Revue offensive de Feyenoord au PSV

in

19/09/2021 à 16h53 CEST

Marc Zapater

L’ensemble dirigé par Arné Insérer a été mesuré ce dimanche par rapport au PSV, joué au Philips Stadion et qui s’est terminé par une critique offensive du Feyenoord qui a battu les locaux 0-4.

PSV

Fey

PSV

Drommel ; Teze, Ramalho, Obispo, Max ; Propper (Thomas 46′), Boscagli ; Bruma (Madueke 72′), Götze (Doan 46′), Gakpo (Vinícius 46′); et Zahavi (Vertessen 46′).

Feyenoord

Bijlow ; Pedersen (Hendriks 83′), Trauner, Senesi (Geertruida 78′), Malacia; Aursnes, Toornstra, Til (Linssen 69′), Kökçü; Jahanbakhsh (Dessers 83′) et Sinisterra.

Buts

0-1 M.45 Toornstra, 0-2 M.69 Linssen, 0-3 M.85 Toornstra et 0-4 M.93 Dessers.

Arbitre

Desmond Makkelie. TA : Ramalho (38′) et Götze (42′) / Senesi (74′) et Kökçü (84′).

Incidents

Match correspondant à la cinquième journée de l’Eredivisie néerlandaise, disputée au Philips Stadion.

Dans les aspects tactiques ceux de Rotterdam ont donné toute l’initiative à ceux de Roger Schmidt avec le ballon, mais ils n’ont pas pu générer de danger dans la surface de visite. L’approche de Arné Insérer Il a frappé durement un PSV sans réaction.

Avant la pause, seul le capitaine Cody Gakpo avait une bonne chance, mais l’attaquant a tiré large. D’un autre côté, il y avait un bon coup de Guus Jusqu’à du côté de Rotterdam.

Juste avant la mi-temps, le PSV n’a pas pu contenir une attaque rapide de Feyenoord. norvégien Marcus Pedersen fait un bon centre très bien dirigé derrière le gardien Joël Drommel ce qui signifiait 0-1 de Jens Toornstra pour ceux de Arné Insérer.

Après la pause, il s’agissait surtout d’attendre, encore une fois, que le PSV avec le ballon ne crée aucun danger. Le PSV est immédiatement entré en seconde période pour Yorbé Vertessen, Ritsu Doan et Ryan Thomas pour Götze, Zahavi et Proper. Le capitain Gakpo il a eu la première chance d’égaliser dix minutes plus tard, mais sa tête est passée à côté.

La tonique du jeu n’a pas changé et Feyenoord a clôturé le match avec un 0-4, après un bilan offensif et tactique dans lequel Arné Insérer il a gagné le match pour Roger Schmidt.