Revue du jeu Sable – Breath of the Desert ⋆ .

Sable – une bande dessinée émouvante (photo : Raw Fury)

Une équipe indépendante de deux hommes propose un équivalent de science-fiction à Zelda: Breath Of The Wild, sans violence et certains des meilleurs visuels de l’année.

S’il y avait un pitch d’ascenseur pour Sable, et il n’y en avait probablement pas parce qu’il s’agit d’un jeu indépendant, cela devait sûrement être : « Imaginez Zelda : Breath Of The Wild mais sans combat et seulement de l’exploration ». Compte tenu du nombre de centaines d’heures que le joueur moyen de Zelda a consacré au jeu, c’est une proposition assez convaincante, même si cela ne semble pas être le genre de chose pour laquelle un petit développeur indépendant aurait les ressources nécessaires.

Avec environ un millier de mises en garde, le développeur britannique Shedworks (vous pouvez deviner pourquoi on l’appelle ainsi) a réussi. Sable est une réalisation incroyable pour une si petite équipe et bien qu’il y ait de sérieux problèmes avec presque tous les éléments du jeu, le seul éloge sans équivoque que nous pouvons lui faire est qu’il possède certains des meilleurs graphismes de l’année jusqu’à présent. Et ce n’est que le deuxième jeu indépendant dont nous parlons ce mois-ci.

Sable vous présente en tant que jeune femme adulte dans une petite communauté de nomades, sur une planète désertique sans nom. Il devient rapidement évident quelle pourrait être l’histoire du monde, dès que vous commencez à découvrir des vaisseaux spatiaux écrasés dispersés dans le paysage, mais ce n’est pas vraiment l’objectif du jeu. En fait, il n’y a pas de focus pour le jeu, ce qui est tout l’intérêt de celui-ci.

En tant que Sable titulaire, vous devez participer à un rituel appelé le vol à voile, qui fait non seulement référence à la capacité de projeter une bulle d’énergie qui vous permet de flotter lentement vers le sol (l’équivalent du parapente de Breath Of The Wild) mais est un rite de passage vaguement défini qui consiste essentiellement à se lancer seul et à vivre des aventures.

Après une ouverture de type didacticiel, où l’on vous dit exactement ce que vous devez faire et comment fonctionnent les commandes, très minimalistes, on vous donne un speeder bike branlant et on vous conseille de visiter la ville voisine. En dehors de cela, tout dépend de vous, y compris la recherche de lieux d’intérêt et les missions. Sable est essentiellement le jeu anti-Ubisoft ; en ce sens qu’on ne vous dit jamais quoi faire et que votre carte est obstinément vide jusqu’à ce que vous tombiez sur quelque chose d’important.

Cela peut sembler très attrayant en ces jours de prise trop serrée, mais non seulement cela signifie que vous pouvez conduire pendant des siècles sans voir un seul objet interactif, mais même lorsque vous vous posez sur quelque chose qui semble important, ce n’est souvent pas le cas. Peut-être que vous trouverez une quantité insignifiante de monnaie dans le jeu ou un morceau de ferraille vendable, mais le plus souvent tout ce que vous découvrirez est un bâtiment vide ou un humain seul qui ne fait que vous vendre des pièces pour votre speeder ou un nouveau vêtement.

Tout le monde dans le monde de Sable porte un masque, ce qui est probablement dû au fait que Sledworks n’a pas la technologie pour faire de l’animation faciale, mais dans le contexte, il est utilisé pour refléter le thème principal du jeu consistant à se retrouver et à choisir son propre rôle dans la vie. C’est littéralement ce que fait Sable, alors qu’elle parle à des personnes ayant divers rôles tels que garde, mécanicien et charognard. Effectuez des tâches pour eux et ils vous donneront des badges, recevront trois badges et ils vous donneront un masque pour compléter votre tenue qui ne fait absolument rien.

Ce n’est pas strictement vrai, dans la mesure où vous utilisez des masques pour compléter votre vol à voile, mais en termes de gameplay, il n’offre aucune nouvelle fonctionnalité. Sable est un jeu qui semble fermement opposé à vous récompenser pour tout ce que vous faites. Encore une fois, cela peut être une riposte délibérée aux jeux grand public qui vous récompensent pour simplement regarder le contrôleur, mais il s’agit d’un cas classique de passage d’un extrême à l’autre.

Une partie du problème est qu’en termes de gameplay, Sable n’est tout simplement pas très intéressant. La plate-forme est similaire à Breath Of The Wild, mais c’est une planète désertique, vous ne risquez donc jamais de tomber sous la pluie. Cependant, l’escalade implique rarement une conception de plate-forme intelligente et le succès dépend principalement de la taille de votre compteur d’endurance (qui, encore une fois, fonctionne comme Breath Of The Wild). Le compteur peut être augmenté en collectant des œufs spéciaux, mais juger si vous avez assez d’énergie pour escalader une structure avant de commencer est la seule véritable compétence testée.

Il y a des puzzles dans Sable mais plutôt que le jeu soit dédié à l’intelligence du style Zelda, ils sont tous assez basiques. Il y a une série de vaisseaux légèrement complexes dans les vaisseaux spatiaux, et quelques ponctuels (dont l’un que nous avons battu sans avoir une idée claire de ce que nous faisions), mais en général, tout est aussi simple que la plate-forme.

Il est difficile de dire si le jeu compte même aussi facile, car vous ne pouvez pas mourir et il n’y a personne à combattre, mais c’est certainement répétitif, avec votre enthousiasme à trouver quelque chose à faire souvent tempéré par le fait de tomber dans l’un des rares types de missions : ramasser des scarabées, déverrouiller un journal de bord, traverser des anneaux d’énergie dans le désert, etc.

Sable – les couleurs sont magnifiques (photo : Raw Fury)

Le dernier problème est que le jeu est rempli de bugs, et pas seulement du genre à six pattes. Le système de caméra est si facilement confus qu’il a l’impression d’être téléporté à partir de 1999 et la détection de collision et la physique glitchy aggravent encore l’expérience. Votre speeder est en fait assez lent – ​​même le modèle le plus rapide – ce qui est assez frustrant comme ça, mais en heurtant un objet, il se lancera aussi fréquemment dans les airs ou se renversera, nez à terre, et essaiera de bondir comme un pogo coller.

Aussi frustrante que soit la conduite, Sable a une grâce salvatrice : les visuels. Inspiré par Jean ‘Moebius’ Giraud, le jeu est absolument incroyable, avec des courbes et des détails merveilleusement organiques qui lui donnent l’impression d’être dans une bande dessinée française. Ce n’est peut-être pas si évident à partir des images fixes, mais même des heures après le début du jeu, nous étions toujours en train de regarder, la bouche ouverte, la beauté austère du jeu.

Cela ne veut pas dire que les visuels sont parfaits, à part quelques problèmes de pop-in, le jeu utilise un style d’animation étrange pour ses personnages qui donne l’impression qu’ils n’ont qu’une poignée d’images d’animation. Nous pensons que c’est intentionnel, et pas un bug, mais c’est très moche et cela semble en contradiction avec le reste des graphismes du jeu.

Plus: Actualités des jeux



L’autre problème est que lorsque la minuterie du jeu passe à la nuit, toutes les couleurs disparaissent du jeu jusqu’à ce qu’elles soient presque monochromes. Ce qui est très intelligent et une technique courante dans les bandes dessinées, mais les couleurs pendant la journée sont si incroyablement belles qu’il est extrêmement frustrant de passer la moitié du jeu sans elles.

Shedworks a fait un travail incroyable ici – le monde du jeu n’est peut-être pas aussi grand que Breath Of The Wild, mais il est toujours énorme et les visuels ne cessent d’être impressionnants. Il est également difficile de ne pas apprécier ce que les développeurs font avec le gameplay et la structure, mais à un moment donné, ils ont dû prendre du recul et se demander si ce qu’ils construisaient était divertissant et, malheureusement, la réponse fréquente à cette question est non, ce n’est pas le cas.

Résumé de l’examen du jeu de Sable

En bref: Un style visuel époustouflant ne peut cacher le fait que Sable n’est pas seulement indifférent à guider ses joueurs, mais il ne se soucie pas vraiment de les divertir non plus.

Avantages: Les graphismes sont incroyables et ne ressemblent à aucun autre jeu. Un monde ouvert impressionnant et le refus de la prise en main est rafraîchissant, même s’il est poussé trop loin.

Les inconvénients: Aucune partie du gameplay n’est très amusante, le speeder en particulier étant une corvée à conduire. Le manque de structure et de récompenses tangibles devient très décourageant. Beaucoup de bugs et de bugs.

But: 5/10

Formats : Xbox Series X/S (révisé), Xbox One et PC

Editeur : Raw Fury

Développeur : Shedworks

Date de sortie : 23 septembre 2021

Classe d’âge: 16

