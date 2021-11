Revue de Vanguard – la bataille des Ardennes

Call of Duty: Vanguard est suffisamment conscient de lui-même pour faire référence au tristement célèbre mème «Appuyez sur F pour rendre hommage», mais il ne comprend pas de quoi il se moquait en premier lieu. Le mème est né d’une scène de Call of Duty: Advanced Warfare en 2014, dans laquelle vous assistez à un service commémoratif. En vous tenant au-dessus de la tombe d’un soldat mort, le jeu se bloque jusqu’à ce que vous appuyiez sur la touche « F » pour rendre hommage aux morts. C’est censé être profond, mais au lieu de cela, il met en évidence l’interactivité peu profonde de la série.

Dans Vanguard, il y a une section où vous êtes chargé de nettoyer une cour afin que vos alliés puissent avancer. Je les abats pendant 15 minutes et ils continuent à venir. Dès que l’un meurt, il est immédiatement remplacé par un nouveau soldat qui arrive hors de l’écran. Le nouveau soldat se tient alors exactement dans la même position que son camarade tombé au combat, et j’aligne le tir, retiens mon souffle et appuie sur la gâchette. F. Un nouveau mec s’en va, et je répète le processus – au fur et à mesure que le nouveau corps tombe, l’ancien disparaît de l’existence. F.

Il s’avère que j’ai besoin de tirer sur un ennemi spécifique dans une fenêtre d’en face pour faire avancer la scène. Dès que je tire sur le sniper, je suis autorisé à progresser. Malgré toute sa fidélité graphique, Vanguard ne peut s’empêcher de vous rappeler que vous jouez à un jeu. Vous pouvez voir les mécanismes fonctionner dans les coulisses de presque chaque confrontation.

À un moment donné, vous participez à la bataille de Midway en tant qu’as pilote de chasse. Mais même dans le ciel grand ouvert, vous vous sentez complètement enfermé. Effectuez une manœuvre d’évitement et vous pourriez vous retrouver au bord de la limite jouable. « Retournez, vous quittez la zone de mission », crie le jeu avant de devenir noir et de vous ramener au dernier point de contrôle. RIP, Wade Jackson – comme Icare, il a été tué par sa propre ambition. F.

Contrairement à Call of Duty: WWII, Vanguard ne se contente pas de ressasser des moments que nous avons vus auparavant. En fait, il fait un assez bon travail pour nous montrer une nouvelle perspective sur la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez le contrôle d’une équipe de soldats de super-héros de différents pays alliés – un pilote américain, un tireur d’élite russe, un expert australien en démolition et un parachutiste britannique – qui composent une équipe de marginaux hautement qualifiés à la Inglourious Basterds. Ils sont capturés et interrogés par un officier nazi, et l’histoire se déroule à travers les jeux d’esprit de la salle d’interrogatoire, retournant parfois en arrière pour livrer une trame de fond jouable pour chacun d’eux.

Un moment fort vous voit pris au milieu du bombardement de Stalingrad. C’est soudain, violent et impressionnant. Vous voyez et explorez la ville russe avant le bombardement, et vous y revenez alors que les bombes tombent et que les bâtiments s’effondrent autour de vous. Mais c’est le seul moment de toute la campagne qui restera avec moi dans les mois à venir. Malgré le fait d’éviter de ressasser les débarquements du jour J et d’autres moments auxquels nous avons joué plusieurs fois auparavant, cela semble toujours inéluctablement familier. Des cinématiques somptueuses et de haute fidélité et un jeu d’acteur puissant d’un casting brillant ne peuvent pas masquer cela.

Il y a un moment où vous vous frayez un chemin avec un couteau pour obtenir la goutte sur un patron qui peut vous tuer d’un coup. Vous devez vous faufiler sur lui trois fois, comme Mario piétinant la tête de Bowser. Il y a un moment où vous traînez un allié blessé tout en utilisant un pistolet pour combattre les ennemis. Il y a un peu où vous êtes brutalisé du point de vue de la première personne. Il y a un moment où vous êtes dépouillé de vos armes et vous êtes obligé de vous faufiler. Il ne couvre peut-être pas les moments exacts que nous avons vus dans les précédents jeux Call of Duty comme la Seconde Guerre mondiale, mais il atteint toujours des rythmes similaires. C’est comme avoir du déjà vu lorsque vous visitez un nouvel endroit.

Un domaine que Vanguard s’améliore, cependant, est de raconter une histoire fictive se déroulant dans un conflit réel. Oui, c’est essentiellement ce que fait toujours Call of Duty, mais cela semble moins collant lorsque l’histoire est retirée de la politique militaire trouble de la zone de guerre moderne. Les nazis sont les méchants, et c’est quelque chose que tout esprit raisonnable peut facilement accepter. Ici, ils sont dépeints comme des caricatures – des monstres racistes et insensibles que vous pouvez abattre sans culpabilité.

Il contient également de nouvelles idées. Chaque personnage a sa propre spécialité, bien qu’il ait à peine un impact sur le jeu d’instant en instant. Le Britannique peut donner des ordres, mais ce n’est jamais que : « shoot the thing ». L’IA échoue également régulièrement à tirer sur la chose sur laquelle vous voulez qu’elle tire. Le tireur d’élite russe peut se déplacer dans les vides sanitaires plus rapidement que tout le monde. L’expert en démolition a un arc de tir visible sur ses grenades, et il peut transporter plus d’objets jetables. Et le pilote, inexplicablement, a un hack aimbot qui lui permet de nettoyer une pièce avec des tirs à la tête de précision en quelques secondes. Oui, le pilote est le meilleur fantassin, pour une raison quelconque.

Ailleurs, il y a aussi le tir à l’aveugle, qui vous permet de tirer à couvert sans vous exposer. C’est un peu incohérent avec quand il veut fonctionner, donc vous oublierez probablement qu’il s’agit même d’un mécanicien à mi-chemin. Et puis il y a des paysages destructibles, qui vous permettent de déchirer des murs en bois avec des tirs d’armes. En mode solo, cela ajoute très peu, mais cela rend vos armes – qui, comme c’est la norme dans Call of Duty, semblent incroyables de toute façon – semblent encore plus dévastatrices. L’endroit où la destruction a le plus d’impact est dans la partie multijoueur, où la majorité des joueurs passeront leur temps.

Il est difficile de parler du multijoueur de Vanguard car il est essentiellement identique aux derniers jeux. La seule différence majeure est cette destruction. Vous pouvez toujours tirer à travers les murs dans cette série, mais maintenant des morceaux de bois s’envolent à chaque balle, ce qui signifie que les gens peuvent également voir à travers les murs. Il ouvre plus d’angles sur chaque carte. Mais plus d’angles à tirer dans un jeu où la mort survient rapidement et n’est souvent pas nécessairement une bonne chose. C’est essentiellement Rainbow Six Siege sur une ruée vers le sucre – courir, sauter, annuler les glissades et lancer des grenades à des endroits aléatoires sont à l’ordre du jour. Mourir. Frayer. Répéter. FFF

Là où d’autres tireurs ont ce que j’appellerais des cartes, les arènes de Vanguard ressemblent davantage à des hachoirs à viande. La plupart d’entre eux sont compacts et il est presque impossible d’éviter d’être flanqué car les gens apparaissent souvent juste derrière vous. La seule façon d’échapper au broyeur est de jouer à Search & Destroy, dans lequel tout le monde n’a qu’une seule vie par tour, donc ils arrêtent d’agir comme s’ils venaient d’abattre un sac de Skittles.

Vous pouvez réduire un peu le chaos avec la nouvelle fonction Combat Pacing, qui vous permet de dicter le type de matchs de nombre de joueurs dans lesquels vous voulez être entassé, mais c’est toujours Call of Duty, et tout le monde a toujours une fusée dans le dos. Il y a aussi beaucoup de cartes pour un jeu Call of Duty au lancement – ​​16 d’entre elles, en fait – il y a donc beaucoup de champs de bataille à maîtriser pendant que vous consacrez des centaines d’heures au multijoueur.

Ensuite, il y a le nouveau mode Patrouille, qui permet aux équipes de capturer un point en mouvement. Cela convient mieux au gameplay de course et de tir de Call of Duty que de capturer et de maintenir une zone statique. Champion Hill est un autre nouvel ajout sympa, ajoutant une ride de bataille royale au classique Gunfight. Sur quatre cartes dédiées, huit escouades de deux ou trois s’affrontent pour être la dernière équipe debout. Entre les tours, vous utilisez des stations d’achat pour ajuster votre chargement. C’est le seul mode de Vanguard en dehors de Search & Destroy où le travail d’équipe est vraiment essentiel.

C’est un autre problème avec le multijoueur de Vanguard. Call of Duty a toujours été un jeu égoïste, mais les développeurs ont travaillé dur au fil des ans pour ajouter des incitations à jouer les objectifs et à travailler ensemble. Scorestreaks vous a récompensé pour avoir capturé et maintenu des zones au lieu de camper et de tuer, mais celles-ci ont maintenant disparu, remplacées par les Killstreaks d’autrefois. Ceux-ci incitent à prendre soin de vous et à trouver un bon endroit où vous pouvez tuer une série d’ennemis dans une sécurité relative afin que vous puissiez amener les chiens d’attaque et nettoyer.

Ailleurs, nous avons le mode Zombies, qui est peut-être le plus innovant. Cela semble un peu idiot de dire cela après avoir déploré à quel point le jeu s’écarte peu de la tradition ailleurs, mais je ne suis pas un fan de la nouvelle direction dans laquelle Zombies est allé. À partir d’une zone centrale, vous et l’équipe traversez des portails pour terminer objectifs avant de revenir. Il existe trois types d’objectifs et trois types d’ennemis, et cela devient vite répétitif. Il n’est pas non plus aussi satisfaisant de tirer sur des zombies qui apparaissent devant vous depuis un portail que de monter des fenêtres et d’essayer de repousser l’armée de viande qui avance.

Il est même difficile d’écrire une critique de Call of Duty ces jours-ci, et je ne veux pas dire seulement à cause de la culture de travail toxique chez Activision Blizzard non plus. Comme le jeu, qui déborde de modes, ça commence à sembler prescrit [hashtag] teneur. Nous obtenons un de ces jeux chaque année, et tout ce qui vaut la peine d’être dit à leur sujet a été dit dix fois. J’imagine que c’est la même chose pour les développeurs, qui sont clairement à court d’idées. Ce n’est en aucun cas un mauvais jeu, ça ne me fait rien ressentir du tout. Dans le panthéon des jeux Call of Duty, Vanguard se situe quelque part au milieu et sera rapidement oublié au moment où le prochain sortira dans moins d’un an. F.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

