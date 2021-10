Revue FIFA 22 : Profitez du gameplay le plus fluide à ce jour pendant que vous créez votre propre club

FIFA 22 est enfin là et la dernière version du jeu de football leader mondial ne fait pas de grand pas en avant, mais est subtilement améliorée.

EA semble avoir nuancé les domaines du jeu pour une expérience plus complète par opposition à tout ce qui ressemble à une refonte complète ou à une nouvelle direction, mais les points forts de la FIFA restent au premier plan.

FIFA 22 est maintenant disponible

talkSPORT va décomposer certains domaines importants du jeu afin que vous puissiez vous mettre au courant et savoir à quoi vous attendre.

Gameplay

Si vous preniez une pause de FIFA pendant quelques années et utilisiez FIFA 22, vous vous réintégreriez de manière transparente à bien des égards. Cette familiarité est un réconfort pour certains, mais il y a quelques petites différences qui vont un long chemin.

Ce jeu est beaucoup plus lent et réfléchi. Les escrocs tape-à-l’œil et les démons de la vitesse des années passées passent au second plan par rapport à la cohésion et au jeu de construction intelligent. Sur les FIFA précédents, maintenir enfoncé le bouton de finesse et viser le coin le plus éloigné était fondamentalement un objectif garanti, mais les exploits de score gratuit du dernier titre ont été maîtrisés.

Les gardiens ne souffrent pas tout à fait du même niveau de doigts de beurre que les titres passés, mais dans une zone encombrée ou sous une pression intense, même les meilleurs du jeu sont toujours sujets à une erreur ou deux. Ce qu’ils font travailler pour eux est un obstacle beaucoup plus important dans les situations individuelles. Le plus souvent, les gardiens gagnent.

C’est un jeu plus lent que celui de l’an dernier. Les joueurs rapides sont toujours rapides, mais l’approche ressemble davantage aux affaires tactiques que vous voyez à la télévision chaque semaine.

EA Sports

Messi rejoindra Mbappe et Neymar sur FIFA 22

« HyperMotion » est l’outil qu’EA a mis en place pour faire avancer considérablement leur réalisme cette année. Il s’agit d’une nouvelle technologie de capture de mouvement qu’EA a utilisée pour ajouter plus de 4 000 nouvelles animations issues de matchs réels.

Dans la façon dont les joueurs reçoivent le ballon, réagissent lorsqu’ils tirent dans divers scénarios, la façon dont ils reculent ; ces mouvements se déroulent de différentes manières en fonction de la situation, ce qui rend l’expérience plus engageante.

Si vous êtes comme moi et que vous aimez un démon de la vitesse, un mécanicien de sprint explosif fait toute la différence. Utiliser l’analogue pour pousser le ballon vers l’avant avec votre première touche peut dévaster les défenseurs et entre les mains d’un ailier rapide et habile, ouvre vraiment le jeu et crée de l’espace.

Mais, soyez prévenu, l’IA vous évitera également. Vous courrez après eux, faites-nous confiance.

« HyperMotion » a changé la façon dont les joueurs se déplacent

Graphique

Les meilleurs joueurs du monde ont des modèles remarquables dans le jeu. Les graphismes des pitchs à l’action sont tous excellents et durables aussi, le seul scrupule que vous pouvez avoir est de construire votre propre homme. Si vos cheveux doivent être rasés ou coupés courts par endroits, cela ressemble un peu à un pochoir Homer Simpson.

Pourtant, le fait que vous puissiez construire un club sur ce jeu et améliorer le stade à votre goût est vraiment une belle esthétique.

EA Sports

La FIFA fait toujours un excellent travail avec les meilleurs joueurs

Mode carrière

Si vous avez joué à FIFA 21, le mode carrière de FIFA 22 est étonnamment similaire et il existe depuis quelques années. L’ajout majeur cette année est la possibilité mentionnée ci-dessus de créer votre propre club.

Vous pouvez créer votre propre badge, stade et ajuster les attentes du conseil d’administration pour qu’il soit plus conforme à vos propres convictions, qu’il s’agisse de réussir ou de faire passer des jeunes talentueux.

Vous obtenez un groupe aléatoire de joueurs générés, remplacez un club existant et vous partez pour les courses. C’est une idée cool qui est probablement attendue depuis longtemps, mais qui pourrait faire l’objet d’une expansion pour devenir un favori.

Vous pouvez personnaliser votre propre club sur FIFA 22

C’est gérer un club, mais en tant que joueur, vous avez maintenant des tâches pour établir une relation avec votre manager, essentiellement en construisant l’amour en échange de la création du onze de départ. C’est un peu comme ça que ça marche, on suppose ?

L’arbre de compétences pour un joueur est plus vaste que jamais et cela ressemble certainement au voyage qu’il devrait être pour un jeune joueur talentueux.

Volta

Les joueurs de la FIFA attendaient le retour du football de rue depuis des années et avec Volta, ils l’ont en quelque sorte, mais pas tout à fait.

C’est un terrain de jeu amusant pour les joueurs d’explorer les compétences que le jeu a à offrir et si vous aimez ce genre de chose, certaines des assiettes ont des pouvoirs presque surnaturels dans ce cadre.

Volta Arcade est disponible le week-end et vous permet de participer en ligne à des mini-jeux amusants à la Mario Party. C’est un peu déroutant que vous ne puissiez le faire que le week-end pour être honnête, mais toujours amusant.

Les mini-jeux Voltra sont super

En ligne

Peu de choses ont changé ici et il faut imaginer que c’est parce que pour EA, si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

Ultimate Team reste la vache à lait de cette franchise et à part quelques améliorations cosmétiques, il semble le même.

Le seul véritable ajout à noter est les packs de prévisualisation entièrement mis en œuvre par EA qui vous permettent de regarder à l’intérieur d’une boîte de butin chaque jour avant d’acheter. C’est quand même une pente glissante.

Le gameplay est peut-être la plus grande force de FIFA 22

Globalement

La FIFA est toujours le leader du marché dans cet espace et le gameplay est très gratifiant. C’est fondamentalement le cœur du jeu et sur cette base, cela vaut la peine d’être joué.

Vous pouvez toujours faire le plein avec le mode carrière en tant que joueur ou manager et si vous avez de l’argent à dépenser, Ultimate Team reste une joie. Dans l’ensemble, le jeu n’a pas fait de grand pas en avant, mais il se sent frais lorsque vous y jouez et c’est un grand clin d’œil au gameplay.

