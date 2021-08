Revue de Windows 11 – comment fonctionne la version bêta jusqu’à présent ?

Palash Volvoikar / Autorité Android

Windows est au centre de l’activité PC depuis si longtemps qu’il est impossible d’imaginer un monde sans lui. Bien qu’il ait connu des hauts et des bas, Windows 10 a été une version relativement stable. Maintenant, avec Windows 11 à l’horizon, les enjeux ne sont pas trop élevés. Compte tenu de la rareté des versions majeures de Windows, c’est une question cruciale, peu importe.

L’accès bêta étant désormais ouvert, nous avons décidé de tester Windows 11. Bien qu’encore à ses débuts, il est assez solide pour mes premières impressions. Windows 11 devrait arriver en tant que mise à niveau à la fin de 2021. Plongeons-nous dans l’examen anticipé de la version bêta de Windows 11 d’Android Authority!

À propos de cet examen de Windows 11 : J’ai testé plusieurs versions bêta de Windows 11, dont les versions 10.0.22000.100, 10.0.22000.120 et 10.0.2200.132, sur une période de 28 jours. Je l’ai utilisé sur un ordinateur portable Asus TUF Gaming A17 avec un processeur AMD Ryzen 5 4600H. Les versions ont été installées via le programme Windows Insider.

Ce que vous devez savoir sur la version bêta de Windows 11

Windows 11 est la prochaine version majeure de Microsoft Windows. Il est actuellement en version bêta via le programme Windows Insider. Microsoft publie des versions bêta dans le canal de développement depuis le 28 juin et dans le canal bêta depuis le 29 juillet. Il a annoncé une fenêtre de publication fin 2021 pour la version finale de cette mise à niveau, mais la date exacte n’est pas encore connue.

Microsoft propose Windows 11 en tant que mise à niveau gratuite, mais les critères d’éligibilité sont définis plus haut qu’ils ne l’étaient pour la mise à niveau de Windows 10, le TPM 2.0 étant défini comme l’une des exigences. Windows 11 cherche à apporter une tonne de changements, tant visuels que fonctionnels, mais ce ne sera pas une refonte complète.

Comment est le nouveau design ?

La plupart des changements qui seront importants pour la plupart des utilisateurs concernent la conception. Windows 11 ne fait pas un saut majeur par rapport à Windows 10, mais les changements de conception sont très évidents.

Pour commencer, nous avons la barre des tâches alignée au centre. La barre des tâches est restée assez cohérente au fil des ans, mais Windows 11 donne aux icônes un alignement central par défaut. Vous pouvez passer à l’alignement de gauche avec les versions bêta les plus récentes, bien que nous ne puissions pas dire avec certitude si ce sera le cas dans la version commerciale finale. Windows retient toujours un changement important – la possibilité de déplacer toute votre barre des tâches vers la droite, la gauche ou le haut de votre bureau. La barre des tâches est maintenant verrouillée, sans options de réglage de la hauteur.

Les changements visuels s’infiltrent dans la barre des tâches jusqu’au menu Démarrer. Les vignettes dynamiques ont disparu et vous obtenez à la place des applications épinglées et du contenu récent recommandé. Cela rend le menu de démarrage beaucoup moins encombré.

Il y a aussi beaucoup de petits changements, tels que les effets de transparence qui sont plus importants maintenant, loin de Windows Aero du passé. Les fenêtres présentent également des coins arrondis, qui par défaut sont carrés lorsque les fenêtres sont alignées. Dans l’ensemble, vous pouvez considérer les visuels de Windows 11 comme une mise à niveau. Ceci malgré le fait qu’il y ait quelques défauts ici et là.

Comment est la performance?

Microsoft ne fait pas vraiment de promesse explicite d’augmentation des performances ou quoi que ce soit de ce genre avec Windows 11. Au cours de mon utilisation, j’ai constaté qu’il est, même en version bêta, aussi solide que Windows 10 ne l’a jamais été pour moi.

Concernant les performances générales, je n’ai rencontré aucun problème. La version bêta de Windows 11 était aussi fluide ou plus fluide que Windows 10 lors de mon utilisation. Cela comprenait beaucoup de navigation sur le Web dans Microsoft Edge basé sur Chromium, un peu de retouche photo dans Adobe Lightroom et la lecture quotidienne de Fortnite. Ce dernier était étonnamment lisse, plus que ce à quoi je m’attendais.

Si vous avez trouvé que Windows 10 fonctionnait bien sur votre PC, Windows 11 ne devrait pas être très différent.

Comment est la fonctionnalité ?

Windows 11 prend en fait un demi-pas en arrière en termes de fonctionnalités. Le menu contextuel est maintenant plus petit. Vous obtenez les fonctions couper, copier, coller, partager et supprimer en haut dans un format de grille. Ce n’est pas trop mal, mais cela s’accompagne d’une courbe d’apprentissage. Le reste du menu est également composé, avec un bouton “Afficher plus d’options” qui fait apparaître l’ancien menu contextuel. Windows 11 semble encore avoir des doutes quant à l’orientation de ce menu, mais cela pourrait changer avant la version finale.

Une nouvelle fonctionnalité notable de Windows 11 est le bouton Widgets, qui déploie un tas de widgets, tout comme ceux du flux de la page d’accueil Edge. Malheureusement, les widgets ne respectent pas votre choix de navigateur par défaut.

De plus, Microsoft rend plus difficile le passage à un navigateur différent de Microsoft Edge. L’option de navigateur par défaut n’apparaîtra désormais qu’au premier lancement. Si vous ne quittez pas Edge tout de suite, vous devrez changer manuellement chaque type de fichier pertinent pour le navigateur un par un, au lieu de l’approche utilisée précédemment consistant à basculer vers une règle. Microsoft appelle cela un « contrôle granulaire », mais cela semble inutile et anticoncurrentiel.

Quelque chose d’autre dans Windows 11 mérite d’être souligné?

Intégrations plus poussées des services Microsoft : Les services de Microsoft sont désormais mieux intégrés, ce qui peut vous plaire ou vous gêner selon ce que vous utilisez.

Nouveaux préréglages de groupe de fenêtres : Windows 11 se souvient de vos groupes de fenêtres, vous permettant de les invoquer en un clic et vous offrant des options pour aligner les fenêtres dans différentes dispositions.

Les vieux morceaux sont toujours là : Microsoft conserve toujours les éléments familiers, comme l’ancien Panneau de configuration, pour ceux qui pourraient en avoir besoin.

Problèmes de compatibilité peu probables : Windows 11 ne semble pas encore avoir de problèmes de compatibilité des applications, probablement en raison de ses similitudes avec Windows 10.

Prise en charge native des applications Android: Bien que cela n’existe pas encore, nous espérons que la prise en charge des applications Android arrivera bientôt en version bêta, à moins que Microsoft ne décide de ne pas en tenir compte jusqu’à la version finale de Windows 11.

Test de la bêta de Windows 11 : le verdict

Windows 11 n’est pas un trop grand saut, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Il reste familier tout en changeant suffisamment pour ressembler à une mise à niveau. Microsoft semble marcher à la légère en ce qui concerne les changements majeurs suite à la débâcle de Windows 8, ce qui est formidable. Windows 11 se sent agité, pas secoué, ce qui lui laisse quelques incohérences, mais aussi de nombreuses familiarités. La version bêta a quelques problèmes ici et là, mais nous nous attendons à ce que la plupart de ces petites bizarreries soient corrigées avant la version finale.

Par exemple, de nombreux éléments cosmétiques incohérents pour le moment seront très probablement nettoyés avant la version finale. Nous verrons de plus en plus de fonctionnalités promises arriver à Windows 11, y compris la prise en charge des applications Android natives via l’Amazon App Store, et des fonctionnalités plus centrées sur les jeux comme Auto HDR et DirectStorage. La version finale devrait être suffisamment raffinée, même si je ne m’attends pas à ce que Microsoft se débarrasse tout de suite des éléments hérités comme le Panneau de configuration. Il est donc probable que ce soit avec le nouveau, sans sortir avec l’ancien.

Windows 11 en tant que mise à niveau gratuite peut devenir une mise en garde alors que Microsoft essaie de pousser ses services de manière plus agressive, faisant de vous le produit.

Microsoft doit ralentir un peu l’intégration des services. OneDrive n’est pas exactement le stockage cloud préféré de tout le monde. Les équipes peuvent être grandes, mais tout le monde ne veut pas l’utiliser. De plus, les gens n’utiliseront pas Microsoft Edge uniquement parce que Microsoft rend difficile le changement. Au contraire, cela laissera forcément un goût amer, surtout si Microsoft essaie d’utiliser cette approche pour pousser ses services sur Windows 11.

C’est donc notre premier aperçu de la version bêta de Windows 11. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles itérations arriveront.