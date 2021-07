Revue Mahindra Bolero Neo : Est-ce un TUV300 sous un autre nom ?

Comme la City, la Swift et la Safari, la Bolero est l’une des marques les plus puissantes du segment indien des véhicules de tourisme. Avant que la Creta de Hyundai ne la détrône, le Bolero de Mahindra était le SUV le plus vendu en Inde pendant des années. Mahindra a maintenant lancé un boléro légèrement plus petit, appelé le Bolero Neo, pour remplacer le TUV300 (le SUV Mahindra à l’allure robuste qui n’a pas pu trouver beaucoup de preneurs, en particulier en Inde urbaine). C’est bien plus qu’un simple changement de marque du TUV300. Nous le conduisons près de Gurgaon.

Qu’est-ce que le Boléro Néo ?

Le design est un mélange du Bolero et du TUV300. On dirait qu’il est construit pour durer, est livré avec le moteur diesel mHawk de 100 ch (couple de 260 Nm), a une construction de carrosserie sur châssis, est à propulsion arrière avec technologie multi-terrains (MTT) et dispose de sept sièges (2+ 3+2).

Quelle est la qualité de la cabine?

La qualité est meilleure que ce que vous obtenez dans le Bolero et ce qui était offert dans le TUV300. La variante haut de gamme du Bolero Neo que j’ai conduite dispose d’un écran tactile de sept pouces, de commandes vocales, d’une technologie micro-hybride démarrage-arrêt du moteur, d’un régulateur de vitesse, de phares à flexion statique, de feux de jour, d’une direction inclinable, etc. L’espace dans l’habitacle, en particulier dans les deux premières rangées, est bon. Mais les deux strapontins de la troisième rangée ne sont ni sûrs pour les occupants (par rapport aux sièges orientés vers l’avant), ni souhaitables dans un véhicule destiné aux familles indiennes modernes.

De plus, bien que la qualité du plastique soit décente, elle n’est pas dans la même catégorie que celle des VUS de moins de 4 mètres (le XUV300 de Mahindra a une bien meilleure qualité de cabine).

Comment ça roule ?

Le moteur semble puissant, mais le véhicule semble lourd (à 2 215 kg de poids brut, c’est lourd). La qualité de conduite est dynamique, peut-être à cause de sa construction en échelle sur châssis (les Indiens modernes se sont peut-être habitués aux VUS multisegments monocoques, une structure de véhicule dans laquelle le châssis fait partie intégrante de la carrosserie, ce qui conduit à une qualité de conduite plus raffinée) . Les niveaux de NVH sont moyens (pas dans la même ligue que le diesel XUV300). Alors que le Bolero Neo est équipé de capteurs de stationnement arrière, il n’a pas de caméra de stationnement arrière (même le XUV300 l’a) – un appareil que les Indiens ambitieux peuvent apprécier.

Cependant, hors route, le Bolero Neo est agréable à conduire. Ce n’est pas un 4×4, et pourtant il se comporte comme tel. Les roues arrière ont une traction solide et les manœuvres telles que la conduite à travers des lits de rivière peu profonds ne devraient pas poser beaucoup de défi. Mais, encore une fois, le Bolero Neo s’adresse aux Indiens urbains ambitieux et combien de ces acheteurs quittent la route ?

Vaut-il le prix?

Il existe trois variantes : N4 (Rs 8,48 lakh), N8 (Rs 9,48 lakh), N10 (Rs 9,99 lakh) et le N10(O) sera bientôt lancé (avec MTT). Ces prix en font un SUV relativement abordable, surtout compte tenu des roupies par pied cube d’espace que vous obtenez, mais la question est de savoir si le Bolero Neo est ambitieux? Au cours des prochains mois, les Indiens urbains répondront à cela.

