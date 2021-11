Revue Disney Plus : cela vaut-il la peine de s’abonner ?

Le lancement de Disney+ en 2019 a été un moment majeur dans le développement du streaming. Netflix, Hulu et Amazon Video avaient dominé le streaming pendant la majeure partie d’une décennie, et alors que quelques entreprises – notamment CBSViacom, avec CBS All-Access – avaient lancé leurs propres services, à ce moment-là, il n’y avait pas de véritable concurrence. à ces deux géants du numérique.

Cela a changé lorsque Disney + a fait ses débuts il y a exactement deux ans, le 12 novembre 2019. Disney avait auparavant autorisé plusieurs de ses films à Netflix, mais en les reprenant pour sa propre plate-forme, il a présenté la première menace réelle pour les services déjà établis. Disney possède trois des plus grandes franchises de films modernes – Star Wars, Marvel et Pixar – ainsi que des décennies de films et d’émissions classiques d’animation et d’action en direct. De plus, le studio a récemment finalisé l’achat des actifs de divertissement de Fox, ajoutant considérablement à son catalogue de streaming potentiel.

Deux ans plus tard, Disney+ a augmenté à la fois la taille de ses offres et sa base d’abonnements. La pandémie de COVID-19 a frappé quelques mois seulement après son lancement et a considérablement augmenté les chiffres d’abonnement, avec un total de 103,6 millions d’utilisateurs signalés en avril de cette année. Ces chiffres ont ralenti ces derniers mois – le studio a récemment révélé qu’il n’avait enregistré que 2,1 millions de nouveaux clients au cours du dernier trimestre, soit moins de la moitié de ce que Netflix a ajouté au cours de la même période. Néanmoins, Disney déclare qu’il s’attend à avoir 230 à 260 millions d’abonnés d’ici la fin de 2024. Une affirmation optimiste peut-être, mais qui montre que les dirigeants de studio ont toujours confiance dans la puissance de son contenu en streaming.

Avec autant de choix en ce moment, Disney+ vaut-il la peine de s’abonner en 2021 ? Voyons combien cela coûte et ce que vous obtenez pour votre argent :

Coût

Un abonnement à Disney+ coûte 8 $ par mois. Un abonnement annuel coûte 80 $ par an, donc payer pour une année complète réduit le coût mensuel à 6,67 $.

Disney+ propose également des options groupées qui regroupent le service avec deux autres services de streaming appartenant à Disney, Hulu et ESPN+. Le forfait Disney coûte 14 $ par mois si vous optez pour l’option Hulu financée par la publicité, tandis que le forfait avec Hulu sans publicité coûte 20 $ par mois. Si vous souhaitez avoir Hulu avec Live TV, vous pouvez obtenir le Disney Bundle pour 73 $ par mois ; cependant, cela vient avec la version financée par la publicité de Hulu.

Accès Premier

Il y a un coût supplémentaire potentiel pour les membres. Au cours de la dernière année, le studio a lancé Premier Access, qui permet aux utilisateurs de louer un film également en salles pour 30 $. Vous payez une fois et pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez avant qu’il n’arrive finalement sur Disney + des mois plus tard. Les titres comprenaient Black Widow, Jungle Cruise, Cruella, Raya and the Last Dragon et Mulan. Cependant, avec les films Marvel et Pixar les plus récents et à venir se dirigeant uniquement vers les cinémas, on ne sait pas ce qui arrivera à Premier Access en 2022.

Expérience utilisateur

Disney+ dispose d’un site et d’une application extrêmement bien conçus, ce qui en fait l’un des services les plus conviviaux du marché. Le site présente une bannière familière présentant certaines des dernières versions, tandis que ses cinq propriétés clés – Star Wars, Marvel, Pixar, Disney et Nation Geographic, sont dotées de boutons ci-dessous, pour vous amener à chaque section. En dessous, il y a une série de sections présentant une variété de choix de visualisations. Certains d’entre eux sont basés sur des montres précédentes, tandis que d’autres sont liés à un thème spécifique (« Références Disney dans les Simpsons »). Une mise en page similaire est appliquée dans chaque zone principale – par exemple, la page Marvel comporte des sections telles que « MCU dans l’ordre chronologique » et « Histoires d’origine Marvel ».

Si vous recherchez une liste plus complète du contenu de Disney +, celles-ci sont faciles à trouver. Les listes complètes sont accessibles à partir des pages principales des films et de la télévision, avec des listes alphabétiques déroulantes de chaque film et émission disponibles, ou divisées par genre.

Les applications Android et iOS sont très similaires dans la mise en page du site et extrêmement faciles à naviguer. Les films et les émissions peuvent être téléchargés via l’application pour une visualisation hors ligne. Disney+ propose également la fonction GroupWatch, qui vous permet d’inviter jusqu’à six amis à regarder le film en même temps. Cependant, tous vos amis doivent être abonnés Disney+ vivant dans le même pays.

Teneur

Alors, la grande question est : que puis-je regarder sur Disney+ ? Des centaines de films et d’émissions de télévision sont disponibles, avec de nouveaux titres ajoutés chaque semaine. Les grandes franchises jouent évidemment un rôle énorme, à la fois en termes de versions précédentes et de nouveaux contenus. Mais en plus de cela, il existe de nombreux films d’animation classiques de Disney, des propriétés très appréciées telles que Les Muppets et Les Simpson, des courts métrages, des documentaires et bien plus encore. Examinons plus en détail certains des principaux contenus :

Univers cinématographique Marvel

Le MCU a débuté en 2008 avec Iron Man, et en 2009, la franchise est devenue une partie de Disney lorsque le studio a acquis Marvel Studios. 22 films sont disponibles sur Disney+, dont Shang-Chi and the Ten Rings, sorti en salles en septembre. Il existe cependant trois films MCU que vous ne trouverez pas sur Disney + – Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home, qui sont des coproductions avec Sony, et The Incredible Hulk, qui est distribué par Universal.

Il y a aussi un certain nombre d’émissions MCU, avec beaucoup d’autres en cours. Jusqu’à présent, WandaVision, Falcon et Winter Soldier, Loki et l’animation What If…? sont disponibles, avec Hawkeye prévu pour la première plus tard ce mois-ci. Au-delà de cela, Moonknight, Mme Marvel, She-Hulk et Secret Invasion font partie des émissions actuellement à divers stades de développement et de production.

Guerres des étoiles

Disney a acheté Lucasfilm en 2012 et, par conséquent, Disney + regorge de tout ce qui concerne Star Wars. La trilogie originale est bien sûr là, avec les préquelles et la trilogie suivante plus récente. Il y a les films dérivés Rogue One et Solo, ainsi que deux saisons du très populaire The Mandalorian (et qui seront bientôt rejoints par la série dérivée The Book of Boba Fett). Il existe une multitude de contenus animés Star Wars, notamment The Clone Wars, Rebels, la fantastique série récente Visions et diverses offres spéciales Lego Star Wars. Et les fans de Star Wars vintage peuvent découvrir les films préférés des années 80 tels que les films Ewok et les dessins animés Droids et Ewoks. Malheureusement, vous n’y trouverez pas la version théâtrale originale de la trilogie originale ou le tristement célèbre Holiday Special – peut-être un jour.

Pixar

Pixar est l’une des plus grandes franchises familiales de Disney, avec un catalogue de films incroyables remontant à Toy Story en 1996. Chaque film Pixar à ce jour est sur Disney +, ce qui inclut les quatre films Toy Story, Les Indestructibles, Up, Monsters Inc, Inside Out, Coco, Soul et la version la plus récente, Luca. Il y a aussi les nombreux courts métrages que le studio a produits au fil des ans, des classiques tels que Red’s Dream et Tin Toy aux courts métrages plus récents comme Bao et le Ciao Alberto.

Classiques animés

Disney a fait sa réputation au 20e siècle pour ses films révolutionnaires basés sur des contes de fées classiques. Vous pouvez les trouver tous sur Disney+, prêts à être présentés à une nouvelle génération, des classiques comme Blanche-Neige et les Sept Nains et Cendrillon aux succès des années 90 comme La Petite Sirène et Le Roi Lion.

Les Simpson et les Muppets

Les Simpsons est maintenant l’émission scénarisée la plus longue de l’histoire de la télévision, et 32 ​​saisons à ce jour sont disponibles sur Disney + aux côtés du film de 2007 et de cinq émissions spéciales des Simpsons. Quant aux icônes de marionnettes anarchiques de Jim Henson, The Muppets, la série originale de The Muppet Show peut être diffusée, ainsi que les films classiques Muppet et la récente série Muppets Now.

National Geographic

Disney+ abrite également National Geographic. Le réseau de télévision spin-off du magazine de longue date lancé en 2001 et a produit une multitude de documentaires, allant d’émissions sur la faune (Shark Beach, Growing Up Animal) et des documents sur le monde qui nous entoure (Life Below Zero) à incroyable études de l’effort humain (Free Solo, Apollo: Back to the Moon). Il y a aussi deux saisons du très divertissant Le monde selon Jeff Goldblum, dans lequel la star vétéran fournit son point de vue unique sur une multitude de sujets, des baskets aux barbecues.

—

Alors, Disney+ vaut-il le coût d’un abonnement ? Si vous avez des enfants ou si vous aimez Star Wars et Marvel, la réponse est un grand oui. En particulier, c’est un incontournable pour les fans de MCU qui veulent suivre la franchise en cours, car les nouveaux spectacles Disney + s’avèrent être une grande partie de l’histoire.

Il semble également que l’avenir immédiat de Star Wars soit sur le petit écran, avec une variété d’émissions qui devraient arriver dans les deux prochaines années, et The Mandalorian prouvant qu’il est toujours possible de créer du contenu Star Wars qui fait réellement la majorité. de fans heureux.