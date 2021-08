Revue des androïdes : une histoire fascinante derrière le système d’exploitation que vous connaissez et aimez

Plus tôt ce mois-ci, l’ingénieur Android Chet Haase a publié Androids : l’équipe qui a construit le système d’exploitation Android. Cela commence par les origines de l’équipe Android — avant et après que Google l’ait acquise en 2005 — jusqu’au lancement d’Android 1.0 en 2008 et juste après. C’est une histoire fascinante, et pas seulement pour les ingénieurs ou les programmeurs chevronnés. Haase explique plus sur le livre dans ce post Medium.

La plupart du livre plonge dans les moindres détails de qui a créé Android, comme le racontent des entretiens avec les ingénieurs. Du lanceur à la conception en passant par les applications Google les plus populaires, chaque fonctionnalité que vous tenez pour acquise dans un téléphone Android était généralement gérée par une ou deux personnes, travaillant sept jours sur sept pour terminer à temps.

Vous serez probablement surpris d’apprendre à quel point l’équipe et la culture de démarrage d’Android étaient isolées de Google, du moins jusqu’à ce qu’Android atteigne un succès mondial. Vous obtenez également un aperçu approfondi des plans et des idées derrière des téléphones comme le HTC G1, le Motorola Droid et le Nexus One.

L’équipe d’AC est impatiente de revoir ce livre et de partager nos réflexions, car nous avons tous des points de vue différents sur les révélations et les idées du livre sur les premiers Android. Nous vous recommandons donc fortement d’acheter le livre de Haase et de creuser par vous-mêmes, car nous ne voulons pas donner toutes les friandises les plus juteuses. Pourtant, nous n’avons pas pu nous empêcher de partager certaines de nos réflexions collectives sur les androïdes et pourquoi cela vaut la peine d’être lu.

Dans les coulisses

Haase : le narrateur de l’histoire d’Android

Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef

Source : Chet HaaseAuteur Chet Haase

Chet Haase est un gros nerd énorme. Il est extrêmement sympathique, très accessible et peut être incroyablement drôle, c’est pourquoi il est un excellent présentateur pour Google. Mais c’est aussi un grand vieux nerd qui écrit certaines des choses qui font le succès d’Android.

C’est aussi l’auteur parfait pour ce livre. Les mêmes qualités qui font de Haase un grand présentateur s’avèrent être les mêmes choses qui font de lui un excellent auteur. Les androïdes ne sont en aucun cas un tome sec sur les logiciels de téléphonie pour les nerds.

Le livre accessible de Haase contient suffisamment de détails pour satisfaire les superfans d’Android, mais suffisamment de contexte pour guider un lecteur occasionnel.

Le livre Androids, comme Haase, est agréable. C’est accessible. De nombreux écrivains et lecteurs d’AC s’intéressent à Android et à Google depuis assez longtemps pour avoir regardé les événements du livre se dérouler en temps réel. Nous savons ce que Google nous a dit, ce qui a fuité et ce qui est toujours sur la feuille de route 12 ans plus tard. Même pour ces lecteurs, il y aura plein de nouvelles révélations.

Bien que ce soit toujours un excellent livre si vous êtes ce genre de superfan, il est également idéal pour un utilisateur plus occasionnel. Si vous utilisez Android et que vous vous intéressez à son passé, vous trouverez ce livre agréable car ce n’est pas un journal technique pour les nerds. Tout comme son auteur, Androids : l’équipe qui a construit le système d’exploitation Android est quelque chose auquel presque nous pouvons tous nous identifier.

L’histoire Android (pas l’histoire Google)

Michael Hicks, rédacteur en chef

Source : Android Central

L’historique fascinant d’Android de Haase montre à quel point l’industrie des smartphones a changé. À l’époque, les spécifications des téléphones répondaient pleinement aux demandes des opérateurs, les Blackberry régnaient sur la Terre et personne n’avait confiance qu’Android serait autre chose qu’un « vaporware » par rapport au nouvel iPhone. Ce sera éclairant pour les moins avertis (comme moi) et nostalgique pour les vétérans comme mon collègue Jerry.

Tant de choses ont changé, mais la relation de Google avec Android montre également à quel point peu de choses ont changé. Google a eu la prévoyance de s’emparer d’Android lorsque la start-up a présenté son système d’exploitation à diverses entreprises et a donné à l’équipe les ressources nécessaires pour embaucher les personnes dont elle avait besoin. Mais selon Haase, la plupart des membres de l’équipe Google ne semblaient pas penser qu’Android reviendrait à quoi que ce soit. Les ingénieurs Android devaient principalement coder eux-mêmes des applications comme Gmail et Maps, car les équipes derrière ces services ne voulaient pas s’impliquer.

Qu’est-ce qui a fait le succès d’Android ? Je ne vais pas “gâcher” la fin de cette histoire vraie, mais il suffit de dire que le codage inspiré d’Android ne pouvait aller plus loin. C’est le marketing d’autres sociétés investies dans le succès open source d’Android qui lui a donné l’influence nécessaire pour rivaliser avec iOS.

Source : Phil Nickinson / Android Central

J’ai également trouvé intéressant de lire sur quels téléphones les ingénieurs Android ont investi le plus d’efforts et comment c’était un téléphone moins populaire qui a fini par ouvrir la voie à l’avenir d’Android.

Quelle était la probabilité qu’Android ait pu être “tué par Google ?” Les chances étaient plus élevées que vous ne le pensez.

Haase n’a pas fait ce lien, mais son livre m’a fait penser à la mort de Stadia Games, ainsi qu’à tous les autres projets “Killed by Google”. Alors que Google a déchaîné l’équipe d’Android pour créer un système d’exploitation incroyable, il n’a engagé aucune autre ressource de l’entreprise ni l’a aidé jusqu’à ce qu’Android atteigne le succès par lui-même. Ce n’est qu’alors qu’Android est devenu plus intégré à Google.

En d’autres termes, le succès d’Android était loin d’être inévitable. Le livre de Haase regorge d’anecdotes stressantes sur les serveurs en feu et les téléphones accidentellement maçonnés, ainsi que sur le genre de crise sur le lieu de travail que vous voyez généralement dans une société de jeux vidéo. La lecture des histoires en coulisses d’Android – et de la façon dont la plupart des ingénieurs Android pensent que la chance et le timing ont à voir avec son succès – rendra toute personne possédant un excellent téléphone Android reconnaissante d’en avoir un.

Une success story inspirante et improbable

Jeramy Johnson, rédacteur en chef

Source : Alex Dobie / Android Central

L’une des choses qui m’a vraiment marqué tout au long de ce livre était à quel point l’équipe (initiale) était interconnectée qui a construit Android et lui a donné vie. C’était à la fois fascinant et extrêmement cool d’apprendre comment tant d’acteurs clés initiaux se sont succédé d’un emploi à l’autre, d’un employeur à l’autre. Ils semblaient vraiment désireux de continuer à travailler ensemble.

Pour le contexte, la majeure partie de l’équipe d’Android a été embauchée en dehors de Google (qui se concentrait à l’époque sur les annonces des moteurs de recherche et le contenu Web). Android est resté un secret total, donc personne ne s’intéressait à la technologie du téléphone n’avait de raison de postuler pour un emploi chez Google à l’époque. Pourtant, la petite équipe de démarrage, mais déterminée, a contacté des collègues qui ont travaillé avec eux sur des projets liés au téléphone ayant échoué chez Danger, BeOS, PalmSource et même Microsoft. Cette fois, ils ont bien compris.

Android s’est développé à grande vitesse, avec des ingénieurs volant par le siège de leur pantalon. Et c’est incroyable de tout lire à ce sujet.

À un certain niveau, cela a du sens. C’est juste plus facile de travailler avec des gens avec qui vous êtes déjà à l’aise et familiers, mais c’est aussi compréhensible parce que ces mêmes personnes étaient celles qui savaient comment faire les choses qui devaient être faites. Pour la plupart, il semblait qu’ils s’entendaient généralement, ou du moins, qu’ils respectaient les talents et les capacités de l’autre. En prenant un peu de recul, j’ai l’impression que c’est ainsi que Android Central et nos sites sœurs fonctionnent et s’entendent, donc c’était agréable de voir un parallèle entre notre équipe et l’équipe Android d’origine.

Une autre chose qui m’a fasciné dans l’histoire d’origine d’Android était à quel point tout cela se sentait “par le siège de leur pantalon”. La plate-forme a été développée à grande vitesse et à la volée, et les itérations étaient constantes et continues. Tout sonnait comme s’ils construisaient le navire en naviguant (désolé, je suis mauvais en métaphores), ce qui est tout simplement fou pour moi. Tout s’est finalement bien passé, mais personne n’avait de garantie.

Je ne connais pas grand-chose au développement de logiciels ou de produits, et je suis sûr que les phénomènes que j’ai décrits ne sont pas rares dans ces domaines. Mais lire comment tout cela s’est déroulé m’a vraiment permis de mieux comprendre et apprécier le système d’exploitation que nous connaissons et aimons tous : Android.

L’éléphant dans la pièce

Michael Hicks

Source : Android CentralAndy Rubin’s Essential phone

Je ne savais pas qui était Andy Rubin jusqu’à ce que mes collègues me préviennent avant de commencer le livre. Un co-fondateur d’Android, Andy (comme il est mentionné dans le livre), revient fréquemment en tant que décideur. Lorsque l’équipe ne pouvait pas choisir entre utiliser Java ou C++, il a passé l’appel et il a demandé des fonctionnalités vitales de dernière minute pour chaque nouvelle itération Android. Dans un petit chapitre, il a construit un véritable robot dans le bureau Android. Des trucs assez bénins.

Vous ne sauriez pas d’après le livre que l’ancien PDG de Google, Larry Page, a forcé Rubin à démissionner en 2014 après que Google eut appris des allégations crédibles d’inconduite sexuelle selon lesquelles il aurait contraint un membre de l’équipe Android à lui faire du sexe oral, suivi plus tard de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait dirigé un anneau de sexe. Malgré tout cela, il a quand même reçu un parachute doré de 90 millions de dollars, ce qui a incité les employés de Google à se retirer lorsque tout a été révélé.

Andy Rubin apparaît moins comme le père d’Android que comme sa figure de proue exécutive, exigeant des résultats d’une équipe incroyablement talentueuse.

Je ne dis pas que Haase a fait quelque chose de mal en évitant ce sujet ou en concentrant une grande partie du livre sur le “père” d’Android. La chronologie du livre précède principalement ses actions présumées infâmes, et elles n’ont pas été prises en compte dans le succès ou l’échec d’Android 1.0. En vérité, le livre le fait ressembler un peu à une figure de proue, exigeant des résultats mais n’apportant pas nécessairement de fonctionnalité spécifique à Android. Beaucoup plus de crédit pour le codage et le succès d’Android est attribué à d’autres membres de l’équipe comme Brian Swetland, Dianne Hackborn, Hiroshi Lockheimer et Ficus Kirkpatrick.

Mais, eh bien, je ne nierai pas que la présence de Rubin a jeté une ombre (pour moi) sur certains des chapitres précédents axés sur la formation d’Android. Les androïdes vous incitent à soutenir l’équipe en tant que groupe d’outsiders décousus luttant contre toute attente pour réussir. C’est juste difficile d’enraciner pour Rubin. Pourtant, cela ne suffit pas à ruiner un livre tout à fait excellent.

Qu’avez-vous pensé des androïdes ?

Source : Andrew Myrick/Android Central

Une fois que vous aurez mis la main sur Androids : l’équipe qui a construit le système d’exploitation Android, nous aimerions savoir ce que vous en avez pensé. Quelle a été votre histoire préférée derrière son développement ? Vous l’avez trouvé trop technique ou pas assez technique ? Et pour les vétérans d’Android, lequel des anciens téléphones Android vous a le premier convaincu d’essayer le système d’exploitation ?

Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires !

