moins, des entreprises comme Netflix le font correctement.

Améliorations de la confidentialité

Il existe de nombreuses améliorations axées sur la confidentialité dans iOS 14, mais les trois suivantes me ressortent le plus:

Prise en charge de l’emplacement approximatif

Au lieu de donner à une application l’accès à votre emplacement exact, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’établir un emplacement approximatif. Cette fonctionnalité protège votre vie privée en offrant une portée de localisation plus large, tout en vous plaçant dans la zone générale.

Accéder uniquement aux photos sélectionnées

Au lieu de donner à une application l’accès à l’ensemble de votre photothèque, vous pouvez désormais limiter le partage de photos aux photos désignées de votre choix.

Libellés de confidentialité des applications

La fonction d’étiquettes de confidentialité des applications de l’App Store permet aux utilisateurs de mieux comprendre comment une application utilise vos données personnelles.

Verdict à long terme: iOS 14 est une énorme victoire pour la vie privée des consommateurs, mais des améliorations peuvent être apportées. Pour commencer, j’aimerais pouvoir faire de l’emplacement approximatif la sélection globale par défaut, au lieu d’avoir à le choisir manuellement chaque fois que mon emplacement est demandé par une nouvelle application. J’aimerais également pouvoir donner aux applications l’accès à des albums entiers de photos, au lieu d’avoir à sélectionner des photos individuelles une par une. La sélection individuelle de photos est lourde et rend moins probable que les gens l’utilisent réellement.

Améliorations de l’écran d’accueil

L’un des plus gros ajouts à iOS 14 est la possibilité d’ajouter ou de supprimer des pages entières de l’écran d’accueil en quelques clics. Grâce à la nouvelle bibliothèque d’applications dans iOS 14, il est également possible de supprimer des applications individuelles ou des dossiers entiers de l’écran d’accueil, tout en les gardant installés sur votre iPhone.

Verdict à long terme: La possibilité de modifier des pages dans iOS 14 offre aux utilisateurs plus de contrôle sur l’expérience de l’écran d’accueil, et cette fonctionnalité a bien résisté. Cependant, j’aimerais que l’interface d’édition de page ait plus d’options de personnalisation pour déplacer rapidement les applications et les dossiers entre les pages et pour réorganiser l’ordre des pages.

Bibliothèque d’applications

La bibliothèque d’applications est un emplacement fourre-tout où toutes les applications installées sur votre iPhone peuvent être trouvées. Les applications sont automatiquement triées dans des catégories pré-nommées qui fonctionnent de la même manière que les dossiers, mais les utilisateurs n’ont aucun contrôle sur les noms de catégories ou sur la façon dont les applications sont triées. La bibliothèque d’applications offre également la possibilité de rechercher une application spécifique et d’afficher toutes les applications dans une liste triée par ordre alphabétique.

Verdict à long terme: J’aime l’idée de la bibliothèque d’applications, principalement parce que c’est ce qui rend possible une partie des améliorations de l’écran d’accueil d’iOS 14, mais c’est en grande partie un sac mélangé. Après avoir utilisé la bibliothèque d’applications pendant les neuf derniers mois, je trouve que les catégories triées automatiquement par Apple peuvent souvent être difficiles à analyser à la volée. Je préfère de loin la liste triée par ordre alphabétique qui apparaît lorsque vous appuyez sur la zone de recherche, et j’aimerais qu’il y ait une option pour afficher uniquement cette liste d’applications lors de l’utilisation de la bibliothèque d’applications.

Améliorations de l’application musicale

Plusieurs des améliorations de l’application Musique sont des mises à niveau visuelles, telles que l’interface de lecture en cours de correspondance des couleurs qui correspond à l’illustration de l’album. La nouvelle interface en cours de lecture est très similaire à Spotify, ajoutant une touche visuelle plus intéressante à l’application Stock Music.

Mais peut-être que le meilleur nouvel ajout à l’application Musique dans iOS 14 est l’inclusion de la lecture automatique, qui, par coïncidence, est une autre fonctionnalité de Spotify. La lecture automatique continue la lecture de la musique une fois que vous avez atteint la fin de votre file d’attente musicale, offrant une lecture continue sur le thème des chansons qui jouaient auparavant.

Verdict à long terme: L’application Musique dans iOS 14 est l’une des meilleures nouvelles mises à jour logicielles d’iOS, même si une grande partie a été influencée par Spotify. Ce qui est encore mieux, c’est que la prochaine version d’iOS 14.5 apportera encore plus d’améliorations à l’application Musique, telles que la possibilité de partager des paroles, des menus contextuels mis à jour et une nouvelle interface de geste de balayage pour gérer rapidement votre file d’attente de lecture.

Compte tenu de la possibilité de définir les applications de messagerie et de navigateur par défaut, le fait que vous ne puissiez pas définir de lecteur de musique par défaut est une omission flagrante. iOS 14.5 résout ce problème, bien que de manière terne. Dans iOS 14.5, Apple utilise l’intelligence Siri pour sélectionner des services musicaux en fonction du comportement d’écoute. Si vous demandez à Siri de lire une chanson, il peut vous demander quel service, tel que Spotify, vous souhaitez utiliser pour la lecture. Malheureusement, il ne reste aucun paramètre dédié pour configurer en permanence un service de musique par défaut.

Recherche d’emojis

La possibilité de rechercher rapidement dans un cache toujours croissant de caractères emoji est étonnamment utile. Cette amélioration d’iOS 14 m’aide à être plus productive et créative lorsque je participe à des conversations.

Verdict à long terme: Dans les futures versions d’iOS, Apple pourrait améliorer encore davantage les emojis en permettant aux utilisateurs de créer des favoris emoji ou de désactiver les caractères et les catégories emoji qu’ils n’utilisent jamais. Cela dit, je suis satisfait de l’ajout de la recherche emoji. Au lieu d’avoir à parcourir des pages et des pages de caractères que je n’utilise jamais, la nouvelle interface de recherche facilite la recherche de l’emoji exact que je recherche.

Widgets

iOS 14 a introduit pour la première fois des widgets sur l’écran d’accueil principal de l’iPhone, et cette personnalisation de l’utilisateur a fortement influencé. Il existe de nombreux widgets par défaut dans iOS 14, mais c’est la disponibilité de widgets d’écran d’accueil tiers, en particulier ceux offrant une personnalisation esthétique, qui a fait des vagues auprès des utilisateurs d’iPhone.

Les widgets iOS 14 ont donné naissance à une toute nouvelle classe d’applications, telles que Widgetsmith, qui ont ouvert la voie à une personnalisation étendue de l’écran d’accueil. Associé à une fonctionnalité de thème d’icônes plus conviviale, également rendue possible dans iOS 14, l’apparence de l’écran d’accueil n’a jamais été aussi personnalisable ou plus polyvalente sur un iPhone de série.

Verdict à long terme: Combinés aux nouvelles commandes de l’écran d’accueil iOS 14 et à la bibliothèque d’applications, les widgets sont un autre excellent moyen de modifier l’apparence de l’iPhone. Espérons qu’Apple s’appuie sur cet élan et autorise plus de tailles de widgets et une interactivité plus profonde des widgets directement à partir de l’écran d’accueil.

Prise de .

Dans l’ensemble, la sortie d’iOS 14 a été un succès majeur et Apple a résolu des tonnes de problèmes, tout en fournissant simultanément le type de service de fans qui fait de cette version un favori parmi les utilisateurs d’Apple. Je pense qu’iOS 14 a plus que respecté sa facturation initiale et est l’une des meilleures versions de logiciels iPhone de son histoire.

Bien sûr, Apple pourrait corriger de nombreuses choses, que j’ai décrites tout au long de cette revue, qui pourraient rendre l’expérience iPhone encore meilleure. Nous espérons qu’Apple résoudra au moins certaines de ces préoccupations dans la prochaine version d’iOS 15.

Que pensez-vous à long terme d’iOS 14? Êtes-vous d’accord avec mes observations et mes commentaires? N’hésitez pas à déposer un commentaire ci-dessous avec votre contribution.

