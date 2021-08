Revue du robot aspirateur Yeedi Vac Station : nettoie comme un héros, mais la fourrure est sa kryptonite

Les meilleurs aspirateurs robots vous facilitent la vie car ils peuvent ramasser de manière fiable les débris de vos sols et garder votre maison bien rangée. La seule chose qui rend ces unités encore plus attrayantes est d’avoir une station de vidange automatique où l’aspirateur peut aller vider sa poubelle, vous n’avez donc pas à penser à la vider vous-même.

La Yeedi Vac Station a fait ses débuts récemment, et c’est l’un des combos de robots aspirateurs et de stations vides les moins chers que vous trouverez sur le marché. L’aspirateur et l’application fonctionnent incroyablement bien, vous permettant de configurer des horaires et des paramètres qui correspondent spécifiquement à votre maison. Cependant, si vous possédez des animaux de compagnie qui se jettent sur vos sols, je vous recommande vivement d’envisager une station vide différente.

Revue de la station Yeedi Vac :

Station Yeedi Vac

En bout de ligne : C’est l’un des combos de robots aspirateurs et de stations vides les moins chers du marché. Il ne supporte pas bien la fourrure, mais si vous êtes dans une maison sans animaux, il fera un travail merveilleux pour nettoyer vos sols sans vous obliger à vider la poubelle.

Le bon

Ensemble d’aspirateur robot et de station vide Station vide d’une capacité de 2,5 L Espace de rangement du cordon Application intuitive L’aspirateur a une puissante aspiration Cartographie et planification Aspirateurs et serpillières

Le mauvais

La station vide ne fonctionne pas bien avec la fourrure La caméra au-dessus de l’aspirateur La station vide est bruyante

Revue Yeedi Vac Station: Prix et disponibilité

Source : Rebecca Spear / Android Central

La Yeedi Vac Station est livrée avec le robot aspirateur et la station Auto-Empty. Il a un PDSF de 500 $ et est le meilleur prix que nous ayons vu pour un combo station/aspirateur vide. Il est actuellement en vente pour seulement 400 $ sur Amazon. Obtenez-le avant que ce prix inférieur ne soit plus disponible.

Revue Yeedi Vac Station : ce qui est bien

Source : Rebecca Spear / Android CentralCategory Spec Motif de nettoyage Rangées nettes Aspiration sous vide 3000Pa Autonomie de la batterie Jusqu’à 200 minutes Contrôle de l’application Android, iOS Mapping & Scheduling Oui Plan multi-étages Oui Murs virtuels/Zones interdites/Zones interdites à la vadrouille Oui Vadrouille Oui Commande vocale Alexa, Google Assistant Capacité de la station vide 2,5 litres Remplacement du sac Jusqu’à 30 jours Empreinte de la station Yeedi Vac 16,75 x 13,5 x 22 pouces

Il a été incroyablement facile de configurer la Yeedi Vac Station dès la sortie de la boîte. Le manuel utile associé à l’application vous indique tout ce que vous devez faire. Lorsque l’aspirateur est amarré à la base, la partie la plus haute de la Yeedi Vac Station mesure 16,75 pouces de hauteur ; les deux unités ensemble mesurent 13,5 pouces de long et 22 pouces de profondeur. Vous voudrez également vous assurer d’avoir suffisamment d’espace autour de l’unité pour éviter les problèmes d’amarrage.

L’aspirateur fonctionne incroyablement bien pour ramasser la saleté, les débris et la fourrure. Je le fais fonctionner tous les matins à 9 heures du matin car tout le monde est alors sorti de la maison et ne sera pas sur son chemin. Bien qu’il soit assez bon pour détecter les obstacles et les éviter, je fais le tour et ramasse des jouets, des câbles et d’autres petits objets avant chaque session de nettoyage afin qu’il ne trébuche pas.

Source : Rebecca Spear / Android Central

L’aspirateur a une excellente autonomie pouvant aller jusqu’à 200 minutes, nettoyant de plus grandes surfaces avant de devoir se recharger. La durée de vie de la batterie dépend du niveau d’aspiration de l’appareil. Je préfère que le mien fonctionne à l’aspiration maximale pour ramasser la fourrure de chien et de chat de chaque fibre de mes tapis. Je peux également choisir des réglages inférieurs si quelqu’un dort ou si j’en ai besoin pour courir pendant que les gens sont là.

Cette unité cartographie ma maison, puis nettoie en rangées ordonnées d’avant en arrière pour des lignes d’aspiration parfaites. L’application me donne beaucoup de paramètres et me permet de programmer des nettoyages. Je peux également afficher une carte de ma maison et définir des limites virtuelles que l’unité ne franchira pas. C’est parfait pour ma salle de loisirs, qui est un gros gâchis.

Source : Android Central

La station vide peut contenir jusqu’à 2,5 litres et possède des sacs jetables qui se ferment lorsque vous tirez sur la poignée en carton. Cela signifie que vous n’avez pas à faire face à un nuage de poussière chaque fois que vous devez le vider. Retirer les sacs et les remplacer est très simple et ne prend que quelques secondes. Notez simplement que chaque fois que l’aspirateur retourne au quai et vide sa charge, la station vide est très bruyante car elle aspire ces débris.

Revue Yeedi Vac Station: Ce qui n’est pas bon

Source : Rebecca Spear / Android Central

Si vous avez des animaux dans votre maison qui muent constamment, la station vide ne fonctionnera pas bien du tout. J’ai un corgi – une race connue pour sa chute abondante – et un tigré gris contribuant au duvet perpétuel. Cela signifie que la poubelle sous vide de la Yeedi Vac Station se remplit de fourrure d’animaux après chaque session de nettoyage. Pour cette raison, les deux petites trappes au fond de la poubelle sont obstruées par de la fourrure et ne se sont jamais vidées une seule fois dans la station de vidange automatique pendant le temps que je l’ai testée. J’ai toujours dû pêcher la fourrure à la main, ce qui signifie que Empty Station est fondamentalement inutile dans ma maison.

Maintenant, si vous n’avez pas d’animaux et que votre maison a juste besoin d’être aspirée pour la poussière et les petits débris, la station vide devrait être en mesure de répondre à vos besoins. Mais comme je l’ai déjà dit, si vous avez des animaux domestiques, évitez cet achat.

Source : Rebecca Spear / Android Central

Une autre chose à noter est la caméra au-dessus du robot aspirateur, qui pointe vers le ciel. C’est un peu déconcertant d’avoir une caméra pointée sur vous pendant que le vide passe. La caméra est là pour aider l’unité à identifier les obstacles et à mieux nettoyer. Je l’ai également utilisé pour scanner un code QR sur mon téléphone lors de la configuration de l’application et de l’aspirateur. Néanmoins, si vous n’aimez pas avoir un appareil mobile avec un appareil photo, vous voudrez éviter la station Yeedi Vac.

Yeedi Vac Station : Compétition

Source : Rebecca Spear / Android CentralRoborock Station d’accueil à vide automatique

Si vous recherchez une autre station de vidange automatique qui fonctionne avec les aspirateurs robots et peut réellement gérer la fourrure d’animaux de compagnie, vous devriez envisager le Roborock Auto-Empty Dock. C’est de loin la meilleure station vide avec laquelle j’ai jamais interagi et n’a jamais laissé de débris dans la poubelle de mon Roborock S7. Bien sûr, vous devez acheter l’aspirateur et la station séparément, et ils coûtent plus cher que le Yeedi, mais ils fonctionnent aussi mieux.

Une autre station à mentionner est la Station Auto-Empty ECOVACS, qui fonctionne avec le robot aspirateur ECOVACS T8 AIVI. C’est également un combo très coûteux car vous devrez les acheter séparément, et le T8 AIVI est un aspirateur très haut de gamme. La station vide est fondamentalement la même que celle de Yeedi et a les mêmes problèmes où la fourrure et d’autres débris sont facilement piégés dans la poubelle plutôt que d’être aspirés dans la station vide.

Revue Yeedi Vac Station : devriez-vous l’acheter ?

Source : Rebecca Spear / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous détestez vider les poubelles Vous voulez un aspirateur robot fiable et puissant Vous avez un ménage occupé

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous avez beaucoup de fourrure d’animaux dans votre maison Vous n’aimez pas les appareils avec caméras dans votre maison Cela ne vous dérange pas de vider la poubelle vous-même

Si vous n’avez pas d’animaux et que vous cherchez un moyen pratique de nettoyer vos sols, la station Yeedi Vac est une excellente option. C’est l’un des combos d’aspirateurs et de stations vides les moins chers que j’aie jamais vus, et le robot aspirateur fonctionne incroyablement bien. Il nettoie en rangées ordonnées, dispose d’une puissante aspiration, propose des nettoyages programmés et de nombreux autres paramètres souhaitables dans l’application. La station aspire les débris directement de la poubelle de l’aspirateur, vous n’avez donc qu’à mettre le sac de la station vide à la poubelle environ une fois par mois au lieu de nettoyer la poubelle de l’aspirateur tous les jours.

4 sur 5

Cependant, si votre maison est remplie d’au moins un animal de compagnie, alors cette station vide devient fondamentalement inutile. La fourrure sera piégée dans la poubelle, de sorte que rien ne se jette dans la station vide. Vous devrez pêcher ces déchets tous les jours pour que l’unité fonctionne correctement, ce qui annule la commodité d’avoir la station de vidange automatique Yeedi.

Station Yeedi Vac

En bout de ligne : Ce combo robot aspirateur et station vide est un excellent prix. Cela fonctionne incroyablement bien pour garder vos sols propres sans vous obliger à vider la poubelle tous les jours. Notez simplement que la station vide ne fonctionnera pas correctement s’il y a de la fourrure d’animaux ou de gros débris dans la poubelle.

