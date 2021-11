Revue de Riders Republic – National Lark

La variété est la force de Riders Republic, non seulement par la multitude de sports extrêmes proposés, mais aussi par l’étendue et la diversité de ses environnements. Une minute, vous dévalez peut-être les pentes dangereuses près du plus haut sommet du parc national de Grand Teton, tandis que la suivante, vous faites du parapente au-dessus d’une formation rocheuse de 1 000 pieds de haut alors que l’horrible reprise des Ukuleles Girls de « Gangsta’s Paradise » fournit la bande originale. Il y a tellement de choses à voir et à faire, et personne ne vous reprocherait de reculer à la vue d’un autre jeu Ubisoft massif en monde ouvert avec une carte tentaculaire jonchée de dizaines et de dizaines d’icônes. Pourtant, Riders Republic ne se sent jamais aussi écrasant que les autres jeux en monde ouvert. Ce n’est pas aussi froid que Steep – le jeu précédent du développeur Ubisoft Annecy – mais il a un style similaire qui vous récompense pour jouer comme vous le souhaitez.

Que cela signifie vous mettre au défi, ne participer qu’à certains événements ou à toute autre chose entre les deux, le choix vous appartient entièrement. Riders Republic se compose de cinq carrières : les courses de vélo, les tours de vélo, les courses sur neige, les tours sur neige et les courses aériennes. Si vous n’aimez aucune de ces activités, vous n’êtes pas obligé de les faire et le jeu ne vous punit pas pour les avoir ignorées. Vous n’avez peut-être pas envie d’attacher une wingsuit propulsée par une fusée à votre dos et de l’utiliser pour effleurer les parois des falaises au nom de la victoire d’une course, et cela n’a pas d’importance ; si vous êtes seulement intéressé à traverser une forêt verdoyante sur un vélo de montagne, en évitant de peu les arbres au fur et à mesure, Riders Republic continuera de vous récompenser avec de nouveaux événements et déverrouiller dans ce coin spécifique du jeu. Cette liberté imprègne également chaque centimètre du reste du jeu, de chaque pente enneigée à chaque chaîne de transmission huileuse.

Pour progresser, vous devez gagner des étoiles, chaque événement récompensant une seule étoile juste pour l’achèvement, que vous terminiez à la première ou à la dernière place. Cela ressemble à une décision étrange au début, car cela prive apparemment le jeu de tout enjeu ou sens de la compétition. Cette approche décontractée peut vous convenir, et c’est bien, mais pour tous ceux qui recherchent un défi ou une incitation à surpasser le reste du peloton, les objectifs facultatifs de chaque événement en fournissent un, vous offrant un autre moyen de gagner des étoiles supplémentaires dans le processus. Ces objectifs peuvent vous demander de gagner une course au niveau de difficulté le plus élevé, d’accumuler un score spécifique lors d’un événement de figures ou de collecter des ballons éparpillés le long du parcours. Certains d’entre eux sont relativement faciles à réaliser, tandis que d’autres sont beaucoup plus difficiles et défient votre niveau de compétence. Que vous vous engagiez avec eux ou non est, encore une fois, à vous de décider. Il y a suffisamment d’événements et d’étoiles pour que vous puissiez progresser et en débloquer plus de toute façon, donc tout dépend de la façon dont vous voulez aborder le gameplay d’instant en instant.

Il y a aussi un plafond de compétences subtil en jeu, bien que Riders Republic soit plus soucieux de servir du plaisir sans vergogne qu’autre chose. Vous pouvez désactiver les atterrissages assistés pour gagner plus d’XP lorsque vous effectuez des figures, mais il s’agit principalement d’ajouter un autre degré de difficulté qu’autre chose. Le laisser activé vous permet d’effectuer des tours scandaleux sans avoir à vous soucier d’aligner manuellement votre personnage avant qu’il ne retombe sur terre, vous offrant ainsi un autre degré de liberté dans la façon dont vous abordez cette aventure de sports extrêmes. Trouver les meilleures lignes dans les virages ou limiter votre temps d’antenne pendant les courses sont d’autres techniques que vous pouvez déployer pour essayer de déjouer la concurrence, mais ce genre d’attention aux détails n’est pas tout à fait nécessaire. Chacun des sports est relativement facile à apprendre et à pratiquer, et il puise régulièrement dans le frisson primordial de se hisser sur le flanc d’une montagne pour faire battre votre cœur. La sensation exaltante de vitesse de Riders Republic est également un élément crucial de cela, garantissant que vous êtes perpétuellement collé au bord de votre siège alors que vous vacillez au bord du désastre à chaque milliseconde qui passe.

Bien sûr, le monde du jeu joue également un rôle central dans le plaisir de slalomer entre les arbres et sur de vastes étendues de désert. La carte est composée de sept parcs nationaux américains, tous entassés dans un espace magnifique et impossible. Vous pouvez instantanément sauter de la vallée de Yosemite à Sequoia, puis à Bryce Canyon, chaque région offrant des surfaces, des obstacles et des vues à couper le souffle différents pour vous imprégner. , pédaler à travers la nature sauvage et aride de Canyonlands, croquer la poudreuse intacte dans le village enneigé de Mammoth Mountain ou tourbillonner au-dessus des nuages ​​dans une wingsuit.

Ce calme est quelque peu compensé par le multijoueur chaotique de Riders Republic. La carte est toujours peuplée par des centaines d’autres joueurs ; parfois ils sont réels, d’autres fois ce sont des fantômes, mais c’est impossible à dire donc ça n’a pas vraiment d’importance. Arrêtez-vous pour admirer le paysage et vous verrez un groupe de motards vêtus de costumes de girafes déambuler ou regarder un snowboarder s’enfoncer dans un monticule de neige après une tentative ratée. Il est décevant de ne pas pouvoir faire plus avec ces joueurs aléatoires, car les courses multijoueurs sont confinées à leur propre mode séparé, mais cela crée une présence sociale constante qui donne l’impression de faire partie de quelque chose de plus grand.

Tout cela atteint son paroxysme dans les courses de masse toutes les heures, qui rassemblent jusqu’à 64 joueurs dans une foule palpitante de coureurs de descente. Il y a juste assez de détection de collision pour rendre ces courses maladroites et erratiques, mais cela fait partie de leur charme. Les courses de masse sont mouvementées, complètement ridicules et représentent Riders Republic à son apogée en multijoueur. Vous pouvez également participer à des courses de taille régulière et à des événements de tricks avec d’autres personnes, mais ces matchs sont déséquilibrés au point où ils ne sont pas particulièrement amusants. Chaque joueur apporte son propre équipement dans un événement qui a son propre score d’équipement, de la même manière que The Division 2, sauf avec des skis et des wingsuits au lieu de fusils d’assaut et de fusils de chasse. Un score de vitesse plus élevé signifie généralement que tout ce que vous roulez sera plus rapide. Il n’y a aucune restriction sur l’équipement dans les courses multijoueurs, donc être laissé pour compte par des joueurs avec des snowboards de 200 points de plus que le vôtre est un phénomène courant qui sape le frisson de la compétition.

Alors que la présentation de Riders Republic est agréablement lumineuse et colorée, elle est également accompagnée de dialogues incessants et horriblement clichés. Tout cela est au service d’une « histoire » mince comme du papier qui n’a pas besoin d’exister. Imaginez si SSX essayait de vous donner une raison pour laquelle vous dévalez une montagne avec un morceau de bois attaché à vos pieds. Il est utile de ne rien dire, mais Riders Republic préférerait vous harceler les oreilles avec des dialogues grossiers et agaçants jusqu’à ce que vous soyez tenté de couper complètement le son. Cela n’est pas non plus aidé par la zone de hub principale où tous ces PNJ traînent étant un point focal brut pour les microtransactions. Pour toute la liberté de Riders Republic, la personnalisation des joueurs n’est pas incluse dans la liste. Vous gagnez de l’argent tout au long du jeu qui peut être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements, mais vous êtes limité à quelques-uns par jour car ils sont en rotation, tandis que le reste du magasin est peuplé d’équipements plus élaborés verrouillés derrière. une monnaie en argent réel. Il faut environ quatre ou cinq heures de jeu pour gagner la monnaie du jeu pour en acheter beaucoup. Cela peut être normal pour le cours, mais cela ne l’empêche pas de se sentir bien.

Ce sont des défauts malheureux sur ce qui est un jeu par ailleurs fantastique. Riders Republic est un jeu de sports extrêmes passionnant, accessible et incroyablement varié, présentant un monde ouvert impressionnant qui impressionne à la fois par son échelle et sa diversité. Il n’y a rien d’autre comme ça, et bien qu’il soit trop bavard pour son propre bien, il y a une énergie vive dans l’ensemble qui le rend facile à recommander à tous ceux qui recherchent une aventure passionnante.