Revue du mod Twelve South PowerPic : Décoration d’intérieur ou chargeur ?

Le nouveau mod PowerPic de Twelve South a été lancé plus tôt ce mois-ci avec un objectif unique – fusionner un chargeur Qi avec un cadre photo dans un élément de décoration intérieure. Avec ce design acrylique élégant vient un prix plus élevé, alors vaut-il la peine de le ramasser pour vous ou un membre de votre famille ? C’est ce à quoi tente de répondre notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

Pratique avec le nouveau mod Twelve South PowerPic

Plus tôt ce mois-ci, Twelve South a actualisé l’un des accessoires les plus novateurs de son écurie, le mod PowerPic. Fournissant une charge sans fil à votre smartphone, il sert également de cadre photo avec un design transparent unique composé d’acrylique découpé. Sur le devant, il y a un écran amovible pour maintenir une photo en place qui s’enclenche sur le reste du cadre avec un aimant dans chaque coin.

En ce qui concerne les fonctionnalités de charge réelles, vous recherchez respectivement 10 W ou 7,5 W, selon qu’un iPhone Android est connecté. Le coussin Qi repose à l’intérieur de la bordure acrylique, ce qui lui permet de flotter en place. Pour fermer l’emballage, il existe une base dans laquelle vous pouvez insérer le cadre du mod PowerPic verticalement ou horizontalement, selon l’orientation que vous souhaitez utiliser.

Disponible dans l’une des deux couleurs différentes, les horloges mod Twelve South PowerPic avec un $59.99 étiquette de prix. Mais le design accrocheur vaut-il vraiment l’argent ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Voici de plus près la fiche technique :

Magnifique chargeur sans fil qui complète votre décoration d’intérieurCompatible avec tous les téléphones portables à chargement sans fil

(MagSafe, non-MagSafe, Android, etc.) Personnalisable avec n’importe quelle photo 4 × 6 ou graphique personnalisé Utilise n’importe quel adaptateur secteur USB-C de 20 watts (non inclus)

Le point de vue de 9to5Toys :

J’ai reçu la version actualisée de Twelve South du mod PowerPic juste après la mise en ligne de ma couverture de lancement initiale la semaine dernière, et j’ai maintenant passé suffisamment de temps avec le chargeur pour offrir quelques réflexions. C’est un accessoire assez astucieux et il poursuit certainement la tendance à offrir la qualité habituelle que nous attendons de la marque.

J’aime vraiment le design plus élégant que Twelve South a choisi cette fois, surtout par rapport à la première génération du chargeur de cadre photo. Le design transparent a fière allure en soi et, bien sûr, peut être personnalisé en glissant une photo dans la construction acrylique. Il demande certainement à être laissé sur la table de chevet ou sur la table de bout comme aucun autre chargeur ne le fait.

Toute l’expérience n’est pas parfaite. Avec la façon dont le cadre s’insère dans la base inclinée, vous devrez vous assurer que l’image que vous essayez d’utiliser est du côté le plus fin. J’avais d’abord imprimé une photo sur du papier plus épais, mais j’ai découvert que l’emballage n’était pas correctement inséré dans la base. Votre papier d’imprimante moyen fera sûrement l’affaire, mais utiliser un papier glacé ou quelque chose de similaire peut ne pas fonctionner avec les tolérances strictes utilisées par Twelve South sur le mod PowerPic.

Bien que ce ne soit pas le meilleur chargeur pour ceux d’entre nous qui recherchent les taux d’alimentation les plus rapides ou des fonctionnalités plus innovantes de MagSafe, c’est certainement une excellente option pour les membres de la famille. Avec la saison des vacances qui approche, le mod Twelve South PowerPic entre comme un joli cadeau grâce à ses fonctionnalités de personnalisation. Imprimez simplement une photo de 6 pouces sur 4 pouces et vous serez prêt à conclure un cadeau sincère qui, en plus d’avoir une valeur sentimentale, peut réellement recharger leurs appareils.

À cette fin, je pense que le prix de 60 $ est assez justifié si vous appréciez le facteur de forme unique. Il existe certainement de meilleurs chargeurs pour l’argent, mais il n’y a rien de tel lorsqu’il s’agit d’une pièce de décoration personnalisée qui sert également de chargeur. Et pour cela, le mod Twelve South PowerPic est difficile à battre.

