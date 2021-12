Revue historique des maillots NBA que vous n’oublierez jamais

Julius Erving

L’histoire des Sixers a changé avec Julius Erving à la fin des années 70 et au début des années 80. Ce maillot totalement rouge n’est pas trop différent de l’actuel.

Mis à jour le 11 décembre 2021 à 00:20 CET

Bill Walton

Bill Walton a été la star des Blazers pendant de nombreuses années. Avant l’arrivée de Drexler et compagnie, Portland ne portait pas de noir avec des rayures blanches et rouges…

Michael Jordan

1984. Premier maillot de Jordan en NBA. Petit plus à ajouter.

tondeuses

Maillot classique des Clippers de San Diego.

Wilkins

Wilkins, le 21 et le rouge, le blanc et le jaune des Hawks. Un classique.

johnson magique

T-shirt violet et or et Magic Johnson. Tous les fans des Lakers devraient être heureux de voir cette photo. Au fil du temps, ils ont perdu l’ombre derrière le nombre mais ont conservé «l’essence».

Oiseau et magie

Oiseau et magie. Celtics et Lakers. Vert et or. Une rivalité qui s’est déplacée, année après année, vers des chemises qui n’ont pratiquement pas changé.

Oiseau et Wilkins

Si avant on voyait le vert des Celtics, maintenant c’est le blanc d’un Larry Bird moustachu. A ses côtés, Dominique Wilkins avec le maillot le plus mythique des Hawks. Qu’elles étaient belles les années 80…

Moïse Malone

Moses Malone, dans le maillot des Washington Bullets que les Wizards ont désormais « copiés ».

rick barry

Rick Barry, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Warriors, portait une chemise que Curry et sa compagnie portent aujourd’hui en « mode rétro ».

Larry nance

Les Cavs de Larry Nance ont eu plusieurs bonnes années dans l’Est et ont laissé derrière eux un maillot simple et classique à retenir.

Jordan et Barkley

Michael Jordan et Charles Barkley, avec les maillots des Bulls et des Suns. Chicago est l’un des moins changés de son histoire, que ce soit en tant que local ou visiteur. Celui de Phoenix a évolué pour devenir complètement blanc ou orange d’aujourd’hui, et il ne porte plus ce fameux ballon de basket.

Michael Jordan

Le blanc des Bulls avec le ’23’. Un autre classique qui n’a pas changé au fil du temps.

Drexler

À la fin des années 80 et au début des années 90, les Blazers ont vécu leur âge d’or avec ce maillot. Noir avec des rayures rouges et blanches. Un classique.

pépites de Denver

Les Denver Nuggets des années 80. Très colorées…

Non-conformistes

Oui, les Mavericks portaient également du vert. Combien les choses ont changé depuis les années 80 jusqu’à maintenant…

Ewing

Patrick Ewing, 1986. Le maillot des Knicks, l’un des plus vendus de tous les temps, n’a pas beaucoup changé non plus au fil des ans. Gardez le bleu et l’orange, des couleurs que vous ne perdrez jamais (espérons-le).

Thomas Isiah

Les Detroit Bad Boys, l’une des équipes les plus célèbres de l’histoire, ont conservé pendant des années le style sérieux et simple du maillot bleu et rouge. Puis, comme nous le verrons, les choses ont dégénéré.

Petrovic

Aujourd’hui, une chemise qui continue de se vendre comme de la soie : Petrovic dans le New Jersey.

Jazz de l’Utah

Les Stockton et Malone Jazz, mis à part les fameux maillots bleu et blanc avec les montagnes au centre, portaient ce violet et jaune qui a également eu du succès.

Jazz de l’Utah

Un classique des années 80-90. Karl Malone et les montagnes dans le maillot bleu Jazz.

Stockton

Le Jazz, désormais vierge. Les années 90…

Olajuwon

Avant l’arrivée de Barkley, les Rockets portaient ce kit rouge simple et direct, avec lequel ils sont devenus champions NBA en 94. Olajuwon …

Barkley et Pippen

Une autre chemise que portait Barkley, une autre chemise historique. Le plus connu des Rockets avec le rouge lisse de l’ère Olajuwon, qui a également joué avec. A la fin des années 90, c’était l’un des best-sellers.

Shaquille O’neal

Shaquille O’Neal et le maillot avec lequel il a commencé sur le Magic. Maintenant, ils ont perdu les rayures mais conservent le blanc.

faucons

Hormis le classique Wilkins, celui de 1995 avec le faucon au centre est l’un des mythiques d’Atlanta.

Duncan et Robinson

Les tours jumelles de San Antonio. Une chemise qui n’a pas beaucoup changé ces derniers temps.

Mcgrady

Le dinosaure! Il nous a laissé 2000 et combien cela nous manque.

Carter et McGrady

Le couple le plus excité de Toronto. Carter et McGrady. Ce t-shirt violet est, après le dinosaure classique, le meilleur qui ait traversé le Canada. Le «raptor» est sorti du maillot à l’approche de 2000.

Non-conformistes

Le maillot qui a changé d’ère à Dallas. Ils ont repêché Dirk Nowitzki et Steve Nash en 1998 et la franchise a été bouleversée.

colline

Les Pistons post-Isiah Thomas ont beaucoup souffert et ils ont fait souffrir leurs fans non seulement avec leur jeu, mais aussi avec leurs vêtements. Cette chemise portée par un très jeune Grant Hill a souvent été considérée comme l’une des plus laides de tous les temps.

Grenat

Le meilleur moment pour les Timberwolves a coïncidé avec l’arrivée de leur plus grande star : Kevin Garnett. Ce t-shirt du début du siècle est devenu un classique.

Chevreuils

En 2012, les Bucks portaient cette réplique de la version 1996.

Reggie meunier

« L’heure du meunier, l’heure du tueur », a crié Andres Montes. Les 2000 Pacers ont frappé à la porte du trône de la NBA et leur maillot à rayures jaunes était presque un symbole dans la ligue. Maintenant, ils ont perdu les rayures et gardent le jaune et le noir.

Allen Iverson

Cela fait vraiment un peu plus de dix ans, mais les Sixers d’Iverson n’ont pas quitté et ne quitteront pas l’esprit de leurs fans. En Espagne, avec le boom de la NBA, le maillot blanc d’Allen a connu un grand succès.

jason williams

S’il y a un joueur qui a marqué une génération en jouant très peu de temps dans une équipe, c’est bien Jason Williams. Sa chemise avec le ’55’ continue d’être l’une des plus vendues dans notre pays et suscite les passions aux États-Unis.

Gary Payton

Combien de gloire nous a donné 2000. Payton’s Sonics !

Grizzly de Vancouver

Peu de chandails plus laids que les Grizzlies de Vancouver.

