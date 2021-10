Revue Nickelodeon All-Star Brawl – Mieux que mal, c’est bien !

Il n’y a pas beaucoup de jeux dans le sous-genre des « combattants de plate-forme », mais il y a une bonne raison à cela – le genre est absolument dominé par le gorille de 1000 livres qui est Super Smash Bros. Oui, il y a d’autres des jeux qui cherchent à donner leur propre tournure à la formule de Smash, mais ils n’ont pas le même type de portée ou d’attrait que le bagarreur bien-aimé de Nintendo. Entrez Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu avec une liste de personnages nostalgiques qui se modèle très clairement sur Smash, des commandes aux formats de scène et de jeu jusqu’à la conception de l’interface – mais avec plusieurs éléments de restauration à la sous-communauté concurrentielle de Smash.

Le principe est simple : un tas de vos personnages Nickelodeon préférés (depuis l’ère Nicktoons du début des années 90 jusqu’à nos jours) essaient tous, pour des raisons peu claires, de se faire exploser de différents niveaux thématiques. Ceci est accompli de la même manière que vous le faites dans Smash Bros.: frappez un ennemi un tas pour augmenter son pourcentage de dégâts et augmenter sa capacité de lancement avant de le frapper avec un mouvement de puissance pour le faire sortir des limites. Le gameplay sera instantanément familier aux joueurs de Smash, mais les nouveaux venus dans les combattants de plate-forme ne devraient pas avoir beaucoup de problème à ramasser SpongeBob, Reptar et Korra et à faire des mouvements sympas. Chaque combattant dispose d’un éventail d’attaques normales et spéciales au sol et dans les airs (y compris une attaque de récupération aérienne pour tenter de sauver votre bacon une fois lancé), ainsi qu’un lancer et un bouclier.

Cela ne veut pas dire que c’est exactement comme Smash, car il y a quelques changements clés pour différencier All-Star Brawl. Un exemple est dans les contrôles. Vous disposez de trois boutons d’attaque : attaque normale, forte et spéciale, ainsi qu’un bouton de saut dédié (et pas d’option « appuyer pour sauter »). Les mouvements « Tilt » de Smash, où vous déplacez légèrement le stick analogique dans une direction et appuyez sur le bouton d’attaque normal, sont plutôt remappés sur le D-pad ou le stick analogique plus le bouton d’attaque normal dans All-Star Brawl. C’est un moyen très intelligent de mettre en œuvre ces attaques tout en réduisant les risques d’une mauvaise entrée, et en tant que personne qui dépasse fréquemment le seuil d’inclinaison dans Smash, je l’ai grandement apprécié. Un bouton « strafe » dédié est également le bienvenu pour garder un personnage face à une direction spécifique tout en se déplaçant dans les arènes. Les mécanismes avancés familiers aux fidèles de Smash, comme le wavedash, la garde parfaite et la priorité d’attaque, ont été délibérément mis en valeur et développés.

Les joueurs qui veulent creuser profondément dans les systèmes de jeu et rivaliser avec les autres trouveront beaucoup ici pour améliorer leur expérience. Le mode d’entraînement présente des fonctionnalités uniques et intéressantes, notamment une visionneuse de hitbox complète – un outil extrêmement utile que très peu de jeux de combat incluent en tant que fonctionnalité – et la possibilité d’avancer image par image pour étudier les propriétés de mouvement et les interactions sur un niveau très détaillé. All-Star Brawl propose également un netcode de restauration pour le jeu en ligne. La restauration est devenue largement préférée par les passionnés de jeux compétitifs par rapport au netcode plus courant basé sur le délai, donc le voir dans All-Star Brawl montre un véritable engagement envers ce public particulier – bien que dans mes tests, il s’est avéré encore un peu incertain à travers connexions en ligne longue distance ou Wi-Fi. Dans l’ensemble, il y a beaucoup de viande à creuser ici pour ceux qui veulent un combattant de plate-forme riche en mécanique qui n’est pas tout à fait un jeu Smash, mais toujours assez proche.

Donc Nickelodeon All-Star Brawl est mécaniquement solide, ce qui est génial. Mais pour un jeu qui essaie très fort de se battre sérieusement contre Smash, il échoue de manière significative. La principale raison pour laquelle Smash Bros. est un tel succès est que le jeu fonctionne à plusieurs niveaux : en tant que jeu compétitif, en tant que jeu de société et en tant que vitrine pour le service des fans. Vous pouvez jouer à Smash avec un ensemble de règles strictement compétitif, ou vous pouvez activer tous les éléments et jouer sur les scènes manifestement cruelles pour vous tromper. Vous pouvez même ignorer complètement le multijoueur et passer des heures dans une variété d’options de contenu pour un seul joueur tout en profitant de toutes les références de jeux et de services aux fans de Nintendo.

Nickelodeon All-Star Brawl, en comparaison, obtient le bon élément compétitif, mais tout le reste fait cruellement défaut. Il n’y a pas du tout d’objets farfelus et surpuissants, et bien que quelques décors scéniques présentent des défis et des dangers intéressants, la plupart d’entre eux se sentent assez restreints, à la fois en termes de présentation et de dangers qu’ils présentent. En tant qu’expérience solo, il n’y a pas grand-chose à mâcher du tout : un mode défi arcade court, un mode « sport » (où le but est de marquer des buts plutôt que de se lancer) et le stock rapide habituel – et des batailles basées sur le temps contre des combattants CPU sont tout ce que vous obtenez. Vous pouvez débloquer divers extras comme de la musique et des images de galerie dans ces modes, mais les récompenses ne sont pas particulièrement intéressantes dans l’ensemble.

Mais l’élément fan-service – ou son absence – est la chose la plus décevante. Tout comme Smash Bros., Nickelodeon All-Star Brawl regorge de personnages étoilés de l’immense bibliothèque d’émissions du réseau. Ces personnages ne sont pas des personnages aléatoires – ils signifient beaucoup pour plusieurs générations de joueurs, et les avoir dans un jeu croisé comme celui-ci est une perspective passionnante. Alors que le développeur Ludosity a fait un travail admirable avec de nombreuses animations et attaques, des choses comme le manque de voix off des personnages pendant les combats, pas d’histoires ou de fins solo spécifiques aux personnages, et les échanges génériques de dialogue pré-combat en mode arcade sont un formidable déception. Il est triste qu’une bagarre entre Ren et Stimpy, Toph, Patrick Star et Michelangelo soit presque complètement silencieuse – le potentiel d’interactions amusantes avec des personnages est gaspillé.

En fin de compte, Nickelodeon All-Star Brawl est un solide combattant de plate-forme compétitif, mais il manque de plusieurs éléments clés. Si vous avez un groupe de copains qui aiment Smash compétitif et qui aiment beaucoup le catalogue de personnages de dessins animés de Nickelodeon, vous trouverez All-Star Brawl très satisfaisant. Mais si vous recherchez des expériences solo substantielles ou un combattant de fête amusant que vous pouvez jouer avec désinvolture avec vos amis et votre famille, vous allez très rapidement revenir à l’étreinte chaleureuse du mastodonte de Nintendo.