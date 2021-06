Revue infinie de Paramount +: le thriller de science-fiction de Mark Wahlberg pense que c’est un démarreur de franchise, mais c’est un gros raté

in

Infinite d’Antoine Fuqua ne perd pas de temps à dire au public de quel genre de film il s’agit exactement, et ce faisant, il lance des drapeaux rouges majeurs. À l’approche de sa séquence d’action d’ouverture, une voix off de Mark Wahlberg déclenche une grosse décharge d’exposition sur le public – expliquant de manière flagrante au public l’idée de base de la science-fiction au centre de l’intrigue. Ce n’est pas seulement un avertissement immédiat qu’il s’agit d’une production qui est prête à rogner sur sa narration, mais il crie également que l’explication flagrante a été jugée nécessaire car le reste du film ne parvient pas à communiquer ses idées de manière cohérente. En fin de compte, les deux sont vrais… et ce ne sont que deux des nombreux problèmes qui se manifestent tout au long, allant de malavisés à tout simplement mauvais.