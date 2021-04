Revue des chercheurs d’or: les débuts de Sanjena Sathian sont une satire avec des dents

Dans la première moitié du formidable premier roman de Sanjena Sathian, Gold Diggers, c’est le début des années 2000, et Kanye est partout à la radio. Mais l’or que le protagoniste de Sathian Neil a en tête est un peu plus littéral que l’or que Kanye rappe.

Neil, 15 ans, est installé dans une enclave amérindienne de la banlieue d’Atlanta, essayant sans relâche de répondre aux attentes de ses parents à son égard. Trop ringard pour passer pour cool et trop ennuyé par la plupart de ses cours pour s’épanouir en tant que l’un des ensembles intelligents, Neil aspire à exceller, à gagner l’approbation de ses parents, à séduire une fille sexy. Il redoute la médiocrité, mais il craint d’être ce monstre redoutable, un enfant moyen.

Anita, l’ancien meilleur ami de Neil et le béguin actuel, a une solution à ses peurs: l’or.

Anita et sa mère Anjali ont volé des bibelots en or au reste de la communauté Desi. À la suite d’un processus qu’Anjali a appris de sa mère à Bombay, ils transforment l’or en un élixir alchimique qu’ils appellent «limonade». Et une fois ivre, la limonade transfère une partie de l’ambition et de la motivation, un certain sens essentiel du but, hors de l’ancien propriétaire de l’or et dans la personne qui l’a consommé.

Pour cette raison, explique Anita à Neil, l’or doit être volé au reste de leur communauté. «Qui d’autre est vraiment, vraiment ambitieux?» elle demande. «C’est de la merde d’immigrants.»

Évaluation: 4 sur 5

marque vox marque vox marque vox marque vox marque vox

Après que Neil ait attrapé Anita et Anjali en flagrant délit, il décide qu’il veut participer à leur arnaque. Et donc, avec peu de scrupules, il commence à voler l’ambition – «effleurer le sommet, vraiment» – de ses camarades de classe.

L’énergie vertigineuse du cambriolage de ce qui s’ensuit alimente la première moitié de Gold Diggers: ce sont tous des adolescents riches en hormones et en limonade, qui volent à la tire leurs camarades de classe pour la gloire. Mais Sathian équilibre habilement les plaisirs lisses des petits crimes de Neil et Anita avec un pressentiment clairvoyant. Ces personnages volent, pèchent même. Et ils seront punis pour cela.

Ainsi, lorsque Sathian avance à temps jusqu’en 2016 dans la seconde moitié du roman, Neil a été fondamentalement changé par son impitoyable vainqueur. Il est toujours sans but, luttant toujours pour trouver un sentiment de soi qui existe en dehors des ambitions de ses parents et de son désir d’approbation de ses pairs. Il est maintenant étudiant en histoire à Berkeley, qui a du mal à picorer sa thèse, rempli d’envie et de dédain mélangés pour les amis qui ont conduit la bulle technologique en Californie comme des chercheurs d’or modernes. Pourtant, il est hanté par ce qu’il a fait au lycée.

Les choix structurels ici rappellent fortement ceux des débuts très admirés de Jonathan Lethem, Fortress of Solitude, qui voit également son protagoniste cynique de la côte Est fuir à Berkeley, hanté par les trahisons légèrement surnaturelles qu’il a commises à l’adolescence. Mais Sathian est un romancier fondamentalement plus optimiste que Lethem. Elle est prête à offrir à ses personnages la rédemption de leurs péchés.

Et il est facile d’enraciner la rédemption de Neil. C’est une figure parfois monstrueuse, égoïste et mesquine et peu profonde d’une manière douloureusement adolescente. Mais il est pris dans un système qui ne lui laisse aucun mouvement gagnant: il doit réussir, ou à quoi servent tous les sacrifices de ses parents? Et pourtant, comment peut-il gagner alors qu’il ne peut y avoir qu’un seul vrai gagnant? Et à quoi ressemblerait même le succès pour lui? C’est parce que ces questions sont insolubles qu’en tant qu’adulte, Neil se considère comme des «orphelins conceptuels».

«Nous n’avions pas grandi en nous imprégnant d’histoires qui apportaient implicitement des réponses aux questions fondamentales de l’être», pense-t-il: «Qu’est-ce que ça faisait de tomber amoureux en Amérique, de se prendre pour acquis, en Amérique? Comme nous étions affamés d’indices sur la façon de vivre, nous nous accrocherions comme des fous à tout ce qui prête une possible façon d’être. L’or a offert cette possibilité, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

La figure la plus convaincante de Sathian, cependant, est Anita. Elle est une reine de reconstitution historique à l’adolescence, s’efforçant de rejeter la responsabilité sociale d’une association avec Neil; La sœur de Neil la qualifie dédaigneusement de «grimpeuse». Mais elle est assez fidèle à leur ancienne amitié pour l’amener dans son plan d’or sans hésitation. Et quand nous la rencontrons à l’âge adulte, son animation suspendue est radicalement différente de celle de Neil. Elle occupe une série d’emplois bien rémunérés qui viennent avec un faible statut social, comme la planification d’événements; elle entre et sort d’une relation à long terme avec un mec qu’elle et tout le monde autour d’elle considère trop bien pour quelqu’un comme elle, car elle ne réalisera clairement jamais rien de significatif.

«Significatif» dans les cercles d’Anita et Neil signifie quelque chose de spécifique: un travail bien rémunéré, avec un statut social élevé, qui mènera au mariage et aux enfants. C’est le rêve de l’Amérique, et c’est ce à quoi ces personnages ont appris qu’ils devaient lutter pour justifier les sacrifices de leurs parents. C’est de la «merde d’immigrants».

Le projet de Gold Diggers est de déconstruire ce rêve. Mais ce qui rend le roman si convaincant, c’est le caractère ludique avec lequel Sathian le déconstruit. Vous ressentez les personnages et la façon dont ils ont été déformés par leur quête de grandeur et la façon dont ils sont hantés par leurs péchés – mais aussi, il y a des braquages ​​et de l’alchimie. C’est une explosion.

Pour Neil et Anita, la rédemption ne peut venir qu’en utilisant pleinement ce qu’ils ont pris – et en trouvant un moyen de le rendre. Leur tentative de trouver un moyen d’accomplir ces deux objectifs occupe la seconde moitié du roman.

Et s’il s’avère que la rédemption prend la forme d’un braquage, avec un intermède mystique en plus? Eh bien, ce n’est qu’un bonus.