Revue FIFA 22 – Tiki-taka

FIFA 22 s’ouvre sur un gros plan d’une tasse de café fumant, avant de révéler qu’il s’agit de David Beckham remuant la cuillère à café. L’ancien Galactico savoure des crêpes au petit-déjeuner sur un balcon parisien, tandis que quelques portes plus loin, votre avatar est réveillé par un ami qui lui dit qu’il est en retard. C’est une ouverture étrange à un match de football qui présente également Eric Cantona nourrissant des pigeons, Thierry Henry et la star de la couverture Kylian Mbappe essayant d’agir sur le terrain du Parc des Princes, et des camées clignotant et vous le manquerez de la star de la boxe Anthony Joshua et le pilote de F1 Lewis Hamilton. Quel est l’intérêt de tout cela, vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, c’est tout pour un tutoriel élaboré, bien sûr. Cette ouverture somptueuse a peut-être plus de style que de substance, mais elle inaugure ce qui ressemble à une nouvelle ère pour la FIFA, car la technologie de nouvelle génération et un changement de tempo se combinent pour améliorer considérablement l’action sur le terrain.

Au cours du didacticiel d’ouverture, vous apprendrez à sprinter et à dribbler en passant devant des tables basses dans les rues de Paris, puis aborderez les bases de l’attaque et de la défense sous la direction d’Henry et de Mbappe. Parcourir ces principes fondamentaux sera utile pour les nouveaux venus dans la série, mais c’est une façon étrange de lancer la dernière version de FIFA pour tout le monde. C’est principalement parce qu’il ne présente qu’une seule nouvelle fonctionnalité : la possibilité de passer à un défenseur spécifique en appuyant sur les deux manettes. Le changement de joueur a été trop fastidieux dans le passé, il est donc agréable d’avoir un moyen fiable de prendre le contrôle du joueur le mieux placé sans avoir à faire défiler chaque défenseur en marche arrière jusqu’à ce que le curseur se pose sur le bon. Le seul problème avec cela est que ce n’est toujours pas assez rapide dans les moments les plus mouvementés et finit par se sentir redondant en conséquence. Le reste du didacticiel, quant à lui, consiste en des fonctionnalités qui ont été introduites dans le jeu de l’année dernière, comme la possibilité d’influencer les courses de l’IA en indiquant à vos coéquipiers dans quelle direction se diriger.

FIFA 22 n’introduit aucun ajout mécanique comme celui-ci, mais cela ne signifie pas qu’il se repose sur ses lauriers et ne parvient pas à faire avancer la série. Au lieu de cela, c’est l’inclusion de nouvelles technologies innovantes et un rythme plus réfléchi qui réitèrent et améliorent le gameplay de base de la série. HyperMotion est le terme marketing sophistiqué pour cette nouvelle technologie, mais c’est plus qu’un simple jargon. En utilisant les combinaisons Xsens MoCap, HyperMotion permet aux développeurs d’utiliser la capture de mouvement sur les 22 footballeurs dans un match réel. Auparavant, EA utilisait la capture de mouvement pour enregistrer des mouvements spécifiques, qu’il s’agisse d’un joueur frappant une balle ou se précipitant pour un tacle. En capturant un match 11v11 complet, tout ce mouvement authentique est mis en œuvre et immédiatement palpable dans FIFA 22, à la fois au niveau individuel et au niveau de l’équipe.

Avec chaque minute de détail capturée – y compris des actions spécifiques au contexte auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé dans une session de capture de mouvement traditionnelle – FIFA 22 ajoute une pléthore de nouvelles animations qui ont un impact sur chaque phase d’un match de 90 minutes. Vous verrez les joueurs effectuer des touches supplémentaires lorsqu’ils contrôlent le ballon pour créer un mètre d’espace supplémentaire ou pour arracher une passe haute du ciel, avant de positionner leur corps pour envoyer un ballon en diagonale vers l’aile opposée. Les attaquants réduiront leur foulée et feront des pas plus petits avant de frapper un tir au but, et les adversaires se déjoueront les uns les autres pour tenter de dominer leur duel aérien. Tout cela rend non seulement chaque instant et chaque interaction aussi crédibles que les matchs que nous regardons à la télévision et dans les stades chaque semaine, mais cela garantit également que FIFA 22 se sent plus fluide en faisant en sorte que chaque animation se déroule naturellement dans la suivante sans aucune couture visible dans entre.

En conséquence, FIFA 22 est un jeu sensiblement plus lent que son prédécesseur. Ce n’est pas tout à fait aussi réactif, mais ce n’est pas nécessaire parce que vous ne faites pas tourner la balle à 100 milles à l’heure. Les matchs dans FIFA 21 ressemblaient souvent à la nature aller-retour des matchs de basket-ball, le ballon se déplaçant rapidement d’une surface de réparation à l’autre. Les buts ne manquent pas dans le match de cette année ; ils sont simplement créés par des mouvements de passes fluides plutôt qu’en exploitant les joueurs les plus rapides sur le terrain.

Le rythme est toujours un atout précieux, mais ce n’est pas l’alpha et l’oméga de votre menace d’attaque. FIFA est un jeu meilleur et plus équilibré lorsque la vitesse ne domine pas la méta comme elle l’a fait dans les années passées. Harry Kane est peut-être l’un des meilleurs attaquants du monde – avec sa note de 90 reflétant cela – mais trouver quelqu’un qui l’a réellement utilisé sur Ultimate Team dans FIFA 21 est un défi. Cela ne devrait pas être le cas dans FIFA 22, car les attaquants plus lents sont désormais des options viables pour mener votre ligne de front. Robert Lewandowski n’est peut-être pas aussi rapide que quelqu’un comme Anthony Martial, mais il effectue des courses plus intelligentes, prend de meilleures positions et est un finisseur mortel. Martial est toujours un joueur décent à avoir, mais son rythme ne l’emporte pas sur tout ce que Lewandowski apporte à la table, même si ce dernier est plus lent au départ.

C’est plus précis pour le football réel et plus satisfaisant en conséquence. Vous êtes récompensé pour être patient et méthodique dans votre jeu de construction, mais les centres sont désormais une tactique utile si vous avez un attaquant qui est fort dans les airs et habile à décoller son marqueur. Cependant, vous n’êtes pas surpassé en défense non plus. HyperMotion a également un effet tangible sur la forme de l’équipe, avec des joueurs capables de se déplacer comme une unité cohérente. La ligne de fond conservera sa forme tandis que les milieux de terrain maintiendront leur position devant l’unité défensive, ce qui vous rendra plus difficile à briser si vous choisissez de jouer de cette façon. Avec de nouvelles animations de tacles plus variées – et le fait que vous ayez plus de chances de repartir avec le ballon après un tacle réussi – défendre peut être tout aussi agréable qu’attaquer. Les gardiens de but ne sont pas non plus un handicap derrière vous, ce qui aide. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils réussissent un éventail plus large d’arrêts et ne sont pas si facilement battus par des tirs en face du but. Les tirs de finesse de l’extérieur de la boîte leur posent cependant des problèmes et pourraient faire l’objet d’un ajustement afin qu’ils ne soient pas aussi efficaces.

En termes de modes de jeu, FIFA 22 a pris une page du livre de PES et a ajouté quelques phrases à lui. Vous pouvez désormais créer votre propre équipe en mode Carrière, de la personnalisation des kits et du stade jusqu’à décider si votre équipe de joueurs générés aléatoirement est plus jeune ou plus expérimentée. Vous pouvez remplacer une équipe existante dans n’importe quelle division et choisir votre note globale avant d’ajuster les attentes du conseil d’administration à votre guise. C’est une bonne idée qui semble attendue depuis longtemps, étant donné depuis combien de temps Master League existe; c’est juste difficile d’apprécier l’utilisation d’une escouade de nobodies par rapport à la reprise d’un vrai club avec des noms familiers.

Volta Football, quant à lui, se rapproche de l’original FIFA Street, s’éloignant encore plus du réalisme. Chaque joueur dispose désormais de l’une des trois capacités surnaturelles qu’il peut utiliser pendant un match pour exploiter les sensibilités arcade du mode. Power Strike rend vos tirs super puissants; Pure Pace vous donne un boost de vitesse turbo, et Aggressive Tackle vous permet de défoncer vos adversaires pour récupérer le ballon avec une relative facilité. Ce n’est pas aussi exagéré que FIFA Street, mais ça se rapproche. Il n’y a pas d’histoire cette fois non plus, vous devez donc soit jouer à des jeux contre l’IA pour gagner de l’XP et débloquer des options de personnalisation, soit jouer avec d’autres personnes dans Volta Squads. Ce dernier est meilleur avec des amis, sauf si vous aimez jouer avec un groupe d’étrangers qui refusent de passer le ballon à qui que ce soit.

Le meilleur nouvel ajout de Volta n’est disponible que le week-end, pour une raison confuse. Volta Arcade présente une variété de mini-jeux de fête qui tournent autour d’une compétence particulière. Lava Disco, par exemple, vous demande de capturer des carreaux blancs sur une piste de danse en les traversant, tandis que Wall Ball Elimination vous donne un délai pour lancer le ballon contre un mur géant lorsque c’est votre tour. Ne le faites pas et vous êtes éliminé, ce qui signifie que tout le monde essaie frénétiquement de vous arrêter. Il y a aussi Dodgeball, Foot Tennis et bien d’autres de ces jeux de société frénétiques. C’est juste déroutant que vous ne puissiez les jouer que pendant le week-end.

Les clubs professionnels ont également reçu de nouveaux ajouts notables après des années de négligence. Rien de tout cela n’est révolutionnaire, mais un système de progression légèrement modifié qui inclut des avantages et des archétypes de joueurs facilite la création d’un joueur qui vous est unique, et vous pouvez enfin jouer en tant que femme cette année aussi. Les autres changements sont cosmétiques, vous permettant de personnaliser le stade de votre équipe avec des Tifos, des chansons de but, des chants de foule, etc.

Ultimate Team restera cependant le plus grand temps pour la plupart des joueurs, et dans FIFA 22, EA a apporté quelques modifications incrémentielles à sa formule à succès. Le cadre de Division Rivals a été modifié pour le rendre plus accessible aux joueurs de tous niveaux. Les récompenses que vous recevez ne sont pas aussi bonnes que les années précédentes, ce qui pourrait conduire les joueurs aux microtransactions du jeu, mais un système de points de contrôle indulgent garantit que vous ne pouvez pas perdre de progrès après avoir atteint un niveau de récompense. Cependant, il est déprimant de ne pas gagner de récompenses instantanées pour obtenir une promotion.

Jouer à FUT Champions est toujours le meilleur moyen de gagner les plus grosses récompenses et a également été peaufiné cette année. Après vous être qualifié pour FUT Champions via Division Rivals, vous êtes placé dans une nouvelle étape des séries éliminatoires que vous pouvez jouer à tout moment de la semaine. Plutôt que d’avoir à accumuler des victoires, vous gagnez quatre points pour chaque victoire et un point pour chaque défaite. Huit points suffisent pour atteindre le premier niveau de récompense, mais vous avez besoin de 24 points sur neuf matchs pour vous qualifier pour la finale. Une fois que vous avez fait cela, il revient à l’ancien format de ligue du week-end, sauf qu’il utilise toujours le même système de points que les séries éliminatoires, et qu’il n’y a qu’une limite de 20 matchs par rapport aux 30 précédents. Cela rend FUT Champions plus facile à digérer. et soulage beaucoup de stress, puisque vous continuez de progresser même si vous perdez.

Les microtransactions payantes sont toujours au premier plan dans Ultimate Team, malgré la pression croissante des régulateurs, et il est difficile de les ignorer. FIFA 22 distribue de nombreuses récompenses sans vous obliger à dépenser un centime, mais il est peu probable que vous voyiez beaucoup de joueurs – en particulier les icônes – sans remplir les poches d’EA. Les packs de prévisualisation à durée limitée vous permettent de vérifier le contenu d’un pack avant d’acheter, mais cela ne s’applique qu’à un seul pack qui s’actualise une fois toutes les 24 heures. Cette année, en particulier, on a l’impression que les développeurs essaient de rendre Ultimate Team plus juste et moins exploiteur, mais les microtransactions ne vont pas disparaître de sitôt, à moins que la loi ne l’y oblige.

FIFA 22 est un jeu de football fantastique une fois que vous entrez sur le terrain, avec un style réaliste et méthodique qui récompense les passes et la vision sur l’exploitation des marchands de rythme bon marché. EA a l’habitude de changer les choses pour le pire à chaque nouvelle mise à jour, donc j’espère que ces bases solides pourront rester intactes tout au long de son cycle de vie. En dehors du terrain, il n’y a rien d’aussi percutant, mais des changements mineurs et de nouveaux ajouts rendent les modes de jeu comme Volta et Career plus amusants à jouer, et Ultimate Team est une expérience plus accessible qui est néanmoins toujours alourdie par ses microtransactions. Il y a peu de meilleures sensations dans les jeux de sport que de pouvoir enchaîner un mouvement de passe esthétique qui se termine par le ballon au fond du filet, et pour cette raison, FIFA 22 est une mise à niveau intéressante.