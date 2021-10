Revue Matrix : Dans le roman de Lauren Groff, les religieuses construisent une utopie féministe

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Il y a deux ans, j’ai vu un livre dans une exposition de bibliothèque qui appartenait autrefois à un couvent médiéval. C’était un gros et vieux tome sur l’histoire des papes qui avait l’air indiciblement ennuyeux, et il était ouvert dans sa vitrine à l’entrée sur la pape Jeanne, la figure apocryphe qui aurait déguisé son sexe et devint pape au milieu Âge.

Les religieuses qui possédaient le livre étaient évidemment fascinées par cette légende. Dans les marges à côté de l’entrée de la pape Jeanne – dans une écriture ferme et enthousiaste – l’un d’eux avait écrit les mots « papa femina ». Papesse.

J’ai souvent pensé à ce livre depuis : toute la frustration, le désir palpable d’une sorte de pouvoir ou d’indépendance, emballés dans ces deux mots griffonnés. Être une femme vivant une vie aussi circonscrite que celle d’une nonne médiévale, de telle sorte que chacun de tes instants éveillés se verrait assigner une tâche, vivre une vie de corvée si intense – et penser encore : « Là, là, il y a la preuve. Ça ne doit pas être comme ça. Vous pouvez encore imaginer autre chose.

Vous pouvez imaginer une femme comme émissaire de Dieu sur Terre, régnant sur tous les pays et fiefs d’Europe. Vous pouvez imaginer ne même pas devenir le pape vous-même, mais simplement voir une autre femme comme pape. La voir là-bas, et savoir qu’il était possible d’atteindre ce genre de pouvoir. Pensez au frisson.

Matrix de Lauren Groff, finaliste du National Book Award et du choix d’octobre du Vox Book Club, incarne à nouveau cette fantaisie. Cela prend les bribes que nous connaissons de la vraie poète Marie de France, les possibilités que nous pouvons imaginer pour une communauté de femmes seules, et cela construit tout un monde utopique à partir d’elles.

L’historique Marie de France a été la première femme connue à avoir écrit de la poésie en français. Elle a vécu dans l’Angleterre du XIIe siècle, est probablement née en France ou dans une région indépendante qui fait depuis partie de la France contemporaine, et semble avoir été connue à la cour du roi Henri II d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine. (Vous vous souviendrez peut-être mieux de ces membres de la famille royale en tant que parents de Richard Cœur de Lion et du roi Jean, célèbres pour être des personnages secondaires de la légende de Robin Hood et également pour avoir signé la Magna Carta.)

Marie de France était très instruite, suggérant qu’elle était de naissance noble. Et elle a écrit une poésie fanfaronne et sensuelle d’amour courtois et de fées celtiques.

Tout cela est à peu près tout ce que nous savons de Marie. Il existe des théories et des rumeurs historiques obscures qui la relient à diverses abbesses et femmes nobles du XIIe siècle, mais il y a très peu de choses que nous puissions dire avec certitude sur sa vie.

Ce qui transparaît dans la poésie laissée par Marie, cependant, c’est une certaine force de caractère, une suggestion d’une force de volonté qui frise le surnaturel.

« Quiconque reçoit de Dieu la connaissance, la science, / et un talent pour la parole, l’éloquence, / ne doit pas se taire ou se cacher », écrit Marie dans le prologue des Lais de Marie de France. (Traduction de Judith P. Shoaf.) Elle poursuit en admonestant : « Non, cette personne devrait volontiers se montrer. / Quand tout le monde entend parler d’un grand bien, / alors il s’épanouit comme il se doit.

Marie a cette connaissance et ce talent, et elle n’a pas l’intention de la fermer ou de la cacher. Elle va s’assurer que tout le monde connaît son génie. C’est pourquoi elle a écrit un livre de poésie qui a survécu pendant près de 1 000 ans. Vous pouvez presque l’imaginer vouloir ces poèmes dans les marges de l’histoire, à l’endroit où était sa vie.

Dans Matrix, Groff met cette ambition et cette motivation au centre de l’existence de Marie, puis construit tout le reste autour d’elle.

Groff s’inspire de la théorie la plus populaire de la vie de Marie, qui l’identifie à l’abbesse de Shaftesbury, également nommée Marie et demi-sœur d’Henri II. Dans le récit de Groff, Marie est le produit d’un viol, une honte pour la lignée de la famille Plantagenet. Elle est également passionnément amoureuse de la femme d’Henry, Eleanor, une autre femme historique dont on se souvient pour sa force de caractère indomptable et son mécénat des arts. (C’est à la cour d’Aliénor que s’épanouit la poésie amoureuse courtoise des troubadours français.)

Si Marie était belle et bien élevée, Eleanor aurait peut-être été disposée à amener sa belle-sœur bâtarde à la cour et à la marier à quelqu’un. Mais Marie est grande, « une géante de jeune fille », possédant une force physique vigoureuse et peu de beauté ou de grâce. Tout le monde, l’informe brutalement Eleanor, peut voir qu’elle « a toujours été destinée à la sainte virginité ».

Ainsi, dans les premières pages de Matrix, Marie, 17 ans, arrive à Shaftesbury, l’arrière-pays de l’au-delà, pour servir de prieure dans une abbaye. Elle y restera pour le reste de sa vie, atteignant le rang d’abbesse, gardant les jeunes religieuses dont elle a la charge et envoyant sa poésie dans le monde pour Eleanor, son grand amour non partagé. Et au moment où Marie en a fini avec ça, Shaftesbury est complètement transformé.

Lorsque Marie arrive, l’abbaye est appauvrie et les religieuses meurent lentement de faim. Lugubrement, Marie récupère le loyer des locataires de l’abbaye et développe une réputation de propriétaire dangereuse pour ceux qui ne paient pas et généreuse pour ceux qui paient. Elle fait passer le mot que ses nonnes sont disponibles pour copier du texte à une fraction du prix facturé par les moines – une aubaine, car les femmes ne sont pas censées faire le travail de script.

Au fur et à mesure que l’argent rentre, Marie canalise son ambition furieuse et déjouée pour faire de son abbaye un centre d’art. Elle en fait une forteresse, entourée d’un vaste labyrinthe que nul qui n’a pas été instruit par l’abbaye ne pourra parcourir.

Enfin, elle commence à assumer les rôles réservés à un prêtre, administrant la messe et entendant les confessions de ses religieuses. Elle se glisse même dans le scriptorium la nuit pour changer les verbes et les noms au féminin, opérant toujours avec une allégresse palpable. « Couper les femmes dans les textes est malfaisant », écrit Groff. « C’est amusant. »

Marie fait de l’abbaye un monde à part, une commune autosuffisante, dirigée par des femmes et uniquement pour les femmes, où aucun homme n’apparaît. Ses ambitions sont spectaculaires et ses amis les plus proches suggèrent plus d’une fois qu’elle va peut-être trop loin et abuse de son pouvoir – mais l’idée du monde qu’elle construit devient un fantasme aussi puissant aujourd’hui qu’elle l’était au 12ème siècle. (« Nous étions au milieu de la présidence Trump, et j’étais épuisée » en écrivant Matrix, a expliqué Groff dans un Q&A avec son éditeur. « Je voulais juste aller vivre dans une utopie féministe. »)

« Elle se sent royale », écrit Groff à propos de Marie, après avoir réussi à construire un barrage qui transforme une étendue de terre en jachère appartenant à la couronne en un lac. « Elle se sent papale. »

Enfin, le fantasme réalisé. Le pape Jeanne était un mythe, mais dans les pages de Matrix, Marie peut sembler plus que réelle. Papa femina enfin.

Questions de discussion

Voici quelques questions et réflexions éparses pour guider votre discussion.

Comment le titre de Matrix vous prend-il ? Est-ce que cela fonctionne pour vous, ou trouvez-vous cela distrayant ? NO JUDGMENT ZONE : Quand vous avez entendu parler de ce livre pour la première fois, pensiez-vous que ce serait une novélisation du film de science-fiction ? L’une des parties les plus convaincantes de ce livre est à quel point tous les détails physiques sont vifs et viscéraux. Marie en tant que personnage vit beaucoup dans son corps, et la façon dont Groff canalise cette vision du monde a pour effet secondaire de rendre l’histoire immédiate et réelle. Quel est votre détail physique préféré dans le livre ? Pour moi, c’est probablement Marie qui se baigne dans la rivière la nuit pour se rafraîchir d’une bouffée de chaleur, et le rythme raté de la phrase alors qu’elle monte dans l’eau : « Adieu les sabots et les bas maintenant mouillés de la nuit la rosée et la boue refroidissent ses orteils, l’eau est à ses chevilles, traînant fort aux ourlets, aux genoux honte au ventre si frais à la poitrine et aux bras, la laine humide tirant son corps vers le bas. Que pensez-vous des visions de Marie d’Ève et de la Vierge Marie ? Comme Groff le montre clairement via le commandant en second de Marie, Tilde à la fin du roman, la Marie hédoniste est un choix inhabituel pour un mystique médiéval, mais les poètes d’aujourd’hui écrivent souvent sur un mysticisme enraciné dans la chair. (« À l’heure de ma mort, pour les dons de mon corps, je rends grâce », dit Everyman dans la traduction moderne de la pièce de moralité médiévale de Carol Ann Duffy.) Tilde soupçonne que les visions de Marie sont créées plutôt que données. Qu’est-ce que tu penses? En parlant de visions, laquelle préférez-vous ? Moi-même, j’ai un faible pour celui qui montre Dieu comme une poule pondant des œufs de création. Dans les dernières pages de Matrix, Groff suggère que, si l’un des écrits privés de Marie avait survécu, ils auraient offert « les traces d’un prédécesseur » alors que la société tremble et se remodèle devant la force du changement climatique, et « a montré un chemin différent pour le prochain millénaire. Comment imaginez-vous qu’un tel livre ait pu changer les choses pour nous ?