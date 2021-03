Revue du festival du film SXSW 2021 – Ici avant ⋆ .

Ici avant, 2021.

Écrit et réalisé par Stacey Gregg.

Avec Andrea Riseborough, Martin McCann, Jonjo O’Neill et Eileen O’Higgins.

SYNOPSIS:

Après que de nouveaux voisins ont emménagé à côté, une mère endeuillée commence à remettre en question sa réalité.

Ces dernières années, Andrea Riseborough a calmement mais avec confiance revendiqué sa revendication comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération, une revendication renforcée par sa performance fulgurante dans ce drame mystérieux discret se déroulant en Irlande du Nord.

Laura (Riseborough) et Brendan (Jonjo O’Neill) sont un couple marié toujours en train de pleurer la mort de leur fille Josie dans un accident de voiture. Bientôt, de nouveaux voisins emménagent à côté – un couple qui a sa propre petite fille, Megan (Niamh Dornan). Laura établit rapidement un rapport avec Megan, les deux se liant sur leur solitude mutuelle, mais plus elle en apprend sur la jeune fille, elle en vient à soupçonner qu’elle pourrait être une réincarnation de son enfant décédé.

Le nœud de Ici avant’L’énigme est donc simplement posée; Quelque chose d’un autre monde se prépare et la fille de Laura est en effet en contact avec sa mère d’outre-tombe, ou une Laura accablée de chagrin ne fait-elle que lire les commentaires étranges de Megan – comme reconnaître des endroits où elle n’a jamais été – et voir ce qu’elle veut voir?

Malgré ces résultats clairement définis et apparemment binaires, il s’agit d’un début de long métrage plutôt subtil pour la cinéaste Stacey Gregg, ceignant son histoire le long d’un axe étroit de logique interne de sorte que la vérité sur la question reste sournoisement ambiguë jusqu’à très tard dans la journée.

Le manque de clarté de la majeure partie du film permet à Gregg de se livrer à un fluage doux et lent tout au long; il n’y a rien de fondamentalement choquant dans cette ville bénigne et endormie d’Irlande du Nord, et pourtant, la possibilité d’une présence surnaturelle fait de tout le brouillard environnant un peu troublant.

Peu importe où l’histoire va, cependant, c’est à son meilleur une autre vitrine spectaculaire pour Riseborough. Quiconque a vu le thriller de 2012 sous-estimé criminellement Danseur fantôme saura à quel point elle peut parfaitement tirer un accent nord-irlandais, mais au-delà de cela, elle est généralement excellente en tant que femme à qui l’âme a été arrachée. Laura veut passer à autre chose mais peut ressentir ce qui pourrait être un appel du vide, et la regarder prendre vie à chaque fois qu’elle est avec Megan est à la fois belle et profondément douloureuse.

O’Neill est également solide comme son ballast d’écran et son mari; L’exaspération sous-jacente de Brendan à l’égard de la croyance de Laura imprègne tout le film, mais nous n’oublions jamais qu’il est également en deuil à sa manière. Nous pouvons ressentir leur perte collective, et ce n’est qu’une fois que leurs perspectives divergentes se transforment en un match criard. le plus souvent, la tension est tacite mais profondément ressentie. La jeune Niamh Dornan réussit également dans un rôle difficile et trompeusement complexe qui l’oblige à jouer Megan avec un certain flou pour garder la vanité centrale intacte jusqu’à ce que Gregg soit prêt à se laisser aller avec la vérité.

C’est tellement typique pour le drame artistique, peut-être surnaturel, de ne pas s’engager dans une fin, donc sans dévoiler le jeu, il y a absolument une résolution concrète à l’histoire ici. Bien que articulé sur une révélation qui semble initialement assez artificielle, il s’emboîte finalement assez bien une fois que toutes les cartes sont jouées, sans jamais perdre de vue l’angoisse qui règne qui sévit dans Laura et Brendan.

Malgré quelques indulgences stylistiques loufoques plus tard – en particulier une séquence de cauchemar saccadée et surréaliste qui tombe assez à plat – le style épuré de Gregg, animé par la cinématographie aérienne de Chloë Thomson, accentue parfaitement la retenue maussade du scénario. La coupe nette de Brian Philip Davis transmet quant à elle la collision visuellement soupy de souvenirs dans l’esprit de Laura. Quelques divergences non linéaires semblent clin d’œil à l’aventure formelle de Nicolas Roeg Ne regarde pas maintenant, un sentiment encore impliqué par la présence fréquente d’un enfant en manteau rouge.

Ici avant évite le hooey paranormal explosif en faveur d’un joint de genre plus réduit et plus subtil – mais exactement de quel genre il vraiment c’est que vous ne le saurez pas avant la toute fin. Tout de même, Andrea Riseborough ajoute une autre performance exceptionnelle à son cachet considérable dans un récit de chagrin tranquillement exténuant.

Évaluation du mythe scintillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

