Revue des règles du jeu: Maxine Peake ne peut pas sauver le drame sans inspiration #MeToo

Maxine dirige le casting du nouveau drame (Photo: BBC)

Nous n’en avions pas vraiment besoin, mais le puissant drame d’ITV à Hillsborough, Anne, a été un rappel opportun que Maxine Peake est à peu près le meilleur acteur travaillant à la télé en ce moment.

Jouer l’héroïne dans la série acclamée a à juste titre fait célébrer son travail une fois de plus, mais son drame #MeToo Rules of the Game ne pourrait pas être plus différent en comparaison.

Malheureusement, il se sent aussi beaucoup moins digne de ses talents.

L’actrice dirige le casting de la nouvelle série de la BBC, qui se concentre sur la politique sexuelle sur le lieu de travail et s’inspire en partie de Harvey Weinstein.

Lorsqu’un corps est retrouvé à la réception d’une entreprise de vêtements de sport du Nord, l’incorrigible manager de Maxine, Sam, est obligé de réfléchir aux événements qui ont conduit à la mort et à l’environnement de travail qui a permis à des choses si terribles de se compliquer – tout en nous cachant la vérité, et il semble, elle-même.

Son souvenir commence avec l’arrivée de la directrice des ressources humaines Maya (star de l’éducation sexuelle Rakhee Thakrar) qui a du mal à s’attaquer à la culture insidieuse des garçons au bureau.

Le premier épisode de la nouvelle série de la BBC a moins à dire sur les hommes horribles et plus sur ceux qui les rendent capables, avec le protagoniste profondément imparfait de Maxine.

Mais, malheureusement, sa performance est la seule chose dans laquelle il vaut la peine d’investir.

Les règles du jeu devraient être meilleures qu’elles ne le sont, et il est frustrant qu’elles ne rendent pas justice à ses talents d’acteur et à son sujet toujours d’actualité.

L’émission est produite par l’équipe derrière National Treasure (Photo : BBC/The Forge/Brian Sweeney)

Il est difficile de voir pourquoi. Il est produit par l’équipe qui nous a apporté le drame National Treasure, lauréat des Bafta, et Alison Steadman figure également dans une jolie distribution étoilée. Mais cela ressemble à une prise étrangement superficielle, sans aucune des subtilités troublantes du film de 2020 L’assistant qui a abordé le sujet de manière plus assurée.

Il est freiné par un dialogue lourd et une direction en blocs, et il y a un ton légèrement désinvolte à l’ensemble qui semble étrange dès le début. L’une des toutes premières lignes de dialogue crée un étrange précédent, le détective désensibilisé interrogeant Sam après avoir trouvé le corps, en disant: «Les femmes aiment les pilules, les hommes aiment se faire sauter la cervelle. Hanging est un peu un niveleur. Ouais.

Plus : Maxine Peake



Comme de nombreux fans de télévision, nous regarderions Maxine Peake dans à peu près n’importe quoi, mais Rules of the Game n’est pas aussi intelligent ou en colère que le sujet le mérite.

Elle est peut-être à peu près la meilleure actrice travaillant à la télé en ce moment, mais après Anne, cela ressemble à un faux pas.

Rules of the Game sera diffusé sur BBC One à 21h le mardi 11 janvier.

