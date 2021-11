Revue ‘Forza Horizon 5’ – la meilleure série de courses s’améliore

Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, et c’est encore plus vrai lorsque vous créez un jeu sur la conduite de voitures. Si vous regardez la version des années 1950 de la Mercedes-Benz Classe E, vous pouvez voir le modèle évoluer à travers des décennies d’innovations et d’améliorations minuscules, mais vous pouvez toujours voir la ressemblance et l’affinité avec la marque à chaque itération. C’est la même chose pour Forza Horizon 5.

Cette fois, le développeur Playground Games nous emmène dans une représentation fictive du Mexique – une série de biomes variés pour faire la course, la dérive et les cascades dans une vaste sélection de voitures. Vous êtes initié à cet environnement magnifique et vaste – le meilleur de la série – en y étant parachuté depuis l’arrière d’un avion cargo. La caméra fait un gros plan de votre voiture alors qu’elle descend avant de s’étendre pour révéler un volcan actif rempli de fumée et de coulées de lave. Vous frappez le sol en conduisant et vous l’abattez sur la pente abrupte.

Ensuite, vous êtes dans une Chevrolet Corvette qui traverse une tempête de sable avec des effets de particules et des nuages ​​​​de poussière remplissant votre écran. La façon dont la lumière illumine les taches donne l’impression que vous foncez à travers la brume orange de Blade Runner 2042. Peu de temps après, vous êtes dans le siège d’une Porsche 911 et esquivez les arbres dans la jungle – louchez et vous pourriez presque être zoom sur un speeder dans une adaptation du jeu vidéo Return of the Jedi.

C’est une introduction passionnante au monde, mais ce n’est qu’un avant-goût – il y a beaucoup plus qui vous attend lorsque vous commencez à cocher les centaines d’activités de course disséminées sur la carte. Vous pouvez participer à des rallyes, des courses de rue éclairées au néon, des courses de dragsters sur piste d’atterrissage, des pistes de cascades de type gymkhana et bien plus encore. Une minute, vous rebondirez sur des dunes de sable dans un buggy et la suivante, vous dériverez au coin des rues dans une Nissan Skyline. Des chemins de terre escarpés au bord des falaises aux vastes étendues, c’est un terrain de jeu parfait pour les amateurs d’essence, mais il parvient à être suffisamment accessible pour que vous n’ayez même pas besoin de vous soucier des voitures pour vous amuser.

C’est là que Forza Horizon a toujours excellé – à cheval sur ce juste milieu entre le coureur et la simulation, où les erreurs ne vous coûtent pas nécessairement une course, mais les voitures se comportent toujours comme si vous vous attendiez à ce qu’elles le fassent. C’est un jeu de course où les barrières routières ressemblent davantage à des suggestions de routes. Vous obtenez même des points pour briser les choses et laisser une traînée de destruction dans votre sillage. « Joli! » le jeu dit chaque fois que vous vous trompez. « Smacktus ! » il crie lorsque vous glissez sur le côté une rangée de cactus. Peu importe que vous puissiez suivre une ligne de course ou non, vous êtes récompensé pour tout ce que vous faites dans Forza Horizon 5. Vous progressez toujours vers autre chose. Tout comme ces clôtures métalliques bordant les routes, il n’y a pas de barrière que vous ne puissiez franchir.

Cette accessibilité est associée à des dizaines et des dizaines d’options de personnalisation, qui s’étendent même aux prothèses, aux pronoms et au type de voix dans le menu de personnalisation des personnages. Vous pouvez également modifier presque tous les aspects de la difficulté en fonction de vos capacités.

À cause de tout cela, Forza Horizon 5 est un jeu de course qui transcende presque le genre. Si vous voulez entrer dans le vif du sujet, vous pouvez régler vos voitures jusqu’à l’aérodynamisme et le poids, mais il existe des options pour appliquer automatiquement des mises à niveau si vous ne voulez pas vous perdre dans les roseaux. Il y a tellement de choses avec lesquelles jouer, mais cela ne semble jamais écrasant. Bon sang, vous pourriez passer tout votre temps dans le jeu à créer des livrées personnalisées que d’autres joueurs pourront utiliser si vous le souhaitez – c’est autant un simulateur Pimp My Ride qu’un jeu de course. C’est peut-être aussi prévisible qu’une course de Nascar, mais il n’est pas nécessaire de changer de vitesse lorsque vous avez déjà des kilomètres d’avance sur la concurrence.

J’ai très peu de critiques sur Forza Horizon 5, mais cochons-les quand même. Tout d’abord, je souhaite que tout le monde dans le jeu se taise. Les présentateurs de radio vont bien, mais tout le monde doit partir pour toujours. L’ambiance du festival fonctionne, mais avons-nous vraiment besoin d’écouter les gens parler de leur grand-père qui a construit une voiture de collection ? Avons-nous même besoin de cinématiques où les gens parlent, dans un jeu de course ? Je pars avec un solide « non ».

En dehors de cela, mon seul reproche est que la nuit ne dure pas assez longtemps. Pendant un moment, je n’étais même pas sûr s’il y avait même un cycle jour et nuit, parce que je n’avais vu la nuit arriver que lors d’événements spécifiques. Heureusement, il y a un cycle jour et nuit, mais on a l’impression qu’il fait jour 95 % du temps et nuit pour le reste. C’est seulement ennuyeux parce que le jeu a l’air absolument glorieux dans le noir. Cela a l’air incroyable, quelle que soit l’heure de la journée, mais il y a quelque chose de spécial à regarder les phares scintiller sur les routes glissantes.

Il y a aussi cette fois où j’ai eu un effet goutte de pluie appliqué sur mon écran en permanence. Les gouttelettes n’ont pas bougé, elles se sont juste accrochées à mon écran, me suivant entre les événements, à travers le monde ouvert, me narguant pour toujours jusqu’à ce que je réinitialise le jeu. Ils m’ont même suivi jusqu’à la plage, ce qui est tout simplement impoli. Heureusement, c’est le seul bug que j’ai rencontré pendant tout mon temps de jeu. Il y a quand même plein de buggys.

Peu importe la voiture que vous conduisez, chacune d’entre elles est incroyable à sa manière. Certains peuvent avoir le dos plus en colère que le lendemain d’un vindaloo, mais cela fait du bien de les apprivoiser et de comprendre toutes leurs bizarreries. Vous créez rapidement une liste de favoris pour chaque type de course, mais vous abandonnez tout aussi rapidement ces favoris pour une toute nouvelle course. Les nouvelles voitures sont déposées dans votre garage à un rythme tel que cela ne vous dérange même pas de les donner à d’autres joueurs avec le nouveau mécanicien de cadeaux de grange. Et le monde – mon dieu, le monde ! C’est tout simplement magnifique, et exactement ce dont la série avait besoin après les collines sans fin du Royaume-Uni. Ce sera toujours plus excitant de dévaler le flanc d’un volcan que de passer devant un pub de campagne. Forza Horizon 5 est donc une joie. En fait, oubliez cela – Forza Horizon 5 est peut-être le meilleur jeu de course jamais créé, et vous devriez l’essayer même si vous ne jouez généralement pas à des jeux de course.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

