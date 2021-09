Revue Enacfire A9 : Annulation active du bruit et transparence abordables

J’adore écouter mes chansons et podcasts préférés lorsque je suis en déplacement, j’ai donc toujours une paire d’écouteurs sans fil sur moi. Je fais également partie de ces personnes qui doivent écouter de la musique tout en faisant de l’exercice. J’ai besoin de motivation, donc les écouteurs résistants à la transpiration sont préférables. J’aime le profil discret des écouteurs intra-auriculaires, mais je les ai tous essayés – supra-auriculaires et supra-auriculaires. Les écouteurs Enacfire A9 offrent une suppression active du bruit et un mode ambiant à un prix abordable. Ils offrent une bonne qualité sonore et une autonomie impressionnante. Les commandes tactiles sont aléatoires, et elles pourraient être plus bruyantes, mais dans l’ensemble, ces écouteurs étanches sont d’un excellent rapport qualité-prix.

Avis Enacfire A9 :

Enacfire A9

En bout de ligne : Les écouteurs Enacfire A9 résistent à la transpiration et offrent 32 heures de lecture. Les commandes tactiles ne fonctionnent pas toujours comme prévu et elles pourraient être plus fortes, mais elles disposent d’une suppression active du bruit et d’un mode de transparence, ainsi que d’une excellente qualité sonore pour le prix.

Le bon

Mode ANC et ambiant Couplage facile Étanche Bonne qualité sonore Longue durée de vie de la batterie

Le mauvais

Les commandes tactiles sont frappées ou ratées Interrompre le média pour vous dire que l’ANC ou l’ambiance est activé/désactivé Pourrait devenir plus fort Pas pour un port prolongé

Enacfire A9 : Prix et disponibilité

Source : Nicolette Roux / iMore

Les écouteurs Enacfire A9 sont en stock et facilement disponibles sur le site Web principal d’Enacfire pour 67 $. Ils sont livrés avec un étui de chargement, un câble de chargement USB-C et trois jeux d’embouts auriculaires pour un ajustement personnalisé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enacfire A9 : ANC, transparence, batterie

Source : Nicolette Roux / iMore

Le marché est saturé de toutes sortes d’écouteurs sans fil à différents prix. J’aime que les écouteurs Enacfire A9 offrent à la fois des modes de suppression active du bruit (ANC) et de transparence à un prix abordable. Il est important de noter que ces écouteurs nécessitent une transition en trois clics pour changer de mode. Appuyez une fois pour activer l’ANC, appuyez à nouveau pour l’éteindre et appuyez une troisième fois pour activer le mode ambiant.

Au début, j’étais confus parce que je n’avais pas remarqué de différence énorme entre l’activation et la désactivation de la suppression active du bruit, puis j’ai réalisé que je devais les appuyer à nouveau pour activer le mode ambiant. La suppression active du bruit et les modes ambiants fonctionnent plutôt bien, en particulier compte tenu du coût, bien que la technologie ne se compare pas à mon Apple AirPods Pro. C’est à prévoir via un produit qui coûte près de quatre fois plus cher.

Enacfire A9 offre à la fois les modes ANC et transparence ainsi qu’une autonomie impressionnante.

Enacfire A9 utilise des microphones intelligents à détection de bruit pour capter le bruit externe et le neutraliser avant qu’il n’atteigne l’oreille. Les micros orientés vers l’intérieur mesurent le son 120 fois par seconde pour s’assurer qu’il produit le bon contre-son. Cela réduit à son tour le bruit extérieur jusqu’à 80 %. Je pense que 80% est exact. Ceux-ci produisent un joint solide en mode d’annulation active du bruit. Je pense que le mode ambiant pourrait être plus transparent. Le bruit extérieur semble toujours un peu étouffé, mais encore une fois, pour le prix, ces modes fonctionnent bien.

Enacfire A9 se couple facilement, ce qui est bien. Je les ai couplés de manière transparente avec mon MacBook Pro, iPhone et MYX Plus sans aucun problème. Ils ont un indice d’étanchéité IPX7, ils sont donc 100% résistants à la transpiration. Théoriquement, ils pourraient être immergés en toute sécurité à moins d’un mètre d’eau et, par conséquent, pourraient être portés en nageant dans une piscine peu profonde ou sous la douche, bien que je n’aie pas testé cela.

Pour une paire d’écouteurs bon marché, Enacfire A9 offre une bonne qualité sonore. Les lignes de basse sont les plus puissantes et offrent un son riche et profond. Si je deviens tatillon, les aigus et les niveaux moyens peuvent parfois sembler minuscules, mais dans l’ensemble, ils offrent un son de qualité.

L’une des meilleures choses à propos de ces écouteurs est la durée de vie de la batterie. Ils offriront jusqu’à 32 heures de lecture avec une charge complète, ce qui dépasse de loin la durée de vie de la batterie de bon nombre de mes autres écouteurs. J’utilise Enacfire A9 depuis environ trois semaines et je n’ai eu besoin de les charger qu’une seule fois. Le câble de charge USB-C inclus offre une charge plus rapide et une compatibilité flexible.

Enacfire A9 : Commandes tactiles, volume, confort

Source : Nicolette Roux / iMore

Les commandes tactiles sur Enacfire A9 sont aléatoires, et malheureusement, c’est généralement un échec. Ils sont soit trop sensibles et exécutent plusieurs commandes à la fois, ne font pas la bonne commande ou ne répondent pas du tout. Comme vous pouvez l’imaginer, cela devient ennuyeux.

Les commandes tactiles de ces écouteurs ne fonctionnent souvent pas comme prévu.

Ils sont censés fonctionner comme suit : appuyez une fois pour répondre ou mettre fin aux appels. Pour rejeter un appel, vous appuyez sur l’un ou l’autre pendant deux secondes. Pour lire et mettre en pause la musique, appuyez une fois sur l’écouteur droit. Pour changer une chanson, appuyez deux fois sur l’un ou l’autre. Pour basculer entre ANC et ambiant, appuyez une fois sur l’écouteur gauche. Je ne leur ai pas encore fait changer de chanson, ils n’ont pas été en mesure de rejeter un appel et l’exécution de l’une des autres commandes peut prendre plusieurs essais.

Chaque fois que vous activez ou désactivez l’ANC, ou que vous activez ou désactivez le mode ambiant, une petite voix interrompt complètement tout ce que vous écoutez qui vous le dit. Je n’aime pas du tout ça. Je trouve ça très dérangeant. Je préfère de loin les doux carillons qui se produisent dans mes Apple AirPods Pro lors du basculement entre le mode ANC et le mode transparence.

Je souhaite que le volume maximal sur l’Enacfire A9 soit plus fort. Ceux-ci ne sont pas aussi bruyants que mes Apple AirPods Pro, mais encore une fois, vous en avez pour votre argent. Ils ne sont pas non plus super confortables. Je ne peux pas les porter pendant des heures. De courtes promenades avec le chien et des séances d’entraînement d’une heure conviennent, mais je ne les trouve pas assez confortables pour être portées pendant de longues périodes.

Enacfire A9 : Compétition

Source : Apple AirPods Pro

Les Apple AirPods Pro sont sans doute les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Ils ont un prix élevé, mais offrent une qualité inégalée en matière de technologie de son, d’ANC et de transparence. Enacfire A9 sont beaucoup moins chers, ont une durée de vie de la batterie extra-longue et offrent un son, un ANC et un bruit ambiant suffisamment bons pour le prix.

Source : Nicolette Roux / iMore TaoTronics SoundLiberty 97

TaoTronics SoundLiberty 97 est beaucoup moins cher que l’Enacfire A9, mais n’offre qu’une suppression active du bruit. Ils n’ont pas de mode de transparence. Ils sont parfaits pour dormir, s’entraîner ou faire des promenades en avion – tout ce qui nécessite de bloquer autant que possible les sons externes. Ils offrent également une durée de vie de la batterie extra-longue. Mais si vous avez besoin à la fois des modes ANC et ambiant, Enacfire A9 est le gagnant évident de cette compétition.

Enacfire A9 : Faut-il l’acheter ?

Source : Nicolette Roux / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez un budget limité Vous voulez de l’ANC et de la transparence Vous recherchez une batterie longue durée

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous avez besoin des commandes tactiles pour travailler Vous voulez un volume important Vous avez les oreilles sensibles

Vous devriez les acheter si vous avez un budget limité. Il s’agit d’une excellente paire d’écouteurs qui offrent à la fois le mode ANC et le mode transparence. Ils offrent un son de qualité à un prix abordable et offrent jusqu’à 32 heures de lecture avec une charge complète. Vous ne devriez pas les acheter si vous avez besoin des commandes tactiles pour fonctionner. Ils ne fonctionnent souvent pas comme prévu. Ces écouteurs ne sont pas très bruyants, ils ne sont donc pas pour vous si vous avez besoin d’un volume important. Ne les prenez pas si vous avez des oreilles très sensibles. Ils deviennent inconfortables après avoir été portés pendant de longues périodes.

3 sur 5

Enacfire A9 offre une autonomie exceptionnelle, un son de qualité et des modes ANC et transparence. Ils sont étanches IPX7 pour résister aux séances de transpiration les plus difficiles et ils sont faciles à associer. Les commandes tactiles ne fonctionnent souvent pas comme prévu, elles ne sont pas les plus confortables et elles pourraient devenir plus bruyantes, mais dans l’ensemble, elles tiennent compte du prix. Je les recommanderais à ceux qui ont un petit budget à la recherche d’un mode ANC et ambiant.

Enacfire A9

En bout de ligne : Ces écouteurs abordables offrent une autonomie impressionnante et la possibilité de basculer entre le mode ANC et le mode transparence.

Le meilleur jeu Pokémon

Quel jeu Pokémon est le meilleur ?

Les jeux Pokémon font partie intégrante du jeu depuis la sortie de Red and Blue sur Game Boy. Mais comment chaque Gen se compare-t-il?