Revue eVscope 2 : cela vaut-il le prix de 4 199 $ ?

Unistellar a annoncé son eVscope 2 en septembre. Le télescope électronique a juste besoin d’être connecté à votre téléphone, et vous pourrez alors commencer à admirer les objets du ciel profond invisibles à l’œil nu. C’est une technologie intrigante, c’est sûr, mais est-il à la hauteur de son prix alléchant de 4 199 $ (plus 59 $ d’expédition) ?

Cette année a été une grande année pour Unistellar. La société existe depuis son premier Kickstarter en 2017 pour l’eVscope d’origine. Mais cette année, Unistellar a sorti son deuxième produit, l’eVscope eQuinox, que j’ai eu l’occasion d’essayer et de tester cet été.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié l’utilisation de l’eQuinox, mais il y avait quelques changements logiciels que je voulais vraiment voir, le changement le plus important étant la fiabilité. Comme je l’ai dit dans ma critique de l’eQuinox :

Une nuit passée à regarder des objets du ciel profond ne doit pas être interrompue par le plantage de l’application elle-même ou par la déconnexion du téléphone et du télescope.

Ainsi, lorsqu’Unistellar a annoncé l’eVscope 2 en septembre, j’étais impatient de mettre la main sur une unité. Je voulais voir si l’équipe d’Unistellar avait résolu les problèmes de fiabilité que j’avais rencontrés (alerte spoil, ils l’ont fait).

Il existe peu de télescopes comme l’eVscope. Unistellar a véritablement ouvert la voie à un télescope tout-en-un haut de gamme intelligent. Si vous recherchez un télescope intelligent, vos options pour le moment sont essentiellement l’eVscope 2 (4 199 $), l’eVscope eQuinox (2 999 $) ou Stellina (3 999 $).

Utilisation de l’eVscope 2

Pour la première nuit avec l’eVscope 2, j’ai apporté les mêmes modifications aux paramètres qu’avec l’eQuinox, en activant « enregistrer automatiquement l’image en quittant Enhanced Vision » et en désactivant « Ajouter une superposition lors de l’enregistrement d’une image », puis j’ai commencé à prendre des photos. De manière embarrassante, j’ai oublié de prendre un cadre sombre avant de prendre ma première image « Vision améliorée », c’était donc ma première image de l’eVscope 2:

Cela aurait pu être une assez bonne image, mais ces pixels chauds rouges et bleus ne sont pas très beaux. Cela devrait servir de rappel, prenez toujours un cadre sombre ! C’est très simple avec l’eVscope. Placez simplement le capuchon sur le télescope et rendez-vous sur la page « Utilisateur » de l’application. Sélectionnez « Take Dark Frame » et laissez le télescope prendre des photos avec le capuchon en place.

Avec ces images sombres, il ajuste et corrige automatiquement les pixels chauds.

J’ai mentionné la vision améliorée plus tôt, et c’est vraiment ce qui rend cette portée spéciale (et d’où l’eVscope tire son nom). Enhanced Vision est le nom d’Unistellar pour l’empilement automatique d’images. Cet empilement permet à des objets du ciel profond autrement invisibles de devenir visibles. Comme je l’ai écrit dans ma critique de l’eVscope eQuinox :

Il prend continuellement des photos de l’objet, superposant les meilleures et ignorant les mauvaises. C’est également là que les images sombres, prises plus tôt, font le plus de travail. L’empilement de photos n’a rien de nouveau, c’est ainsi que tous les astrophotographes sont capables de créer des images nettes d’objets aussi sombres du ciel profond. Même l’empilement en direct, où vous regardez l’image s’améliorer lentement à chaque photo prise, existe depuis de nombreuses années. Rien de tout cela ne se compare à la facilité d’utilisation de l’eVscope d’Unistellar… d’autres techniques d’empilement en direct nécessitent un ordinateur connecté à un télescope de suivi, tout en étant également connecté à une caméra sur le télescope. Dans une configuration avec un télescope standard, il y a toutes sortes de paramètres à ajuster, des paramètres de la caméra aux paramètres de rejet d’image et d’alignement dans le logiciel. Les [eVscope] fait tout cela automatiquement.

L’utilisation de l’eVscope 2 a été un jeu d’enfant. Il était extraordinairement facile de capturer des images d’objets du ciel profond.

L’utilisation du télescope a été un jeu d’enfant que nous avons décidé de faire notre première nuit d’astronomie Space Explored. En diffusant en direct une vue de la lunette et une capture de l’écran du téléphone, nous avons passé une soirée décontractée à regarder des objets dans le ciel nocturne pendant quelques heures.

eVscope 2 vs eVscope eQuinox

L’utilisation de l’eVscope a certainement été une bonne expérience, mais en quoi diffère-t-elle réellement de l’eVscope eQuinox à 1 199 $ moins cher ? La première différence, et la plus notable, par rapport à l’eQuinox, est l’inclusion d’un oculaire. Unistellar s’est associé à Nikon pour créer l’oculaire électronique de l’eVscope 2.

Je pense vraiment qu’avoir un oculaire est bien mieux que de ne pas en avoir, mais j’aurais vraiment aimé que la vue soit rectangulaire, pour correspondre à la forme du capteur. Tel quel, vous avez un recadrage rond de l’image visible à travers l’oculaire. Je ne l’ai pas trouvé trop spectaculaire, et vous devez faire attention lorsque vous l’utilisez pour ne pas cogner l’eVscope ou vous pourriez gâcher le suivi du ciel, mais je pense vraiment que la lunette est meilleure pour avoir un oculaire. J’ai noté dans mon examen de l’eQuinox :

Regarder ces objets à travers un écran de téléphone crée une certaine déconnexion. Cette déconnexion mentale due à l’écran numérique est suffisamment répandue pour que dans la FAQ Kickstarter pour l’eVscope d’origine, l’équipe d’Unistellar a déclaré: «Oui, c’est réel, nous ne superposons PAS d’images préexistantes. L’image est formée à partir de photons collectés au moment de l’observation. Vous faites de l’astronomie, vous ne regardez pas un film.

Je pense que la déconnexion est principalement atténuée en ayant un oculaire, même numérique. Par curiosité, j’ai demandé à mes abonnés Twitter si l’oculaire électronique des appareils photo sans miroir rendait l’expérience de prendre des photos moins authentique. 60% ont dit non, ce n’était pas le cas, tandis que 40% ont trouvé que les oculaires électroniques ont gâché l’expérience. Prends ça pour ce que tu veux.

Une autre inclusion avec l’eVscope 2 est le sac à dos. Le sac à dos contient le télescope à l’intérieur avec un espace de rangement pour tous les chargeurs ou outils supplémentaires. Il a un endroit pour mettre le couvercle de l’oculaire ainsi que le capuchon et le masque. Le trépied est fixé à l’extérieur du sac à dos. Franchement, je pense que le sac à dos est un très bon ajout. Transporter un télescope aussi cher dans la boîte dans laquelle il est livré, ou sans étui, n’est vraiment pas idéal. Le sac à dos inclus est de style similaire aux sacs à dos de randonnée et constitue un moyen confortable de transporter le télescope. Avec l’eQuinox, le sac à dos est un achat supplémentaire de 429 $.

L’eVscope 2 utilise un capteur Sony IMX347, tandis que l’eQuinox utilise un capteur Sony IMX224. L’eVscope 2 a également un pouvoir de résolution légèrement plus élevé et un champ de vision légèrement plus large (34 x 47 arcmin pour l’eVscope 2, 27 x 37 arcmin pour l’eVscope eQuinox).

Franchement, d’après une utilisation dans le monde réel, je pense que la seule partie de ces changements que vous remarquerez sera le champ de vision plus large. Les JPEG résultants, totalement empilés, ne sont pas très nets, donc je n’ai pas l’impression que le nombre de mégapixels plus élevé en a fait trop.

Caractéristiques

MATÉRIEL

Grossissement optique : 50xGrossissement numérique : jusqu’à 400x (150x maximum recommandé)Magnitude maximale : <16 dans un ciel nocturne de qualité moyenne en moins d'une minute, jusqu'à 17,7 dans d'excellentes conditions en quelques minutesChamp de vision: 34 minutes d’arc x 47 minutes d’arcPouvoir de résolution : 1,33 seconde d’arcDiamètre du miroir : 4,5 poucesFocal: 450mmMonture Alt-Az motorisée avec une précision de suivi extrême grâce au suivi céleste automatisé avec rétroactionPoids: 19,8 lb (9 kg) avec trépied

ÉLECTRONIQUE

ESPACE DE RANGEMENT

Faut-il acheter l’eVscope 2 ?

En arrivant à la fin de l’article, je me retrouve dans un endroit très similaire à celui où j’étais avec la revue eVscope eQuinox… mais je pense avoir une réponse plus solide à la question que j’ai posée. A la fin de cet examen, j’ai dit:

A qui s’adresse l’eVscope eQuinox ? C’est la question sur laquelle je reviens sans cesse. Il est difficile de recommander l’eQuinox à la plupart des astrophotographes professionnels qui préféreront collecter des images brutes avec des boîtiers DSLR modifiés, des montures de suivi et un traitement plus manuel. À 2 999 $, c’est certainement cher pour les personnes qui ne s’intéressent qu’à l’astronomie, mais si vous recherchez une solution tout-en-un, l’eQuinox est la voie à suivre.

L’eVscope 2 est encore plus cher que l’eQuinox. Il est encore plus difficile de le recommander à quelqu’un qui ne s’intéresse qu’à titre occasionnel à l’astronomie. Mais mon expérience avec l’eVscope 2 (principalement en raison d’améliorations logicielles) m’a semblé beaucoup plus raffinée. Cela a été une expérience tout à fait agréable. Je n’ai pas stressé à propos de la déconnexion d’un téléphone, je n’ai pas insisté sur la perte d’une image, je pouvais vraiment simplement profiter d’utiliser le télescope pour regarder des choses dans le ciel nocturne que je n’avais jamais vues auparavant.

Voir Jared utiliser sa propre configuration plus axée sur l’astrophotographie m’a vraiment aidé à comprendre la valeur de l’eVscope. La configuration de l’eVscope 2 consiste à installer un trépied, à y placer la lunette, puis à le contrôler avec votre téléphone. C’est ça. Vous n’avez pas à vous soucier de l’alignement polaire, des paramètres, de la recherche de votre cible, du traitement de l’image ou de quelque chose du genre.

eVscope 2 se déplaçant vers un nouvel objet lors d’une nuit d’astronomie spatiale explorée.

Je pense que l’eVscope 2 est une option encore meilleure pour des endroits comme le Sidewalk Science Center de Experience Daliona. Le viseur facilite le partage avec d’autres, sans avoir à expliquer que votre téléphone est connecté et à afficher une vue en direct depuis l’oscilloscope.

L’éducation est l’un des endroits où la portée pourrait être particulièrement utile – pour inspirer les enfants à explorer et à en apprendre davantage sur les étoiles et sur la formation de différents objets dans l’espace. Unistellar reconnaît l’importance de cette éducation et, pendant la Semaine mondiale de l’espace, s’est associé à SETI pour partager les découvertes de l’espace.

Une autre excellente façon d’utiliser la portée est de soutenir les efforts de science citoyenne d’Unistellar. J’aimerais toujours voir une meilleure intégration automatique avec l’application, mais avec l’eVscope 2, vous pouvez rejoindre d’autres propriétaires d’eVscope pour aider à recueillir des informations sur les exoplanètes, les astéroïdes, etc. L’un de ces événements de science citoyenne se déroule cette semaine, alors que le Solar Orbiter de l’ESA effectue son dernier vol vers la Terre (je sais que je serai dehors à le chercher, tant que les nuages ​​coopéreront).

L’utilisation de l’eVscope 2 a tout simplement été une expérience agréable, et il est difficile de ne pas le recommander. Ceux qui veulent plonger profondément dans l’astrophotographie sortiront certainement et trouveront les montures, les tubes optiques et les caméras pour répondre à leurs besoins spécifiques, mais l’eVscope 2 offre une solution tout-en-un qui ne nécessite pas le même temps et les mêmes connaissances que d’autres configurations.

Les photographies résultantes ne seront pas de la même qualité que les plates-formes dédiées, mais vous ne pouvez pas avoir une photo complète sur votre téléphone dans les dix minutes suivant le début de la configuration de votre télescope avec l’une des autres options.

À mon avis, la question principale si vous êtes à la recherche d’un oscilloscope tout-en-un et que vous êtes prêt à dépenser de l’argent, est de savoir si vous devez opter pour l’eVscope 2 ou l’eQuinox. L’un ou l’autre fournira une expérience formidable, alors quelle valeur accordez-vous au champ de vision légèrement plus large et à l’oculaire électronique de l’eVscope 2 ?

eVscope 2 (sac à dos inclus): 4 199 $ + 59 $ d’expédition sur le site d’Unistellar

eVscope eQuinox (pas de sac à dos): 2 999 $ avec livraison gratuite sur Amazon

eVscope eQuinox (paquet de sac à dos) : 3 428 $ avec livraison gratuite sur Amazon