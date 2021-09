Revue de Young Souls sur Stadia : très stylistique, mais pas assez de variété

Young Souls est un beat’em up 2D du petit développeur français 1P2P Studio. Il propose des combats et un timing précis qui se compareraient à Dark Souls, mais l’histoire de deux adolescents bruyants combattant à la fois le mal et eux-mêmes, compense largement les similitudes évidentes entre les systèmes de jeu. Le combat est amusant après avoir pris le coup, mais n’a pas tout à fait la variété pour le garder frais.

Le jeu est un titre “First on Stadia”, ce qui signifie qu’il s’agit d’une exclusivité chronométrée pour la plate-forme de streaming. Il devrait être lancé sur Nintendo Switch, PlayStation, Steam sur PC et Xbox One à l’automne 2021, bien qu’il aurait pu prendre un peu plus de temps pour peaufiner après avoir rencontré divers problèmes et plusieurs plantages.

En bout de ligne : Young Souls est un jeu magnifique avec des combats difficiles, mais il n’a pas assez de variété pour le garder intéressant lorsque vous devez supporter plusieurs plantages et problèmes.

Les graphismes sont colorés et l’animation est fluide Le combat est amusant une fois que les capacités sont débloquées Excellents paramètres d’accessibilité Écrans de chargement rapide

Pas assez de variété en dehors des combats Plantages multiples Divers problèmes dans le gameplay et les options

Young Souls : gameplay, histoire et présentation

Young Souls est un beat’em up en 2D inspiré des classiques d’arcade d’antan, avec un système de combat qui récompense la patience et le timing au lieu d’une purée de boutons insensée. Le gameplay principal vous fait passer d’une pièce à l’autre, combattant divers ennemis grognements ou boss géants. La plupart de vos attaques sont à courte portée, utilisant des épées, des haches et des dagues, le blocage étant la clé de la survie. Les ennemis clignotent lorsqu’ils sont sur le point d’attaquer, et appuyez sur le bouton de blocage au bon moment pour parer, les laissant ouverts à des attaques légères et lourdes plus dommageables.

La parade est extrêmement importante au début du jeu car vos personnages n’ont pas assez d’endurance pour rouler fréquemment, et des groupes d’ennemis peuvent rapidement vous submerger. Les ennemis étourdis gisant sur le sol peuvent également être ramassés et jetés pour repousser les autres. Bien que la parade soit satisfaisante, je n’ai pas eu à m’y fier uniquement pendant la seconde moitié du jeu après avoir amélioré mon endurance pour rouler plus et déverrouiller des accessoires comme l’arc et les bombes pour les dégâts à longue portée. Il y avait d’autres accessoires comme un grappin et un dispositif de téléportation, mais je les ai gagnés si tard dans le jeu que je n’ai pas ressenti le besoin de changer mes accessoires entièrement mis à niveau juste pour essayer quelque chose de différent.

Source : L’équipe d’arcade

Il n’y a pas beaucoup de variété dans le combat une fois que vous avez trouvé le bon style de combat. Les armes et les armures ont du poids, il y a donc un équilibre entre puissance, défense et vitesse. Les armes lourdes et les armures offrent des statistiques élevées avec moins d’agilité, tandis que les armures et les armes plus légères offrent plus de coups avec moins de résistance aux attaques. Il y a des moments où vous pouvez monter de petits dragons à utiliser dans le combat et une section qui nécessite des armes maudites qui réduisent votre santé à un HP, mais les brèves distractions ne surviennent que plus tard dans le jeu après des dizaines d’étapes similaires.

Les étapes du donjon n’offrent pas non plus une grande variété de gameplay. La plupart des pièces sont simplement des pièces, bien qu’il y ait parfois des obstacles tels que des lames de scie, des axes oscillants et des lasers. Cependant, avec des lanternes pour traverser l’obscurité, ces obstacles sont faciles à surmonter et deviennent un non-problème la plupart du temps. Au lieu de cela, l’objectif principal du jeu est d’étudier les schémas d’attaque et de frapper rapidement sans trop s’engager et sans s’exposer aux dégâts.

Source : L’équipe d’arcade

Young Souls suit deux adolescents Jenn et Tristan, alors qu’ils tentent de sauver leur ville et leur père adoptif, le professeur, d’une armée de gobelins souterraine qui a l’intention de reprendre la surface d’où ils ont été chassés il y a longtemps. Jenn et Tristan sont tous deux des adolescents impétueux et rebelles qui sautent l’école, sont connus pour être troublants pour les citadins et maudissent tellement qu’il y a un filtre de jurons dans le menu des options. L’histoire est utile avec quelques moments amusants des adolescents, mais elle est principalement chargée au début et à la fin du jeu avec de brefs intermèdes de croissance après les combats de boss.

Les lieux sont colorés, avec des personnages aux animations vives et fluides.

Vous jouez en tant qu’adolescents, chacun jouant un en coopération locale ou entrant et sortant pour un seul joueur. Le jeu était gérable sans un autre joueur humain car le personnage éteint récupérerait les dégâts tout en se reposant. Un adolescent peut être réanimé lorsqu’il est abattu, mais chacun n’a qu’un nombre limité de vies. Les deux personnages avaient également leurs propres chargements, donc changer quand on subissait trop de dégâts ou quand on était mieux équipé pour combattre certaines rencontres est devenu une décision stratégique. J’ai pu avoir un adolescent comme tank qui inflige des dégâts et l’autre agile et rapide pour toujours être prêt pour tout type de combat.

La majeure partie du jeu se passe à ramper dans l’un des quatre donjons. Il y a aussi le Moon Gate pour sélectionner l’équipement et les donjons, la chambre des adolescents qui nécessite de dormir pour monter de niveau, le marché des gobelins pour acheter et améliorer l’équipement, et le centre-ville de Portsbourgh.

Source : L’équipe d’arcade

Les lieux sont colorés, avec des personnages aux animations vives et fluides. Il y a un scooter à conduire dans le centre-ville de Portsbourgh qui est un peu inutile compte tenu de la taille de la ville mais absolument amusant à filer à côté des bâtiments dans un flou féroce. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire dans la ville à part parler au maire pour faire avancer l’histoire, acheter des vêtements et des chaussures uniquement cosmétiques et aller au gymnase pour augmenter les statistiques avec des mini-jeux à boutons lorsque le jeu le permet.

Bien que les emplacements soient très détaillés, chacun n’a en réalité qu’une seule fonction. J’ai passé le plus de temps à me battre dans des donjons ou sur le marché des gobelins à mémoriser les objets que j’avais équipés, donc je ne les ai pas accidentellement vendus car le jeu ne verrouille pas les objets équipés. Le jeu est très généreux avec l’option de déplacement rapide ne prenant que quelques secondes entre les emplacements et offre même un bouton d’avance rapide de style magnétoscope pour faire défiler les cinématiques. Le bouton est logique pour passer à travers les cinématiques de combat pré-boss après avoir échoué encore et encore. Néanmoins, il peut également être utilisé pour les cinématiques plus courtes telles que les déplacements entre les lieux, le sommeil et les points de contrôle de la scène. L’option est la bienvenue mais soulève la question de savoir si les cinématiques sans importance devraient simplement être plus courtes au lieu d’être constantes et honnêtement sautables.

Young Souls : performances et fonctionnalités de Stadia

Source : L’équipe d’arcade

Young Souls sur Stadia fonctionnait parfaitement sur mon PC quand il le voulait. L’action était toujours fluide en combat et hors combat avec très peu de ralentissement. Mais, bien sûr, cela dépend de votre connexion. Selon le Speedtest de ma connexion Verizon Fios, j’avais une vitesse de téléchargement moyenne de 57 Mbps et une vitesse de téléchargement moyenne de 63 Mbps. Google recommande une vitesse de téléchargement d’au moins 10 Mbps pour le streaming 720p, une vitesse de téléchargement de 20 Mbps pour le streaming 1080p et au moins une vitesse de téléchargement de 35 Mbps pour le streaming 4K.

Ce fut une déception lorsque le jeu s’est écrasé, mais je ne me suis senti que légèrement ennuyé de savoir que je pouvais traverser ce que j’avais perdu sans aucune pénalité.

Malheureusement, le jeu a planté plusieurs fois au cours de mes presque 10 heures de jeu. Cela se produirait de manière aléatoire, comme lors d’un combat intense ou lors de l’entrée dans une nouvelle zone. Heureusement, les points de contrôle sont si généreux que j’ai rarement perdu la progression. Quand je l’ai fait, cependant, j’ai utilisé le menu d’accessibilité du jeu pour me frayer un chemin à travers les longues séquences d’étapes que j’avais déjà terminées avant le crash. J’ai joué sur la difficulté difficile recommandée, mais ce niveau peut être modifié à tout moment avec les multiples options du menu d’accessibilité. Les options comprenaient des dégâts entrants réduits, des dégâts d’attaque accrus, un blocage automatique, une vitesse d’attaque ajustée pour les joueurs et les ennemis, et plus encore.

Ce fut une déception lorsque le jeu s’est écrasé, mais je ne me suis senti que légèrement ennuyé de savoir que je pouvais traverser ce que j’avais perdu sans aucune pénalité. C’était du moins le cas pour les sections de combat, car écraser les boutons dans les mini-jeux de fitness et se retrouver avec un score pire la deuxième fois ne se sentait pas bien. Il y avait également divers problèmes tels que des personnages coincés dans l’environnement, des prix d’équipement clignotant à 999 999 et certains paramètres du jeu tels que les vibrations et le tremblement de l’écran n’enregistrant pas plusieurs fois.

Young Souls : faut-il l’acheter ?

Source : L’équipe d’arcade

3,5 sur 5

Young Souls est un jeu stimulant qui peut être ajusté selon les préférences de chacun pour être aussi simple ou aussi punitif que possible. La majeure partie du jeu devient un modèle de combat salle après salle d’ennemis, aller au lit pour monter de niveau, voir si vous pouvez mettre à niveau le nouvel équipement que vous venez de gagner, et recommencer. L’histoire prend du recul après l’introduction aux conversations de base jusqu’à la fin. Le jeu est construit autour de combats gratifiants, mais il n’a pas grand-chose en dehors de cela pour garder les joueurs accrochés.

Il faut également tenir compte des aspects techniques des plantages et des problèmes constants. Ce n’était pas satisfaisant de devoir répéter des sections toutes les quelques heures à cause de ces accidents. Young Souls est amusant lorsqu’il frappe la parade parfaite dans une mer de gobelins ou qu’il est suffisamment amélioré pour qu’un coup d’épée géant puisse éliminer deux ou trois ennemis de moindre importance. Pourtant, c’est loin d’être l’un des meilleurs jeux Stadia si vous recherchez plus que de jolis visuels et des combats tendus.

Jeunes âmes sur Stadia

En bout de ligne : Le titre First on Stadia Young Souls est beau à regarder et offre des combats difficiles, mais n’a pas assez de variété en dehors des combats pour le garder intéressant tout en souffrant de plusieurs accidents.

