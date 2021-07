Revue NapBots 2021 : Tradez comme un pro

Comparer

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Les robots commerciaux sont en train de devenir rapidement la prochaine grande chose dans l’espace DeFi et blockchain. Les discussions sur les tendances potentielles et révolutionnaires des bots continuent d’être à la mode au sein de l’écosystème et, en tant que telles, leur sensibilisation et leur adoption sont en augmentation. Essentiellement, ces composants, les bots, vous permettent d’échanger des actifs numériques même sans toute votre attention. Ils font tout automatiquement et indépendamment en suivant un ensemble d’algorithmes établis.

Alors que le marché des robots de trading est relativement saturé, il y a encore quelques points marquants. NapBots a gravé son nom dans l’écosystème en tant que plate-forme et ressource de confiance pour tout ce qui concerne les robots commerciaux. Cela dit, si vous cherchez à adopter NapBots pour votre trading automatisé de bots, cette revue couvre tout ce que vous devez savoir, de ce que c’est à ce qu’il peut faire.

Qu’est-ce que NapBots ?

En termes simples, NapBots est un système basé sur le cloud qui comble le fossé entre les traders et les robots de trading automatisés. Il fonctionne en ligne et rend ces robots accessibles aux traders avec différents niveaux d’expérience ou d’approches d’investissement. Essentiellement, les bots exécutent les transactions sur vos instructions ou en fonction des stratégies que vous préférez, même en votre absence. Cependant, rien ne garantit que les robots généreront des revenus constants et stables. Cependant, même si rien n’est à 100%, les bots sont efficaces et largement excellents.

L’un des avantages les plus importants de NapBots est la flexibilité, l’adaptabilité et le dynamisme qu’il offre aux investisseurs quelle que soit l’étendue de leurs expériences. Par exemple, supposons que vous êtes un commerçant expérimenté qui a suffisamment de connaissances pour naviguer dans l’écosystème commercial. Dans ce cas, vous pouvez reporter le mode Bot uniquement, ce qui vous permet de trader sans interférence de bot. En dehors de cela, il est essentiel de noter que NapBots est une plate-forme de paiement avec trois abonnements différents. Le plan va de l’argent à l’or en passant par le platine, ce qui vous coûtera respectivement jusqu’à 19 €, 49 € et 99 €. Veuillez noter que ce prix est sujet à changement, en fonction de votre volume d’échanges. À l’heure actuelle, il existe d’autres offres uniques et spéciales pour les plans or et argent.

Bourses compatibles

À ce jour, NapBots prend en charge huit échanges et prévoit d’en ajouter d’autres au fur et à mesure de l’avancement du projet. Actuellement, l’échange pris en charge est Bitmex, Bitfinex, Okex, Phemex, Bitstamp, Bitpanda, Kucoin et Kraken, avec des plans pour étendre sa portée à HitBtc, Revoult, CoinBase et d’autres à l’avenir. Ces huit bourses fournissent des paires de négociation essentielles pour une rentabilité optimale des investisseurs et des commerçants. Certains d’entre eux ont été considérés en tenant compte de la protection qu’ils offrent, tandis que d’autres ont été considérés en raison de leur liquidité nécessaire pour opérer et exécuter des stratégies algorithmiques.

La connexion de cette plate-forme pour le trading est assez simple et vous pouvez le faire en quelques minutes. Sur l’échange préféré, il vous suffit de créer une clé API directement dans votre compte, que vous remplirez ensuite sur la plateforme NapBots. Après avoir connecté l’échange, tout ce que vous avez à faire est d’élaborer une stratégie, et vous pouvez vous détendre et regarder les bots exécuter vos préférences.

Compte tenu des crypto-monnaies prises en charge, les NapBots ne fournissent des stratégies que pour certains actifs cryptographiques liquides comme BTC, BNB, EOS, ETH et plus, ou les combinent parfois.

Comment fonctionne les NapBots ?

Essentiellement, il est important de comprendre les mécanismes que cette plate-forme intègre avant de s’y plonger. En général, cela est dû au fait qu’il y a eu des idées fausses répandues de la part des débutants suggérant que vous devriez toujours générer un revenu stable et constant à tout moment. C’est faux! Les bots peuvent aussi passer une mauvaise journée. Cependant, à long terme, vous gagnez beaucoup plus que vous ne perdez.

En fait, en informant NapBots des stratégies à mettre en œuvre pour trader en votre absence, vous n’avez même pas besoin de garder un œil sur le marché. En fait, ces bots fonctionnent sans limite de temps, ce qui peut vous permettre de les configurer pour exécuter des stratégies particulières pendant une année entière, ou selon vos préférences. De plus, avec NapBots, vous pouvez rester à l’écart du trading émotionnel en cas de forte volatilité ou de FUD.

Encore une fois, gardez à l’esprit que NapBots ne vous oblige à utiliser aucun type de fonds de trading sur la plateforme. Il n’est là que pour exécuter vos stratégies de trading à partir de comptes externes ou tiers. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les robots sur Phemex, vous devez alors approvisionner votre compte Phemex. Pour autoriser pleinement ces robots, vous devez connecter les NapBots à vos comptes professionnels, avec des clés API, comme mentionné ci-dessus. Bien que le processus puisse différer d’un échange à l’autre, ils sont tous accessibles et simples.

Abonnements

Comme indiqué ci-dessus, NapBots a différents plans, argent, or et platine, qui coûtent respectivement 19,49 et 99 euros. Encore une fois, gardez à l’esprit que ces montants sont susceptibles de changer en fonction de votre volume de transactions.

Le plan argent permet d’accéder aux signaux automatiques hebdomadaires. C’est l’option la plus abordable ici, mais elle présente des limites quant à l’allocation automatique entre une distribution rationnelle et une stratégie privilégiée. Supposons que ce plan ne semble pas correspondre à vos objectifs commerciaux. Dans ce cas, vous pouvez opter pour le plan or à 49 euros. Ce plan améliore votre bibliothèque de stratégies et vous permet également de trader environ 3 000 euros.

Si plus de dynamisme ou de flexibilité est ce que vous recherchez dans votre parcours professionnel, alors le plan platine est là pour vous. Il s’agit de 99 euros par mois, où vous pouvez échanger jusqu’à environ 5000 euros. Les options de paiement disponibles sont Stripe ou crypto-monnaie.

NapBots propose également un simulateur, qui reflète la fonctionnalité d’un robot de trading d’argent virtuel. Cela aide essentiellement les débutants à comprendre le fonctionnement de la plate-forme avant d’investir de l’argent réel.

Les NapBots sont-ils sûrs ?

Oui, votre investissement est en sécurité car il ne quitte jamais votre portefeuille préféré. Tout ce qui est requis est une clé API qui permet aux robots d’exécuter des transactions à partir de votre compte. Donc, essentiellement, les NapBots ne peuvent que vous aider à négocier et non à retirer vos fonds.

De plus, NapBots est membre du groupe Napoléon qui respecte les normes établies par le règlement de l’AMF. Le bot ne fait que rendre le trading plus accessible et accessible tout en aidant les utilisateurs de tous niveaux d’expérience à optimiser leurs transactions en minimisant les pertes et en augmentant les marges bénéficiaires. Décidez en fonction des mouvements de prix ou d’autres informations spécifiées par l’utilisateur. C’est sans doute le meilleur en matière de crypto-bots. NapBots est la seule plateforme qui vous permet de combiner plusieurs stratégies, même pour quelqu’un sans connaissances en trading ou avec une expérience insuffisante.

Pour vous assurer de minimiser les pertes sur vos investissements, NapBots dispose d’une communauté active et de didacticiels pratiques pour naviguer sur la plate-forme et l’exploiter en fonction de votre rentabilité et de vos objectifs commerciaux.

En bout de ligne

Supposons que vous ayez lu cette critique du début à ce point. Dans ce cas, vous avez maintenant une bonne compréhension de ce que cela implique, des offres et si cela correspond à vos besoins.

L’un des points forts de NapBots est qu’il est conçu pour convenir aux investisseurs et aux commerçants de différents niveaux d’expérience. Par exemple, sans connaissance préalable du trading, si vous comptez appliquer des stratégies professionnelles, NapBots est la réponse à vos besoins. L’équipe est relativement réactive, l’UX est alléchant et la communauté est solidaire.

La simplicité du système est une autre caractéristique frappante en ce qui concerne l’exécution et l’allocation du budget. Compte tenu des tarifs, ils sont sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix. Assez abordable par rapport au coût de la recherche de stratégies commerciales professionnelles.