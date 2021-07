Revue des courtiers Capex – CRIPTO TENDENCIA

Choisir un courtier peut sembler difficile au premier abord. Des doutes sur la sécurité, la fiabilité de la plateforme, et s’il ne s’agit pas d’une arnaque. C’est normal, nous avons été là aussi. Cependant, cette fois, nous souhaitons vous présenter Capex, un courtier dont on peut dire qu’il réussit tous les tests.

Données de base du courtier Capex

nom: Dépenses d’investissement

année de fondation: 2016

Pays d’enregistrement: Afrique du Sud, Chypre, Seychelles.

Dépôt minimum: 100€

Site Web: capex.com

Convivialité

Capex combine la technologie avec une approche centrée sur le client et axée sur l’éducation pour créer une expérience commerciale vraiment unique en son genre. La partie éducative comprend des cours pour apprendre à trader en ligne l’un de ses produits disponibles. Parmi eux, vous pouvez mentionner les indices, les ETF, les matières premières, les crypto-monnaies et bien d’autres. En tant que courtier, c’est une alternative intéressante.

Pour vous inscrire, vous devez saisir des données telles que votre nom, votre adresse e-mail et d’autres informations de base. La plate-forme est très conviviale et il est facile d’accéder à tout ce dont vous avez besoin. Chez Capex, ils s’engagent à l’excellence, au dévouement et à l’ambition selon leurs propres mots.

Pour opérer en Capex, vous pouvez accéder à sa plateforme de trading disponible pour ordinateur de bureau, smartphones, tablettes via son application dans Apple Store et Play Store. C’est-à-dire que vous pouvez accéder où que vous soyez, et tout cela à portée de main.

D’autre part, les vitesses d’exécution des transactions sont fiables et ultra-rapides. Une autre information intéressante est que Capex propose des options graphiques avancées pour les décisions de trading les plus éclairées.

À propos du courtier

Entre autres choses, Capex offre une assistance individuelle, une exposition instantanée aux ordinateurs de bureau et mobiles à plus de 2 100 actifs de plusieurs marchés, un effet de levier concurrentiel allant jusqu’à 1: 300, et plus encore. La marque est réglementée par les autorités les plus importantes au monde, notamment la CySEC, la FSCA, l’ADGM et la FSA.

Commerce

La création d’un compte chez Capex ne vous prendra pas longtemps. Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment : il vous suffit d’utiliser votre e-mail et de fournir certains documents nécessaires pour vérifier votre identité.

Conclusion

Capex est l’un des courtiers les plus reconnus sur le marché, et quand vous regardez ses caractéristiques, vous pouvez comprendre pourquoi ce nom est devenu populaire pour lui. Son interface utilisateur simple et son assistance dans le processus de formation des traders en font sans aucun doute une option à considérer lors de l’investissement dans des actifs via les CFD. Apprenez à trader maintenant avec leur plateforme éducative et leurs webinaires.

