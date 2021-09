Revue Kotaku, mon meilleur jeu de 2021

Lorsque je rencontre le créateur de masques pour la première fois, je ne sais pas si je touche un esprit, un dieu ou une machine. Les machinistes, dont j’ai l’intention de rejoindre les rangs aujourd’hui, rejetteraient probablement complètement la distinction. Alors que je m’en souviens, mon hoverbike Simoon ronronne à l’extérieur de la tente. Elle a été une bonne enseignante.

Je touche distraitement les jetons dans ma poche – mes mains comptent de leur propre gré : un insigne de marchand, deux insignes de scarabée, un insigne de cartographe et trois de machiniste. Je vais me nommer l’une de ces choses aujourd’hui, au moins pour un moment. Le planeur Sable deviendra le Machiniste Sable. Je toucherai Simoon et elle chantera, et ceux qui ne peuvent pas voir mon visage sauront toujours ma direction. C’est peut-être ça, grandir.

Sable, développé par Shedworks et édité par Raw Fury, est un jeu spécial. La presse et la scène indépendante l’ont traité comme tel depuis longtemps, et ce n’est pas étonnant pourquoi. Ses visuels sont époustouflants. Son ambiance est impeccablement travaillée. La bande originale du jeu est de Japanese Breakfast pour l’amour de Dieu. Et il est conçu en conversation explicite avec les meilleurs jeux de la dernière décennie, notamment Breath of the Wild. C’était tout sauf chimiquement conçu pour être un chouchou indépendant. Je suis heureux que ce soit à la fois plus et moins que les attentes de nombreuses personnes.

Sable est un jeu sur les rites. Rites religieux, rites de passage, rites sociaux, la liste est longue. Même la relation entre le constructeur et la machine devient ritualisée. Votre personnage principal, Sable, est sur son planeur, qui est un rite de passage qui demande aux jeunes de choisir le genre de personne qu’ils aimeraient être. Elle forme sa propre identité personnelle.

Pour ce faire, vous voyagez à travers le pays, à la rencontre des habitants de cette planète calme et d’une beauté époustouflante. Chacune de ces personnes porte un masque, vous indiquant comment elles s’intègrent dans leur communauté. Un masque de machiniste est lisse et pratique. Ils sont assemblés à partir de pièces de navire brisées et ornés de fonctions, et rien d’autre. Les masques des aubergistes ressemblent à des coléoptères, des ailes battant d’impatience à l’approche d’un nouvel invité potentiel. Le visage de personne n’est laissé à découvert, à l’exception des portes divines dans chaque temple.

Ces individus masqués vous confient de petites tâches que vous accomplissez ensuite. Parfois, vous grimperez sur des structures massives, d’autres fois, vous irez simplement voler des crottes de scarabées. La plupart des tâches sont petites, et c’est très bien. Sable ne concerne pas des chaînes de quêtes de quatre heures ou des arbres de dialogue tentaculaires. Il s’agit de la sensation de l’endroit : le son de votre hoverbike raclant le sable, la façon dont la lumière s’accroche et trébuche dans une forêt pleine de craie, et s’assoit, tranquillement, devant un feu avec quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré auparavant .

Il suffit de regarder toutes les couleurs ! Les jeux peuvent ressembler à ceci !Capture d’écran : Shedworks

Ces moments constituent le tissu conjonctif de Sable, lorsque vous n’explorez pas votre chemin à travers de vastes paysages, des villes abandonnées et des navires brisés. Le monde de Sable est rempli d’endroits vides pour que vous puissiez grimper et traverser en aéroglisseur. Cette escalade est fondamentalement identique à celle de Breath of the Wild. Vous vous approchez d’un mur et vous vous déplacez dans la direction de la manette. Simple. La plate-forme n’est jamais trop difficile, pas plus que les énigmes du jeu, mais elles ne sont vraiment pas l’attraction vedette ici. Ce prix revient à l’atmosphère susmentionnée, dont le meilleur est illustré par la qualité de votre hoverbike, Simoon, son apparence, son son et ses sensations à conduire.

Malheureusement, une multitude de bugs vraiment frustrants peuvent entraver cette incroyable ambiance. J’ai eu une tonne de problèmes de menu. Les magasins cesseraient de fonctionner. L’utilisation du menu pause ne ferait apparaître que les options graphiques. Les options de dialogue des personnages n’apparaissaient pas. Toutes ces choses ont dû être corrigées en redémarrant le jeu, ce qui était particulièrement difficile car je ne voulais pas m’éloigner du monde magnifique du jeu.

Est-ce que j’aimerais que les énigmes du jeu soient, en moyenne, plus complexes ? Oui. Est-ce que je souhaite qu’il soit moins buggé (je veux dire les menus, pas les scarabées, malheureusement) ? Oui. Est-ce que je pense que le jeu pourrait faire avec quelques verbes de joueur supplémentaires ? Sûr. Mais est-ce que tout cela m’importe quand je pense à Sable quelques heures après l’avoir posé ? Non, ce n’est pas le cas.

Zibeline

Citation au dos de la boîte

“Pour les gens qui aiment vraiment, et je veux dire vraiment, le sable.”

Type de jeu

Plateforme 3D-Aventure

Aimé

Le plus beau jeu que j’ai jamais vu, une excellente bande-son, une atmosphère impeccable, une écriture charmante, une conception sonore délicieuse, un style d’animation unique, un cadre phénoménal et un sens de l’aventure que je n’ai pas vu depuis Outer Wilds.

Je n’ai pas aimé

L’un des jeux les plus buggés auxquels j’ai joué depuis des années, manque de verbes de joueur et énigmes trop simples.

Plateformes

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Date de sortie

23 septembre 2021

Joué

Environ huit heures. J’ai fabriqué quelques masques et vu toutes les régions du monde du jeu.

Tout ce à quoi je peux penser, ce sont des masques dans le désert et la façon dont tout dans ce monde se sent en conversation avec tout le reste. Il y a cette force à Sable appelée le Perpétuel. Le Perpétuel relie toutes choses et crée une ontologie brillante et unifiée. Toutes choses touchent toutes les autres choses, et c’est ce qui nous maintient en vie. C’est autant une philosophie de l’être que la matière physique qui constitue la bulle protégeant Sable chaque fois qu’elle se jette du haut d’une falaise.

Tout dans le jeu est conforme à l’idée d’objets construits les uns pour les autres. “Bien sûr, le monde n’est pas fait pour moi”, pensez-vous. “Ces flèches de roche ont été érodées par le temps et le vent, elles n’auraient pas pu me considérer dans leur conception.” Mais ensuite, vous escaladez une structure à Sable et vous voyez le dernier éclat de votre barre d’endurance s’éloigner à la fin de votre ascension. Encore une seconde et tu serais tombé, mais tu ne l’as pas fait. Au lieu de cela, vous êtes debout, épuisé, en train de regarder la plus belle vue que vous ayez jamais vue, parce que vous faites partie du monde, parce que ce moment a été construit pour vous et vous pour lui.

La montée a été juste assez longue pour vous défier, mais pas assez pour vous rejeter complètement. Il veut que vous grandissiez. Tout et tout le monde à Sable le fait, d’ailleurs, c’est pourquoi tant de personnages ont des quêtes pour vous. Ont-ils besoin de vous pour faire quelque chose ? Oui bien sur. Mais s’ils n’avaient pas quelque chose de prêt, ils trouveraient probablement quelque chose à faire pour vous. C’est à cela que sert votre vol à voile. Vous sortez, voyez le monde et aidez les gens. Vous déconnez jusqu’à ce que vous trouviez votre place dans les choses. Et il y a toujours une place pour vous. C’est la promesse du Perpétuel.

J’ai vu des gens appeler le monde de Sable post-apocalyptique, et je peux comprendre pourquoi. Il a tous les marqueurs de la post-apocalypse : des ossements blanchis, des déserts parsemés de navires brisés et des colonies abandonnées. Mais je pense que c’est une mauvaise caractérisation du monde de Sable. Les ruines et les temples que vous visitez ne sont pas le produit d’une grande tragédie, mais le résultat d’une culture nomade qui embrasse et encourage un réel changement.

Les ruines que vous visitez n’ont pas été abandonnées parce qu’il s’est passé quelque chose, mais parce que leur fonction a changé. Que vous soyez en eux implique quelque chose de nouveau à leur sujet. Ce qui était autrefois une colonie est maintenant un endroit à explorer ou un foyer pour les coléoptères. Un navire écrasé n’est pas une machine en ruine, mais un morceau vivant de votre histoire dont vous pouvez toucher et apprendre. Il veut que vous soyez là et que vous tiriez quelque chose de l’expérience.

Le monde de Sable n’est pas une machine cassée, il va bien. Vous n’êtes pas dans une grande quête pour la sauver ou rendre à la planète son ancienne gloire. Tu n’es qu’une fille qui grandit dans cet endroit, et grandir signifie choisir un nouveau masque.

Il existe de nombreux jeux vidéo sur les masques, et beaucoup d’entre eux concernent également l’identité. Dans Persona 5, vous déchirez votre masque pour révéler votre vrai moi, manifesté en tant que dieu mineur ou démon. Dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, votre corps se déforme lorsque le masque rencontre votre visage. Vous criez et vous contorsionnez tandis que vos os se contorsionnent pour prendre leurs nouvelles formes. Le masque est nécessaire, mais violent.

Shhhhhwwwwwwwwww c’est le son que fait le sable.Capture d’écran : Shedworks

C’est souvent ainsi que les personnes neurodivergentes parlent de leur insertion dans la société. Vous masquez votre vrai moi, le cachant pour s’intégrer dans un système social qui n’a pas été construit pour vous. Le masque devient carcéral et destructeur. L’identité est une chose qui vous est imposée, pas une chose que vous choisissez.

Sable imagine quelque chose de différent et de plus doux. Il imagine les masques comme des objets qui communiquent à d’autres personnes qui vous êtes et comment vous pouvez les aider. Vous pouvez trouver le machiniste dans n’importe quelle ville, ou le cartographe dans n’importe quel bar. Ces identités ne sont pas la seule partie de la personne, bien sûr, mais elles expriment leurs relations avec les autres. Et je pense que, au mieux, c’est ça l’identité.

J’ai vu d’autres jeunes homosexuels en ligne parler de la façon dont il existe des centaines de genres, et ce genre est une chose profondément individuelle. Je pense que c’est, à certains égards, vrai. Votre expression personnelle vous sera généralement unique, du moins dans une certaine mesure. Cependant, je pense qu’il y a une tendance à faire du genre synonyme d’esthétique et de conception de soi. C’est une approche de l’identité très « je pense donc je suis », où l’individu est centré avant tout.

Les masques de Sable présentent une autre option. L’identité n’est pas une conception de soi, mais une fonction sociale. Vous portez votre masque de machiniste et les gens viennent vers vous lorsqu’ils ont besoin d’un machiniste. J’exerce la fonction sociale de lesbienne, et cela affecte la façon dont les gens interagissent avec moi. L’identité exprime une façon d’entrer en relation avec les autres, pas seulement la façon dont vous vous voyez.

Dans une culture nomade profondément investie dans le changement, vous pouvez modifier votre fonction sociale avec le temps. La plupart des gens, après leur vol à voile, s’installent avec un seul masque. Ils assument ce rôle pour le reste de leur vie. Il existe cependant une autre option : vous pouvez simplement le refaire. Tout comme une ville peut devenir une ruine, qui peut alors devenir un lieu pour que les enfants apprennent leur place dans le monde, un enfant peut aussi devenir un machiniste, qui devient alors cartographe.

Sable imagine l’identité et la croissance comme ludiques, joyeuses et presque impossibles à échouer. Cela vous promet que changer d’avis est normal. Vous vouliez être aubergiste, et maintenant vous ne le faites pas. Cela vous encourage alors à devenir autre chose, sans rejeter ou haïr la personne que vous laissez derrière vous.

Il n’y a pas de noms morts à Sable. Juste des gens et des lieux qui sont devenus quelque chose de nouveau.