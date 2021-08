Revue économique : l’Inde prête à faire face à toute crise de colère, selon le CEA KV Subramanian

in

Il a également déclaré que les entreprises ont subi un désendettement ces dernières années et ont réduit leurs coûts. La rentabilité s’améliorant, ils sont en mesure d’investir à nouveau. Compte tenu des réformes importantes qui ont été menées au cours des derniers un an et demi, je n’hésite pas à dire que j’attends avec impatience une décennie de forte croissance pour l’Inde.

L’Inde est bien placée pour surmonter l’effet d’entraînement du taper tantrum si la Réserve fédérale américaine commence à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois plus tard cette année, a déclaré le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian à FE dans une interview.

Contrairement au lendemain de la crise financière mondiale de 2008-2009, l’économie indienne est sur une base beaucoup plus solide pour absorber tout choc extérieur, grâce à l’adoption d’un mélange judicieux de mesures du côté de la demande et de l’offre à la suite de l’épidémie de Covid-19. , a déclaré le CEA. Ces mesures permettront de maintenir l’inflation en dessous de 6 % dans les mois à venir, de maîtriser le déficit du compte courant (CAD) et d’éviter toute augmentation du déficit budgétaire (du niveau budgété de 6,8 % du PIB au cours de l’exercice 22).

Subramanian a respiré la confiance que le plan d’emprunt élevé du gouvernement pour une deuxième année consécutive se déroulera sans heurts.

Il ne s’attendait pas non plus à ce que la courbe des taux cause beaucoup d’inquiétude. Les rendements de l’indice G-sec de référence à 10 ans ont franchi ces dernières semaines la barre des 6 % ; ils ont clôturé à 6,25% mardi.

Interrogé sur la proposition d’inscrire certaines catégories de titres d’État sur les indices obligataires mondiaux au cours de l’exercice 22, Subramanian a déclaré que le plan était toujours en cours et que le département des revenus travaillait sur quelques problèmes sur ce front. Les acteurs étrangers s’inquiétaient de la stabilité du régime fiscal indien, grâce à des mesures dommageables comme l’amendement fiscal rétrospectif en 2012. Mais la peur a été dissipé maintenant après que le gouvernement actuel a récemment rejeté cet amendement, a-t-il ajouté.

Des sources avaient précédemment déclaré que des gestionnaires de fonds étrangers nerveux voulaient que l’Inde gèle les taux d’imposition sur les titres de dette souveraine après leur cotation. Le gouvernement n’a budgété aucun montant à lever par cette voie. Néanmoins, les fonds ainsi levés sont destinés à réduire proportionnellement les emprunts du marché intérieur brut du Centre à partir du crore de Rs 12 lakh budgété au cours de l’exercice 22.

Commentant la reprise économique, le CEA a déclaré que le PMI manufacturier était à nouveau en zone d’expansion en juillet, après la débâcle de juin. Bien que l’activité des services ait continué de se contracter en juillet, le niveau de contraction s’est atténué. Certains services basés sur les contacts se rétablissent, et avec de nouveaux progrès dans la campagne de vaccination, le secteur des services dans son ensemble gagnera en dynamisme, a-t-il déclaré. L’amélioration du taux de rattrapage de la TPS à 1,16 crore de lakh Rs en juillet après la chute à 92 849 crore de Rs en juin (collecte pour mai) suggère que la consommation intérieure reprend également.

Au milieu des craintes qu’une énorme quantité de prêts aux particuliers et aux MPME ne tourne mal dans les années à venir une fois toutes les abstentions réglementaires annulées, le CEA a déclaré que les banques d’État sont dans une position confortable pour absorber un tel choc. Ces banques disposent d’une couverture des provisions d’environ 88 % et d’un CRAR (adéquation des fonds propres) de 14 %, ce qui leur permettrait d’absorber d’éventuelles pertes attendues ou inattendues du fait d’actifs non performants.

