Revue Forza Horizon 5 : pédalez jusqu’au métal

Forza Horizon 5 est enfin là, et cette fois, nous parcourons le monde au sud de la frontière mexicaine. Le jeu regorge de la même action de course d’arcade que les fans adorent, et le dernier paramètre a donné au développeur Playground Games la chance de faire l’entrée la plus diversifiée et la plus vaste de la série à ce jour. Les amateurs de voitures et de culture automobile seront ravis de parcourir les sables du désert et de dériver à travers les forêts tropicales.

Forza Horizon 5 Prix : 59,99 $

Revue Forza Horizon 5 : histoire et progression

Dans la dernière entrée de la série, le Festival Horizon se dirige vers le Mexique. Cette fois-ci, les joueurs obtiennent un scénario amélioré. Après avoir obtenu un certain nombre de points de récompense pour avoir terminé des courses et des défis, vous pouvez débloquer des chapitres d’Horizon Adventure. Ceux-ci mènent à des segments d’histoires courtes qui vous font ouvrir des avant-postes Horizon ou partir en expédition. Le résultat final débloque plus de voitures et de courses, mais cela donne une certaine personnification aux PNJ et met en évidence les différents biomes et types de course.

Le Mexique est 50 % plus grand que la carte du Royaume-Uni dans Forza Horizon 4, et le terrain que vous couvrirez est beaucoup plus diversifié. Dans le jeu précédent, la météo et les saisons affectaient également chaque partie de la carte. S’il pleuvait dans le nord, il pleuvait dans le sud. Avec l’hiver, il y avait de la neige partout. Au Mexique, l’hiver peut apporter de la neige au sommet d’un volcan, mais les plages côtières et les déserts seront toujours chauds. Il existe également des modèles météorologiques massifs que les joueurs peuvent expérimenter. La saison sèche peut apporter d’énormes tempêtes de poussière, tandis que la saison des tempêtes apportera des torrents de pluie ressemblant à des ouragans du ciel.

Là où Forza Horizon 5 s’effondre un peu, c’est la progression. Bien que les chapitres d’Horizon Adventure donnent une meilleure sensation de mouvement vers l’avant que les entrées précédentes, j’aurais adoré voir un mode histoire réel. Dans l’état actuel des choses, le jeu commence par vous être jeté hors d’un avion avec certaines des meilleures voitures disponibles. Le jeu ne fait que pleuvoir des voitures sur vous à partir de ce moment-là, et il n’y a aucun sens de construire quelque chose. J’adore collectionner de plus en plus de trucs et courir pour le faire, mais obtenir un Lambo qui peut conduire à plus de 250 MPH frappe plus fort lorsque vous avez mis des heures pour le gagner.

D’un autre côté, vu que de nombreuses voitures des titres précédents de Forza Horizon font leur apparition ici et que vous êtes canoniquement le même pilote de Forza Horizon 4, je ne sais pas pourquoi votre garage ne continue pas.

Revue Forza Horizon 5 : Différences par rapport à Forza Horizon 4

L’inconvénient du jeu pour certains, cependant, sera que le jeu pour certains joueurs sera à quel point il est similaire à Forza Horizon 4. Il comprend tous les ajouts de gameplay et les changements du jeu précédent reçus dans les mises à jour au cours des deux dernières années, mais si vous démarrez Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5 côte à côte, vous aurez du mal à trouver des différences en dehors de la carte.

Dans ce cas, obtenir plus d’une bonne chose est une bonne chose, mais j’espère que les packs d’extension et les mises à jour pour Forza Horizon 5 apporteront un contenu unique pour le distinguer des titres précédents. Les développeurs ont évidemment une formule gagnante, et elle n’a pas besoin de changements radicaux. Pourtant, cela ressemble plus à un gros pack d’extension qu’à un nouveau jeu parfois.

Revue Forza Horizon 5 : personnalisation

La personnalisation des personnages dans Forza Horizon 5 est atroce, du moins lorsqu’il s’agit de construire votre personnage de base. Au lieu de votre choix de visage et de corps, vous obtenez 13 modèles féminins et 12 modèles masculins. Avec ces 25 modèles, les développeurs ont essayé de représenter chaque phénotype humain. C’est bien qu’ils visaient l’inclusivité, mais le résultat est qu’il peut y avoir un maximum de deux personnages qui ressemblent à peu près à ce à quoi vous ressemblez.

Il n’y a que deux types de corps. Heureusement, si vous vous identifiez à un corps féminin, vous êtes grand et mince. Vous feriez mieux d’espérer que vous avez une corpulence moyenne si vous choisissez le type masculin. Heureusement, vous pouvez changer la coiffure et la couleur de votre personnage, mais encore une fois, les options sont assez limitées. Il est étrange que les développeurs aient ajouté la possibilité de choisir votre pronom et même vos prothèses cette fois-ci. Mais ils n’ont pas non plus étendu le créateur de personnage pour vous permettre de créer votre propre avatar.

J’ai également été déçu de voir qu’il n’y avait pas eu de refonte des outils de création de vinyles. L’interface utilisateur a un peu changé, mais au fond, le système est tiré directement de Forza Horizon 4. Même quelque chose d’aussi simple qu’un outil crayon pour vous permettre de faire des vinyles à main levée aurait été le bienvenu. Les joueurs ont travaillé si dur dans les jeux précédents pour créer des vinyles incroyables en les construisant minutieusement. De plus, le jeu propose un nombre limité de formes. J’avais espéré que la communauté ferait enfin une pause et obtiendrait des outils appropriés.

J’ai essayé de faire des vinyles. Je n’ai que du respect pour les personnes dévouées qui passent des heures à assembler des formes pour créer des personnages. Cela inclut Sailor Moon, Hatsune Miku et les autres waifus avec lesquels je décore ma voiture. Microsoft bénéficie de toute cette création de contenu gratuite. Ce serait donc bien de rendre l’ensemble du processus moins frustrant et plus accessible.

Revue Forza Horizon 5 : verdict

J’ai peut-être donné l’impression que je n’aime pas particulièrement Forza Horizon 5, mais ce n’est pas le cas. Je l’adore, tout comme j’ai adoré le jeu précédent de la série. Cependant, il est tellement similaire à Forza Horizon 4 que les problèmes liés à ce jeu sont amplifiés. En termes simples, si vous avez aimé Forza, il s’agit plutôt de la même grande action de course, pour le meilleur ou pour le pire.

