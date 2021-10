Revue Jurassic World Aftermath Part 2: Plus de dinosaures, plus de terreur, plus d’argent

À la toute fin de 2020, Oculus Studios a sorti l’un de mes jeux VR préférés de l’année, Jurassic World Aftermath. Bien que le jeu n’était pas sans défauts, c’était l’un des exemples les plus forts d’un jeu qui a le plus de sens en VR. Après tout, se cacher des dinosaures – juste des rapaces dans le premier jeu – est absolument terrifiant et ne vous donnerait pas ce sentiment de terreur sans être dans le monde.

Neuf mois plus tard, le développeur Coatsink a livré Jurassic World Aftermath Part 2, le suivi direct de la fin du cliffhanger de la première partie. Au lieu d’être un ajout gratuit, Coatsink facture 15 $ pour le jeu – une réduction de prix de 10 $ par rapport à la partie 1 – au grand dam de certains joueurs qui n’ont pas remarqué le bouton d’achat du pass d’extension lors de la sortie de l’original.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans la partie 2, non seulement vous terminerez l’histoire qui a commencé avec votre écrasement sans cérémonie sur Isla Nublar, mais vous rencontrerez également plus que de simples rapaces cette fois-ci, résoudrez de nouveaux types d’énigmes et visiterez des environnements fantastiques qui sont aussi beaux (et non interactif) comme première partie. C’est un suivi solide qui ne change pas la dynamique de base mais offre suffisamment d’ajouts et de défis pour vous permettre de continuer à ramper pendant le trajet.

Revue de Jurassic World Aftermath Partie 2:

Jurassic World Aftermath Partie 2

En bout de ligne : Jurassic World Aftermath partie 2 reprend là où la partie 1 s’est arrêtée, échappant de justesse aux cutches de Blue l’Indoraptor et partant pour terminer la mission que vous avez commencée dans la partie 1. Allez-vous sortir de l’île ou êtes-vous destiné à devenir un dîner de dinosaures ?

Le bon

Excellents graphismes et présentation Travail vocal de premier ordre De nouvelles énigmes amusantes Des paysages incroyables Les dinosaures sont plus effrayants que jamais De nombreuses options d’accessibilité

Le mauvais

Interaction de niveau clairsemée Fortement linéaire

Avis de non-responsabilité : cet examen a été rendu possible grâce à un code d’examen fourni par Coatsink. La société n’a pas vu le contenu de la critique avant de la publier.

Jurassic World Aftermath Partie 2: Qu’est-ce qui en fait une excellente extension

Source : Android Central

Bien que vous deviez posséder la partie 1 et débourser 15 $ pour la partie 2, vous n’aurez pas besoin d’avoir un fichier de sauvegarde complet pour commencer la partie 2. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à des jeux comme Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, qui nécessite que vous ayez un fichier de sauvegarde terminé pour démarrer le DLC.

Catégorie Jurassic World Aftermath Partie 2 Titre Jurassic World Aftermath Partie 2 Développeur Coatsink Éditeur Oculus Studios Genre Stealth Action Plateformes Oculus Quest, Oculus Quest 2 Taille du jeu 4,52 Go Durée de jeu 4 à 5 heures Joueurs Prix de lancement unique 15 $

C’est particulièrement problématique sur un appareil comme le Quest ou le Quest 2 lorsqu’il s’écoule plusieurs mois entre les versions de contenu, car les fichiers de sauvegarde sont supprimés lorsqu’un jeu est désinstallé. Il n’est pas raisonnable de concevoir un jeu sans prendre en compte ces problèmes de plate-forme, et Coatsink a été intelligent de ne pas forcer les joueurs à rejouer la première partie.

Comme dans l’original, vous incarnez le technicien de réparation Sam, qui est bloqué sur Isla Nublar avec seulement le Dr Mia Everett blessé enfermé dans une maison sûre quelque part sur l’île. Comme vous venez de justesse d’échapper à Blue et à ses compagnons à la fin du dernier épisode, vous apprenez enfin que c’est l’ADN de Blue que vous avez recherché tout le temps.

La tournure des événements qui a conduit à cette révélation est racontée par nul autre que Jeff Goldblum, reprenant son rôle de Ian Malcolm dans les films. Comme toujours, Goldblum donne une superbe performance – même s’il ne s’agit que de sa voix – et aide à remplir certaines des parties les plus mystérieuses de l’histoire.

Vous n’aurez pas besoin d’un fichier de sauvegarde complet de la partie 1 ; une aubaine à quiconque aurait désinstallé la première partie.

Bien que je n’aie pas été fan des films de Jurassic World, j’aime l’univers et les traditions en général et je me suis retrouvé à apprécier des séries dérivées comme Camp Cretaceous sur Netflix. L’histoire d’Aftermath finit par jouer parfaitement dans ce monde et prend même beaucoup d’indices et d’indices d’histoire du Crétacé.

Vers la fin de la première partie, les choses ont commencé à sembler répétitives mais se sont terminées juste à temps avant que je ne me lasse de la mécanique. La partie 2 ajoute une légère couche de complexité à la formule mais ne s’éloigne pas trop de la mécanique d’origine.

La sensation familière ne dure que 45 minutes environ jusqu’à ce que vous entriez dans ce qui ressemble à du contenu vraiment nouvellement créé, rencontrant d’autres types de dinosaures – c’est-à-dire pas des rapaces – et des types de puzzle complètement différents qui sont mécaniquement complètement différents des puzzles de style Simon Says au début .

Contrairement à la partie 1, la partie 2 modifie les scénarios au fur et à mesure que vous avancez avec l’histoire.

Contrairement à la partie 1, la partie 2 modifie les scénarios au fur et à mesure que vous avancez avec l’histoire. Ce qui ne faisait que fuir les rapaces et appuyer sur des boutons se transforme en serrures ouvertes, nourrissant un tricératops et échappant de justesse aux griffes d’un T-Rex alors qu’il surplombe la salle du courrier en désordre.

Les puzzles sont également un peu plus complexes cette fois-ci. Par exemple, pour acheminer des colis dans des zones sans électricité, vous devez faire marche arrière et suivre la position des câbles, rediriger l’alimentation au bon endroit et basculer les interrupteurs pour déplacer la cargaison.

À peu près tous les plans que vous suivez sont déjoués à un moment donné de l’exécution, une tactique que je savais venir mais qui m’a néanmoins intéressé.

J’espère que nous aurons plus d’histoires de cette manière à l’avenir car le concept et la mécanique sont extrêmement bien exécutés, et je peux voir les améliorations de la formule de Coatsink en seulement neuf mois qu’il a fallu pour faire la deuxième partie.

Un certain nombre d’options d’accessibilité bien pensées permettent à une grande variété de joueurs de profiter du jeu facilement.

J’admire également le travail que Coatsink a consacré aux options d’accessibilité du jeu. Le fait de m’accroupir pendant la majeure partie du match m’a fait mal au cou, mais cliquer sur le joystick droit pour me baisser virtuellement m’a donné une pause. Cela permet également de jouer assis, ce qui n’est pas toujours possible ou confortable avec tous les jeux VR.

Jurassic World Aftermath Partie 2: Qu’est-ce qui pourrait être amélioré

Source : Android Central

Alors que la partie 2 a fait un excellent travail en mélangeant les énigmes et en ajoutant beaucoup plus de variété environnementale, il est indéniable que la plupart des environnements sont simplement des œuvres d’art à traverser. Comme dans un musée, vous admirerez les éléments visuels au fur et à mesure que vous parcourez chaque section, mais vous n’êtes pas autorisé à toucher, enfin, à tout ce qui ne fait pas partie de l’histoire.

Comme un musée, vous pouvez regarder et admirer les environnements mais souvent ne pouvez pas toucher aux choses.

Certaines mécaniques sont également un peu simples à mon goût. Par exemple, il n’y a pas de gestion d’inventaire, et vous n’aurez même pas besoin de vous souvenir des combinaisons de touches car le jeu les peint simplement sur le mur au-dessus lorsque vous apprenez le combo à partir d’un e-mail ou d’une autre partie de la boîte de dialogue.

La simplicité sera certainement un point positif pour certaines personnes, surtout si elles sont trop stressées par les dinosaures qui se cachent à chaque coin de rue. Pourtant, j’aimerais voir plus d’interaction et moins de prise de main dans les futurs versements.

En tant que geek du Jurassique, j’aurais adoré voir encore plus de dinosaures tout au long de l’aventure.

L’une de mes plaintes concerne le fait que je suis un geek du Jurassique et que je souhaite voir plus de l’île que le jeu ne le permet. Une campagne de marketing en particulier m’a fait penser que nous allions voir certaines des expériences les plus uniques de l’émission Camp Cretaceous, mais, hélas, ce n’était pas le cas. Peut-être à l’avenir?

Jurassic World Aftermath Partie 2 : Faut-il y jouer ?

Source : Android Central

4 sur 5

Jurassic World Aftermath partie 2 est une continuation directe après la fin du cliffhanger de la partie 1. Comme pour toute bonne histoire jurassique, il y a à la fois finalité et ambiguïté, laissant beaucoup de place pour des histoires parallèles ou des continuations dans le futur. Jurassic World est peut-être une épave, mais cela vaut clairement la peine d’en parler.

Alors que la nouveauté de la formule s’est estompée, le développeur Coatsink a fait un excellent travail en introduisant plusieurs nouveaux puzzles et éléments de gameplay qui modifient suffisamment le gameplay de base pour garder les joueurs intéressés. J’aurais aimé voir un peu plus les autres dinosaures de l’histoire, mais j’étais heureux qu’ils soient là pour interrompre un peu plus l’action. Dans l’état actuel des choses, ce fut une autre excellente aventure de 5 heures qui m’a gardé collé à mon casque tout le temps.

Jurassic World Aftermath Partie 2

En bout de ligne : Jurassic World Aftermath partie 2 termine l’histoire de la première partie, comme vous pouvez vous y attendre, mais elle ajoute également de nouveaux puzzles, plus de variables environnementales et quelques nouveaux dinosaures pour garder l’action fraîche. Mieux encore, vous n’aurez pas besoin d’avoir un fichier de sauvegarde de la partie 1 terminé pour commencer la partie 2.