Revue Eternals: grand, beau et vide

Eternals est le plus gros swing de Marvel depuis des années. Il s’agit d’une tentative de film de style prestige réalisé par Chloé Zhao, tout juste après sa victoire aux Oscars, à une taille et à une échelle qu’aucun des films précédents de Marvel n’a essayées. Mais malgré ses grandes ambitions, le film se perd dans ses idées lourdes et est pris dans la boîte contraignante de ce que doit être un film MCU.

Eternals aspire à une portée presque biblique. Le crawl d’ouverture du film (oui, il y a un crawl d’ouverture) se lit comme une première page du Livre de la Genèse, expliquant qui Arishem, le Premier Céleste, a apporté la lumière à l’univers. Le film traverse des milliers d’années d’histoire humaine, ne compte pas moins de 10 personnages principaux, quatre méchants, un quadrilatère amoureux et même la première scène de sexe à l’écran de Marvel.

Eternals a une échelle galactique, à effet mitigé.Image: Marvel Studios

L’intrigue de base d’Eternals est la suivante : pendant des milliers d’années, une équipe de super-héros immortels – les éponymes Eternals – a vécu en secret parmi l’humanité sur Terre, envoyée par les divinités célestes pour aider à nourrir l’humanité et à la protéger des méchants déviants. Les Éternels ont passé des siècles cachés parmi l’humanité, leurs exploits épiques confondus avec des dieux mythologiques. (Mais, comme l’explique le film, les Eternals n’étaient autorisés à se protéger que contre les déviants, d’où leur absence dans les nombreuses crises menaçant le monde et l’univers des précédents films MCU.)

L’équipe de base d’Eternals est composée de 10 personnages principaux, chacun avec ses propres pouvoirs spéciaux : Sersi (Gemma Chan), qui peut transmuter des objets en différents éléments ; Ikaris (Richard Madden), qui est essentiellement un Superman Marvel-ized avec des yeux de vol et laser; Kingo (Kumail Nanjiani), qui peut tirer des explosions d’énergie de ses mains ; Sprite (Lia McHugh), qui peut lancer des illusions; Phastos (Brian Tyree Henry), un inventeur surhumain ; Makkari (Lauren Ridloff), qui a une super vitesse ; Druig (Barry Keoghan), avec des pouvoirs de contrôle mental ; Gilgamesh (Don Lee) avec une super force, et Thena (Angelina Jolie), une puissante guerrière qui peut invoquer des armes à partir de rien. En tête du peloton se trouve Ajak (Salma Hayek), le « Prime Eternal », qui possède des pouvoirs de guérison et peut communier avec Arishem en tant que sorte de prêtre / mère pour le reste des Eternals.

Si cela semble beaucoup, c’est parce que c’est le cas. Eternals fait de son mieux pour présenter les personnages, ainsi que leurs relations, leurs pouvoirs et leurs objectifs, mais c’est beaucoup de trame de fond à entasser dans le film de plus de deux heures et demie. (Cela en fait le deuxième film MCU le plus long à ce jour, après les trois heures de Avengers: Endgame.) Par défaut, certains des Eternals sont des personnages plus «principaux» que d’autres: Cersei et Ikaris ont beaucoup de temps pour se débrouiller leur relation, tandis que Phastos et Makkari sont effectivement des personnages secondaires. Kingo de Nanjiani fait de son mieux pour voler la vedette – son personnage a passé ses siècles sur Terre à construire une dynastie Bollywood – mais il est toujours beaucoup mis à l’écart en faveur des personnages les plus centraux.

Certains des nombreux personnages principaux d’EternalsImage: Marvel Studios

Ce n’est pas que les films Marvel ne peuvent pas gérer autant de personnages. Les films Avengers bondés, ou même les films Les Gardiens de la Galaxie, témoignent du talent du studio à entasser de manière cohérente des dizaines de héros dans un seul film. Mais Eternals a une bataille difficile qui commence par le fait que nous rencontrons tous ces personnages pour la première fois malgré les plus de 20 films et émissions de Marvel.

Tout cela irait bien si les Eternals faisaient réellement des choses intéressantes. Mais la première moitié du film consiste en grande partie à nous montrer comment les Eternals se sont éloignés l’un de l’autre 6 500 ans dans leur mission de chasse aux déviants et une séquence de «rassemblement du groupe» consistant à rassembler lentement l’équipe pour lutter contre la menace résurgente des déviants.

Eternals rebondit constamment entre ne pas en avoir assez et trop de choses qui se passent

Un vidage de l’histoire au milieu du film aide à lancer une intrigue réelle, mais même cela consiste davantage en différentes combinaisons d’Eternals se tenant debout et se disputant sur un problème de chariot à l’échelle cosmique. Eternals est constamment en train de rebondir entre ne pas avoir assez de choses à faire et soudainement avoir trop de choses à craindre. L’un des antagonistes d’Eternals n’apparaît que près de deux heures plus tard. Un autre apparaît de manière persistante dans le film mais n’a même pas de nom à l’écran. Un personnage clé se retire simplement de la séquence de combat du troisième acte, sans être remarqué par aucun autre personnage jusqu’à ce qu’il revienne de nulle part pour la conclusion du film. Et bien sûr, Marvel ne peut pas s’empêcher de mettre en place de futures suites et retombées dans la fin du cliffhanger d’Eternal et les scènes post-crédit (dont il y en a deux, qui ressemblent plus à des moments pour susciter des halètements de fans de bandes dessinées que n’importe quel autre vrai teaser concret).

Avec l’aimable autorisation de Marvel Studios

Malgré tous ses défauts d’intrigue et de rythme, Eternals est un film magnifiquement tourné. On a déjà beaucoup parlé de l’insistance de la réalisatrice Chloé Zhao à tourner une grande partie du film dans des lieux réels et réels au lieu des décors d’écran vert caractéristiques du MCU, et la différence est claire. Les déserts poussiéreux, les plages nuageuses et les forêts tropicales luxuriantes d’Eternals semblent réels d’une manière que les paysages CGI ne font souvent pas, avec des vues et des couchers de soleil vertigineux donnant une tangibilité aux événements les plus fantastiques.

Les scènes de combat requises sont également excellentes; les Eternals ont rassemblé leur coffre à jouets de pouvoirs complémentaires pour un effet amusant, et les fioritures dorées qui sont utilisées comme raccourci visuel pour les pouvoirs de chacun sont un bon changement par rapport aux blobs d’énergie à code couleur typiques de Marvel.

Le film le plus diversifié de Marvel à ce jour (bien que la barre soit extrêmement basse)

Eternals est également de loin le film le plus diversifié de Marvel, une barre qui, bien qu’elle soit si basse qu’elle puisse être facilement franchie, est toujours une réussite à noter, tardive comme elle l’est dans la décennie et plus du studio. Il est légitimement rafraîchissant de voir un plus large éventail d’acteurs à l’écran au-delà du cadre de Chrises, même si les débuts très médiatisés du héros gay de Brian Tyree Henry se sentent pratiquement tournés de manière à rendre aussi facile que possible l’accise pour la boîte à l’étranger exigences du bureau.

En fin de compte, cependant, Eternals essaie d’être trop – et il en souffre. Le noble objectif du film d’être un mythe de la création pour l’univers Marvel a du potentiel, mais c’est beaucoup trop pour s’entasser dans les contraintes d’un film de super-héros moderne. Il ne sert à rien de voir d’où viennent ces héros si nous n’avons pas assez de temps pour nous soucier de qui ils sont réellement.