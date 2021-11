Revue Mi Notebook Ultra: Sleeper a frappé l’ordinateur portable de 2021

Chaque décision que Xiaomi a prise avec la série Mi Notebook de cette année – techniquement, il s’agit de la deuxième tentative de l’entreprise d’ordinateurs portables en Inde – semble guidée par les commentaires. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La fiche technique du Mi Notebook Ultra rend tous les autres ordinateurs portables à son prix ridiculement plus chers. Période.

Les deux ont tellement en commun, cela se réduit au type d’écran que vous regardez. Le Mi Notebook Ultra, qui fait l’objet de cette revue, vous offrira un écran plus grand et plus rapide.

Il dispose d’un écran plus grand de 15,6 pouces avec une résolution de 3,2K et un taux de rafraîchissement plus rapide de 90 Hz. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Cet écran est l’endroit où nous pensons qu’il est préférable de commencer cet examen car c’est le plus gros point fort du Mi Notebook Ultra. Alors que l’édition Mi Notebook ‘horizon’ de l’année dernière avec son grand écran presque bord à bord établissait une référence pour les ordinateurs portables à petit budget, le Mi Notebook Ultra prend tout cela d’un cran, à plus d’un titre.

Il possède un écran plus grand de 15,6 pouces avec une résolution de 3 200 × 2 000 pixels ou 3,2 K et un taux de rafraîchissement plus rapide de 90 Hz, une combinaison inédite à ce prix. Le panneau est IPS et couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB.

Xiaomi a appliqué la règle du pouce « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas » au Mi Notebook Ultra. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il est agréable et net, devient très lumineux et offre de bons angles de vision bien que les couleurs ne ressortent pas autant que, disons, le Realme Book. Asus a un VivoBook K15 OLED encore plus coloré et contrasté dans la même gamme de prix si vous aimez ce genre de chose.

Pour ce que ça vaut, le Mi Notebook Ultra semble davantage orienté vers les cas d’utilisation de productivité. Par exemple, il a un grand format de 16:10 – ce qui est une autre rareté parmi les ordinateurs portables à petit budget – et une finition mate qui, combinés, en font une recommandation instantanée pour le travail à domicile.

Puis, lorsque vous prenez en compte les minuscules lunettes – de tous les côtés pas moins -, vous avez soudainement cette grande toile presque ininterrompue à votre disposition. On ne soulignera jamais assez la valeur de l’écran du Mi Notebook Ultra.

Le Mi Notebook Ultra est très minimaliste et vous rappellera certainement le MacBook. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Xiaomi a également pu insérer une webcam 720p – qui est également positionnée juste à droite – malgré cet ordinateur portable doté de lunettes aussi minces. La qualité n’est peut-être pas très bonne, mais au moins vous avez l’option maintenant – cela manquait sur les modèles de l’année dernière.

En ce qui concerne la conception, Xiaomi a appliqué la règle du pouce «si ce n’est pas cassé, ne le répare pas» au Mi Notebook Ultra.

Au contraire, il a travaillé sur le raffinement de l’ajustement et de la finition. L’ultra notebook utilise également des matériaux nouveaux et plus robustes. Il est toujours monocoque, mais il est maintenant fraisé à partir d’un seul bloc d’aluminium de la série 6. Il s’agit d’une amélioration par rapport au Mi Notebook 14 d’origine. Les dimensions également (17,9 mm d’épaisseur et 1,7 kg) sont assez impressionnantes pour un ordinateur portable de 15 pouces.

Comme son prédécesseur, le design du Mi Notebook Ultra est très minimaliste et vous rappellera certainement le MacBook. Une marque Xiaomi très importante est gravée sur le couvercle cette fois. Le Mi Notebook 14 n’avait pas une telle marque.

Le Mi Notebook Ultra est assez empilé en ce qui concerne les options de connectivité. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Quoi qu’il en soit, ce qui est important, c’est que Xiaomi semble n’avoir fait aucun compromis lors de la conception du Mi Notebook Ultra. Il n’y a pas de flex bizarre, pas de bouts lâches. L’attention portée aux détails est au rendez-vous. En prime, vous pouvez ouvrir le couvercle de cet ordinateur portable d’une seule main, ce qui est caractéristique des machines haut de gamme et plus chères. Alors, bravo Xiaomi.

Le clavier et la platine ont été taillés dans le même tissu, c’est-à-dire qu’ils sont vraiment très bien construits. Xiaomi ne coupe pas les coins ronds ici non plus.

L’ordinateur portable dispose d’un clavier rétroéclairé avec trois niveaux d’éclairage. L’un d’eux fait référence à l’extinction complète de l’éclairage. Xiaomi a en quelque sorte inséré une clé « macro » dédiée, un aliment de base populaire parmi de nombreux ordinateurs portables de jeu, mais aussi quelque chose que nous ne voyons pas beaucoup dans un ordinateur portable de sa catégorie. C’est un ajout pratique. Pour la biométrie, il existe un lecteur d’empreintes digitales physique qui prend en charge Windows Hello. Ça marche bien.

Les touches individuelles, y compris les touches fléchées, sont bien espacées et ont une course de 1,5 mm. Ils sont fiables pour la plupart, mais il y a place à l’amélioration. Nous aurions personnellement aimé un peu plus de résistance.

Le trackpad est également une amélioration. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le trackpad est également une amélioration. Il est 62% plus grand que celui de la génération précédente de la série Mi Notebook 14. Les pilotes Windows Precision sont pris en charge. L’expérience, encore une fois, vous laisse satisfait pour la plupart, mais les clics physiques semblent un peu trop raides à notre goût.

Le Mi Notebook Ultra est assez empilé en ce qui concerne les options de connectivité. Il possède un port Thunderbolt 4, un port USB Type-C, un port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 1, une prise audio 3,5 mm et USB 2.0. La seule omission notable est un lecteur de carte SD dédié. L’ordinateur portable prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs 2W. Ils sont placés en bas et offrent un son décent, bien qu’un peu étouffé.

Comme sur des roulettes, Xiaomi a été en mesure d’emballer certains des matériels les plus puissants disponibles sur le marché aujourd’hui dans cet ordinateur portable et de saper la concurrence en matière de prix en même temps. Vous avez le choix entre trois configurations :

Intel Core i5-11300H/ 8 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz/SSD NVMe 512 Go/ Carte graphique Intel Iris Xe : Rs 59 999Intel Core i5-11300H/16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz/ SSD NVMe 512 Go/ Carte graphique Intel Iris Xe : Rs 64 999Intel Core i7-11370H/ 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz / SSD NVMe de 512 Go / Intel Iris Xe Graphics : Rs 76 999

Nous avons reçu la deuxième option, i5-11300H/16 Go, pour examen.

Le i5-11300H est un processeur à 4 cœurs et 8 threads construit sur un nœud de processus de 10 nm avec une vitesse d’horloge de base de 3,10 GHz et des vitesses d’accélération allant jusqu’à 4,4 GHz. La puce consomme jusqu’à 35 W de TDP, dans le cas du modèle que nous examinons. La RAM est soudée sur la carte mère. Le SSD est échangeable uniquement car il n’y a pas d’emplacement supplémentaire pour l’extension.

Le Tiger Lake H35 est un choix intéressant. Il se situe essentiellement entre la série Tiger Lake UP3 pour les appareils ultraportables et leur homologue régulier de la série H 45W utilisé dans de nombreuses machines axées sur les jeux. Considérez-le comme un UP3 « overclocké », c’est-à-dire que l’idée est d’offrir le meilleur des deux mondes : puissance et efficacité.

Et les résultats sont sur des lignes très attendues. Le Mi Notebook Ultra alimenté par i5-11300H fonctionne très bien au quotidien, offrant plus de puissance dans un boîtier relativement compact qui est également capable de rendre justice à la gestion de la chaleur.

Les thermiques étaient une grande préoccupation dans le dernier Mi Notebook. Le modèle de cette année, bien qu’il puisse chauffer lorsqu’il est stressé, ne chauffe pas ou n’étouffe pas autant et vous offre toujours de bonnes performances, même pendant de longues périodes.

La durée de vie de la batterie est également très bonne pour le prix demandé. La batterie 70WHr à l’intérieur du Mi Notebook Ultra vous permettra de passer 7 à 7,5 heures facilement avec une utilisation modérée à intensive. Cette fois, la charge USB Type-C de 65 W est prise en charge, ce qui chargera l’ordinateur portable de 0 à 50 % en un peu moins de 45 minutes.

Le seul domaine où Xiaomi aurait pu faire mieux est celui des graphismes, surtout après avoir suscité tant d’attentes avec le dernier Mi Notebook.

Le seul domaine où Xiaomi aurait pu faire mieux est celui des graphismes, surtout après avoir suscité tant d’attentes avec le dernier Mi Notebook. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Contrairement à son prédécesseur qui était livré avec des graphiques Nvidia GeForce MX350 dédiés, le Mi Notebook Ultra est bloqué avec des graphiques Iris Xe intégrés. Même la variante i7, qui devrait encore mieux fonctionner, n’a pas de GPU dédié, ce qui est une grosse déception. Les références et l’utilisation dans le monde réel concordent. Le jeu est interdit sur cet ordinateur portable, à moins que vous ne vouliez bien jouer à des jeux légers, décontractés et plus anciens qui ne le taxeront pas.

Mi Notebook Ultra | Devriez-vous acheter

Le Mi Notebook Ultra est un ordinateur portable fonceur dont le prix est correct. Il s’appuie sur la plate-forme définie par le modèle de l’année dernière et ajoute une « valeur » indispensable pour, enfin, vous offrir le package complet, celui de Xiaomi classique. C’est un retour à la forme pour une entreprise que nous connaissons tous si bien pour être connue pour ses excellents produits qui finissent presque toujours par dépasser leur catégorie de poids.

Le Mi Notebook Ultra est fortement recommandé si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable haut de gamme et beau pour faire le travail sans vous ruiner. Ne cherchez pas de jeu, et vous serez surpris par tout ce que Xiaomi a pu emballer dans cette machine élégante et élégante.

En passant, le Mi Notebook Ultra est prêt pour Windows 11 et la mise à jour devrait arriver bientôt.

Avantages: Design haut de gamme, bon affichage, bonnes performances globales, bonne autonomie de la batterie, excellent rapport qualité-prix

Les inconvénients: Le trackpad a besoin de travail, les haut-parleurs pourraient être meilleurs, les graphiques intégrés

