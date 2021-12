Revue Mondiale 2021 : Tout commence avec la Chine ! Savoir plus

Un rare consensus bipartite aux États-Unis a accepté ce défi. La nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine menace de devenir brûlante à Taïwan.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

La Revue mondiale de fin d’année 2021 ne peut que commencer par un pays qui comptait le plus, à savoir la Chine. Son président Xi Jinping a acquis un culte de la personnalité en se perpétuant au pouvoir ; sous lui, la Chine est devenue encore plus expansionniste à l’étranger. La Chine est devenue un État puissant déterminé à défier les États-Unis sur tous les fronts. Un rare consensus bipartite aux États-Unis a accepté ce défi. La nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine menace de devenir brûlante à Taïwan. Mao avait donné 100 ans à la Chine pour reconquérir Taiwan ; Xi n’est pas disposé à transmettre le problème de génération en génération, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour le résoudre. Les États-Unis exploitent l’étirement excessif de la Chine qui vient de l’expansion forcée de ses périmètres par la Chine. Les revendications extravagantes de la Chine en mer de Chine méridionale ont accru les inquiétudes dans la région : en témoigne l’alignement inattendu de l’Australie avec les Américains et les Britanniques sur le sous-marin nucléaire, ainsi que la coopération élargie de l’Inde avec ses alliés indo-pacifiques. Les Asiatiques centraux ont écouté les voix des Tibétains et des Ouïghours. Les pièges de la dette, la dégradation de l’environnement et les conditions de remboursement onéreuses ont pesé sur les bénéfices de la BRI. L’unipolarité américaine peut aboutir non pas à une bipolarité américano-chinoise précaire, mais à une multipolarité qui restreint la Chine en faisant échouer l’affirmation de soi. Cela a obligé les États-Unis à maintenir de formidables forces conventionnelles en Asie de l’Est pour persuader Pékin qu’un affrontement d’armes donnerait au mieux une victoire à la Pyrrhus. De plus, il y a un effort pour rallier les Américains en faveur des alliés démocrates des États-Unis, comme Biden a tenté de le faire lors de son Sommet sur la démocratie. La démocratie ne s’auto-répare pas ; cela demande une attention constante. La démocratie est sur le point de revenir.

L’année a vu l’émergence de l’Indo-Pacifique comme un concept comme jamais auparavant. Il a mis en évidence les liens cruciaux entre la sécurité des différents pays parties prenantes. Les développements des îles Senkaku, de la mer de Chine méridionale et de l’Himalaya sont clairement liés. Toute modification de l’équilibre des pouvoirs dans une sous-région aura un effet d’entraînement dans d’autres sous-régions de l’Indo-Pacifique. L’architecture de sécurité globale sera une fusion de divers cadres de sécurité, où le Quad jouera un rôle crucial. Lors du tout premier sommet des dirigeants Quad le 12 mars 2021, la déclaration commune s’est engagée à « promouvoir un ordre libre, ouvert et fondé sur des règles, ancré dans le droit international pour faire progresser la sécurité et la prospérité et contrer les menaces à la fois dans l’Indo-Pacifique et au-delà ».

D’un investissement de 11 000 milliards de dollars à un retrait total des États-Unis et de l’OTAN d’Afghanistan, culminant avec le rétablissement du gouvernement taliban 20 ans après les attentats du 11 septembre – doit figurer parmi les événements les plus tragiques de l’année. Le retrait n’a pas seulement assuré une victoire aux talibans, il a provoqué un exode massif d’Afghans du pays. Le retrait bâclé est considéré comme la plus grande débâcle que l’OTAN ait subie depuis sa création. Les années Trump, la pandémie de Covid 19 et le retrait afghan de Biden ont tous contribué à endommager la structure des relations transatlantiques. Il y avait un cri pour un débat vigoureux sur ce qui n’allait pas en Afghanistan. La leçon à tirer de l’Afghanistan est que le succès d’une compétition stratégique à long terme nécessite de bien comprendre les détails. Une empreinte légère et une intervention soutenue auraient peut-être été la meilleure approche sur l’Afghanistan.

La politique américaine d’aliénation de la Russie vis-à-vis de ses voisins a finalement touché le mur. Après une confrontation avec Poutine, Biden a concédé début décembre qu’il n’enverrait pas de troupes pour protéger l’Ukraine ; Poutine a exigé des garanties de l’OTAN qu’elle ne s’étendrait pas dans l’ancien espace soviétique et que les États-Unis et l’OTAN réduiraient leurs activités en Europe de l’Est si la crise ukrainienne était désamorcée. Peu de choses ont changé pour la Russie et les États-Unis qui cherchent à se concurrencer dans le monde entier. Les nouvelles sanctions radicales de Joe Biden contre la Russie se sont heurtées à des positions menaçantes de Poutine, notamment la menace d’une nouvelle intervention en Ukraine, des tests de missiles hypersoniques et la rupture de tous les liens avec l’OTAN. Poutine se nourrit de la confrontation dont tout le monde est perdant. Quant à l’Ukraine, elle sort de la tourmente plus vulnérable à l’agression russe qu’elle ne l’était au début de l’année.

La vague de Covid 19 a frappé à un moment géopolitique très défavorable. Une ère de nationalisme et de populisme croissants a rendu extrêmement difficile la mise en place d’une réponse collaborative à une pandémie mondiale. Les dirigeants mondiaux ont fait preuve d’esprit de clocher et d’insécurité politique, ce qui les a amenés à minimiser la crise de la variante Delta, à ignorer la science et à rejeter la coopération internationale. Au moins 3 millions et demi de personnes sont mortes, et la perte est estimée à 20 000 milliards de dollars. Le développement de vaccins a été l’un des rares points positifs de cette pandémie. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont collaboré avec les gouvernements pour fabriquer de nouveaux vaccins en un temps record. Bien que la création des vaccins ait été un triomphe de la coopération internationale, leur distribution a été tout sauf. Les pays riches ont acheté les vaccins à plusieurs reprises, accaparant le marché des vaccins, comme si le produit était une marchandise. Soulignant que 75 % des doses de vaccin n’étaient allées que dans 10 pays, l’OMS a qualifié la distribution d' »inégalité scandaleuse qui perpétue la pandémie ». En l’absence de coordination mondiale pour l’achat et la distribution de vaccins, les gouvernements ont conclu des accords bilatéraux, laissant certains pays avec des vaccins moins efficaces ou non testés. La poussée dévastatrice de l’Inde a réduit les exportations de ses vaccins produits localement, laissant les pays qui en dépendaient, comme le Bhoutan, le Kenya, le Népal et le Rwanda, avec des approvisionnements insuffisants. La variante imminente d’Omicron montre que même si chaque être humain était vacciné demain, le virus vivrait toujours dans plusieurs espèces animales ; au Danemark, plus de 200 personnes contactées par des visons. Le rêve de l’immunité collective est également mort. Les variantes sont un sous-produit inévitable de la croissance exponentielle de la pandémie. Trouver comment construire un système durable pour atténuer et prévenir le prochain sera le défi le plus important de notre époque. Les gens attendent la fin du long cauchemar.

Les puissances numériques ont montré comment elles peuvent façonner le monde comme jamais auparavant. Les technologies numériques ont permis à de nouveaux instruments de répression avec les gouvernements d’intimider les opposants politiques ; Les logiciels espions Pegasus en sont un exemple. Les entreprises technologiques occidentales étaient autrefois les championnes autoproclamées de l’ouverture, maintenant beaucoup capitulent face aux pressions de leur pays d’origine pour supprimer le contenu et les outils qui pourraient être utilisés contre le régime. Juste avant les élections parlementaires russes de septembre 2021, la Russie a convaincu Apple et Google de supprimer une application développée par des partisans du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny et conçue pour aider à coordonner le vote de l’opposition. Les extrémistes peuvent créer des réseaux et atteindre des publics comme jamais auparavant sur des plateformes telles que Facebook et Twitter, qui sont conçues pour attirer l’attention des gens et les diviser en groupes d’affinités. La Russie aurait militarisé cette technologie contre les États-Unis. « Les utopistes de la technologie capitalisent sur la désillusion généralisée à l’égard des gouvernements qui n’ont pas réussi à créer la prospérité et la stabilité en attirant les internautes dans une économie numérique qui désintermédie l’État ». Pour le moment, la rivalité américano-chinoise crée des complications pour les entreprises technologiques mondiales, car les deux géants continuent de se sanctionner mutuellement leurs applications. Incapables de suivre le rythme de l’innovation technologique, les régulateurs acceptent que les gouvernements partagent la souveraineté sur l’espace numérique avec les entreprises technologiques. Cela peut encore donner à l’Europe une chance de se réaffirmer en tant qu’acteur avisé capable de concevoir les règles qui permettent aux entreprises technologiques et aux gouvernements de partager la souveraineté dans l’espace numérique.

Les émissions de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter et les événements météorologiques extrêmes sont devenus plus fréquents, l’urgence d’aller au-delà des combustibles fossiles s’est accrue, comme en témoigne le sommet COP 26. La géopolitique du pétrole et du gaz est toujours aussi tendue. Alors que l’Europe est en proie à une crise énergétique majeure, la Russie a tiré parti de ses réserves de gaz en achevant les gazoducs Nordstrom contournant l’Ukraine. Le processus de transition vers l’énergie propre promettait de nouvelles formes de compétition et de confrontation ; cela a également signalé une poussée contre la mondialisation et vers le protectionnisme en rejetant la dépendance. La transition vers une économie mondiale nette zéro nécessite une coopération internationale, mais conduira également à des conflits et produira des gagnants et des perdants. La Chine et les États-Unis, par exemple, pourraient gagner, mais la Russie, à coup sûr, sera dans une pire situation, modifiant l’équilibre des pouvoirs, tandis qu’elle pourrait lier davantage les États-Unis à l’UE.

Le Myanmar a atteint un point de non-retour. Le coup d’État de février 2021 destiné à déplacer chirurgicalement le pouvoir dans le cadre constitutionnel existant, a plutôt déclenché une énergie révolutionnaire qui sera presque impossible à contenir. Les manifestations et les grèves se sont poursuivies malgré le meurtre de plus de 800 personnes et l’arrestation de près de 5 000. En 1937, les Britanniques ont séparé la Birmanie de l’Inde sur la base de différences raciales perçues. La Birmanie indépendante a essayé d’incorporer les non-Birmans qui étaient également considérés comme autochtones, tels que Karen et Shan; ceux qualifiés d’étrangers tels que 700 000 Rohingyas ont été expulsés vers le Bangladesh. L’édification de la nation du Myanmar a échoué, ce qui a entraîné des conflits armés et un pays qui n’a jamais été vraiment entier. Il n’y a pas de geste magique ou un seul ensemble de politiques qui résoudra la crise du Myanmar.

La guerre civile qui a éclaté en Éthiopie a plongé le pays dans une crise humanitaire et détruit des infrastructures, telles que des routes, des usines et des équipements de télécommunication, en plus d’éroder le tissu de l’identité nationale. 13 groupes ethniques revendiquent soit une plus grande autonomie, soit un statut régional. Résoudre ces tensions est un défi non seulement parce que le gouvernement central a en pratique refusé d’accorder leur droit à la sécession, alors que la constitution leur donne en théorie, mais aussi parce que leurs revendications sont contradictoires. Le Tigré et l’Amhara, par exemple, revendiquent des parties du territoire de l’autre et sont enfermés dans des différends frontaliers de longue date. Empêcher la désintégration de l’État nécessite de négocier et d’assurer une paix durable, de reconstruire le Tigré et les autres parties touchées par la guerre, et de forger un consensus sur l’idée de l’Éthiopie.

Le siège de l’Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies et sa présidence d’un mois du Conseil ont mis en évidence le programme en trois points de la sécurité maritime, la menace du terrorisme international et l’importance du maintien de la paix. La victoire des talibans en Afghanistan et l’agression de la Chine au Ladakh ont ajouté de nouveaux défis géopolitiques. Les réunions au sommet avec Biden et Poutine ont acquis une nouvelle urgence ; la région d’Asie centrale a été réengagée, tout comme Quad. L’Inde a trébuché dans le sillage de la nouvelle variante de Covid, elle est également entrée dans l’histoire grâce à des vaccinations record. Des capital-risqueurs étrangers ont investi de l’argent dans les startups indiennes numériques dans les domaines du cloud computing, de l’éducation, du divertissement, de la finance, des paiements, du tourisme, portant ces « licornes » à près de 70, plus que tout autre pays à l’exception des États-Unis et de la Chine. 2021 a également été l’année où les Indiens ont repris des rôles de direction convoités, Parag Aggarwal en tant que PDG de Twitter et Leena Nair, PDG de Chanel. La meilleure performance olympique de l’équipe indienne à Tokyo a suscité de l’espoir chez les jeunes.

