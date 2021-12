Revue Hulu : cela vaut-il la peine de s’abonner ?

Les deux dernières années ont vu une énorme croissance du nombre de services de streaming disponibles, car de nombreux grands studios ont lancé leurs propres plateformes pour concurrencer Netflix et Amazon. Mais aux côtés de Disney +, HBO Max, Peacock et Paramount Plus, il existe un service de streaming majeur qui existe depuis plus longtemps que la plupart – Hulu.

Hulu a été lancé au public en mars 2008. Il s’agissait d’une coentreprise entre plusieurs studios, dont News Corporation et NBC Universal, pour regrouper des épisodes d’émissions de télévision populaires en un seul endroit. Disney est devenu partie prenante en 2009, ajoutant à la bibliothèque de contenu croissante de la plate-forme.

Le contrôle de Disney sur Hulu a augmenté en 2019, lorsqu’il a acheté les actifs de divertissement de Fox, lui donnant une participation de 60% dans la société. Cela a été rapidement suivi par AT&T et Comcast vendant leurs actions à Disney, donnant au studio un contrôle total sur la plate-forme.

Aujourd’hui, Hulu aurait 43 millions d’abonnés aux États-Unis. Cependant, certaines questions sur les plans de Disney pour la plate-forme demeurent. Les principaux studios récupérant leur contenu pour leurs propres services, Hulu n’est plus l’endroit où se diriger pour trouver les meilleurs spectacles sous un même toit. Mais également, Disney a son autre plate-forme – Disney + – qui semble être beaucoup plus une priorité pour le studio en termes de croissance d’une base d’abonnés et de production de contenu original.

Alors, Hulu vaut-il la peine de s’abonner en 2021? Voyons combien cela coûte et ce que vous obtenez pour votre argent :

Coût

Un abonnement à Hulu coûte 13 $ par mois pour la version sans publicité ou 7 $ par mois avec des publicités. La version financée par la publicité est également disponible sous forme d’abonnement annuel pour 80 $ par an, ce qui réduit le coût mensuel à 5,80 $.

Certaines options groupées sont également disponibles. Hulu financé par la publicité avec Live TV coûte 65 $ par mois, tandis que la version sans publicité avec Live TV coûte 71 $. Il existe également un forfait comprenant Hulu, Disney + et ESPN financés par la publicité pour 14 $ par mois, ou 20 $ pour Disney +, ESPN et Hulu sans publicité. Enfin, Hulu, Disney + et Live TV financés par la publicité coûtent 73 $ par mois.

Expérience utilisateur

Le site de Hulu a une conception propre et bien organisée. Comme la plupart des services de streaming, la page d’accueil présente une grande bannière pour une nouvelle version très médiatisée, suivie de suggestions de télévision et de films plus personnalisées, vraisemblablement basées sur des visionnages antérieurs (deux des six films qu’il m’a suggérés mettaient en vedette Nicolas Cage, il est donc clair sait quelque chose). Cela dit, les suggestions télévisées semblent plus aléatoires, faisant passer certains des nouveaux originaux de Hulu devant le contenu des autres studios. Les autres sections de la page d’accueil incluent « Hulu Picks », « Films récemment ajoutés » et « Télévision primée ».

Il y a actuellement cinq liens en haut de chaque page. Les sections Film et TV sont divisées par genre, celles-ci allant des « Thrillers » et « Horreur » plus évidents à des sous-sections telles que « Style de vie et culture » et « Nourriture et boisson ». De manière impressionnante, il existe également des sections pour « Black Stories », « LGTBQ+ » et « Latino ». Il existe également des liens pour « My Stuff », qui affiche votre liste de souhaits, ainsi que « Hubs », qui permet d’accéder à du contenu spécifique de studios et de marques telles que Fox, Freeform, Adult Swim, SyFy, MTV et National Geographic. Le cinquième lien est un lien temporaire pour « Vacances », rassemblant toutes les émissions et films saisonniers de Hulu.

Tout au long du site, si vous recherchez une liste plus complète du contenu de Hulu, elle est facile à trouver. Les listes complètes sont accessibles à partir de chaque page et section, avec des listes alphabétiques de chaque film et émission révélées en cliquant sur « Voir plus ».

Les applications Android et iOS sont très similaires dans la mise en page du site et faciles à naviguer. Les films et les émissions peuvent être téléchargés via l’application pour une visualisation hors ligne. Une chose manquante que les utilisateurs de Disney + ou Netflix pourraient manquer est une fonctionnalité de surveillance de groupe. Mais c’est une petite omission d’une expérience par ailleurs bien conçue et conviviale.

Teneur

La grande question est donc : que puis-je regarder sur Hulu ? Les titres ne manquent certainement pas sur la plate-forme, à la fois en termes d’originaux, de titres publiés par Disney et de contenu sous licence. Voyons donc plus en détail :

Films

Hulu propose une large sélection de films, mais il y a quelques mises en garde. Vous ne trouverez pas beaucoup de nouvelles superproductions sur Hulu, les grands studios gardant leurs films pour leurs propres services et Disney + l’endroit où aller pour Star Wars, Marvel et Pixar. Cependant, les amateurs de cinéma international, art et essai et indépendant trouveront leur bonheur. Certains des films les plus acclamés de l’année dernière peuvent être trouvés là-bas, tels que Nomadland, Pig et Another Round, aux côtés de titres appartenant à Disney R-rated qui ne seront pas trouvés sur Disney +, y compris Deadpool.

Il existe un assortiment de films de grand catalogue d’autres studios disponibles, tels que The Matrix, Skyfall, The Hunger Games et Terminator: Dark Fate. Au-delà de cela, Hulu propose une bonne gamme de films de genre, en particulier d’horreur et de science-fiction, et sa sélection de Hulu Originals continue de croître. Les sorties récentes incluent le film d’horreur Run et la comédie d’action en boucle temporelle Boss Level. Dans l’ensemble, les films à regarder ne manquent pas sur Hulu, mais ne vous attendez pas à trouver un titre spécifique disponible – regarder dans la section des films rappelle plus de parcourir les étagères d’un magasin de vidéos et de ramasser quelque chose qui semble intéressant.

la télé

La vraie force de Hulu réside dans son contenu télévisé. La société a produit de superbes émissions au cours des dernières années, dont The Handmaid’s Tale, Nine Perfect Strangers et The Great, tandis que Dopesick et la comédie Only Murders in the Building sont des ajouts récents à sa gamme de séries acclamées. L’accord Fox signifie également que des émissions Fox et FX peuvent être trouvées sur Hulu, telles que What We Do In The Shadows, American Horror Story, Y: The Last Man et It’s Always Sunny In Philadelphia. Il existe également une multitude de catalogues de comédies et de dramatiques, de documentaires et de programmes de téléréalité.

Anime

Hulu propose également une fantastique sélection d’émissions et de films d’animation. Les faits saillants incluent One Piece, Attack on Titan, Akira, Yu-Gi-Oh! et Demon Slayer. Vous pouvez consulter le guide de GameSpot sur les meilleures émissions d’anime et films sur Hulu ici.

—

Hulu vaut-il donc le coût d’un abonnement ? Si vous êtes un fan de séries télévisées, de comédies et de documentaires de qualité, le prix en vaut vraiment la peine, en particulier avec le modèle financé par la publicité qui maintient le coût mensuel bas. De même, si vous avez déjà Disney +, le forfait en vaut la peine si vous cherchez à élargir votre choix au-delà des offres plus familiales.

Cependant, si vous avez déjà Netflix, Amazon Prime et certains des autres grands services comme HBO Max ou Peacock, Hulu pourrait ne pas offrir un montant énorme que vous n’obtenez pas ailleurs, en particulier en termes de films. Bien sûr, la sélection de films est très variée, mais avec tant de choix déjà disponibles, cela pourrait alors représenter un coût mensuel sans lequel vous pouvez vivre. De même, alors que la sélection d’anime est impressionnante, les fans d’anime inconditionnels peuvent déjà être abonnés à des services comme Crunchyroll ou Funimation. Néanmoins, les fans d’anime plus occasionnels y trouveront un bon ajout, leur donnant accès à certaines des meilleures versions du genre sans avoir à payer pour l’une de ces plateformes spécialisées.

Dans l’ensemble, Hulu a beaucoup à offrir, mais il peut être intéressant de vérifier si cela vous convient exactement avant de vous inscrire.