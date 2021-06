Revue physique de la saison 1: Rose Byrne brille dans une comédie acide et méchante

Dans le film phare Legally Blonde, la prodige du droit de première année Elle Woods présente une défense emblématique de son client gourou de l’exercice : « L’exercice vous donne des endorphines. Les endorphines rendent heureux. Les gens heureux ne tirent pas sur leur mari.

J’ai trouvé que le théorème d’Elle Woods est généralement vrai, que les gens qui font de l’exercice sont heureux. Je n’ai pas encore rencontré de meurtrier au cours de fitness. Mais dans la nouvelle pièce d’époque d’aérobic AppleTV+, Physical, avec Rose Byrne, l’exercice consiste moins à créer du bonheur qu’à rendre la vie que vous vivez un peu moins douloureuse.

La chose la plus surprenante à propos de la série de 10 épisodes, créée et écrite par Annie Weisman, est à quel point il est désagréable de vouloir faire valoir ce point. Un exemple : le physique transforme souvent la détresse émotionnelle et le malaise en séquences brutales où Sheila (Byrne) se gave et purge des repas composés de hamburgers pour se venger de son propre malheur. C’est un tournant dramatique de la façon dont le spectacle a été commercialisé comme un hymne campy des années 80 à l’aérobic mettant en vedette la méchante femme de Bridesmaids.

Le physique n’est pas pour tout le monde, et c’est très proche de n’être pour personne du tout.

Note : 2,5 sur 5

La série trouve sa protagoniste Sheila dans une situation désespérée. Elle est mariée à un flop qui ne l’apprécie pas, s’occupe de leur enfant sans aide, et elle a abandonné tout sens de carrière pour vivre cette vie insatisfaisante. Le seul lien de Sheila à la raison est de pouvoir s’éloigner de sa vie en faisant de l’exercice.

Pendant une heure de sa journée, il lui donne tout ce qui lui manque dans sa vraie vie et tout ce dont elle a besoin pour y survivre.

Le physique serait une misère insondable sans la performance de Byrne. Sa Sheila est un gâchis qui s’effiloche sur ses bords. Entre les mains de Byrne, cet extérieur nerveux cède la place à une tristesse et à une frustration hurlantes non seulement face à sa vie qui a mal tourné, mais aussi à l’état du monde qui l’entoure – alors qu’elle s’attarde sur tout, de la pollution des océans à Reaganomics jusqu’à, semble-t-il, la fin de discothèque. D’une manière ou d’une autre, dans sa sueur et son lycra métallique, Byrne vous permet de voir l’étincelle d’espoir que Sheila pourrait bien tout changer.

La série devient finalement le portrait d’une femme apprenant à vivre avec ses propres démons en manifestant son propre succès, même si ce succès se heurte à tout ce en quoi elle croit. Ce faisant, cela change et remet en question nos propres idées sur ce qu’est le capitalisme. , auto-effacement, divorce – nous enracinons pour. Cependant, vous devrez peut-être vous endurcir pour rester avec Physique jusqu’à la seconde moitié du voyage caustique de Sheila.

Wow, je ne veux pas de la vie de Sheila

Rose Byrne dans Physique.Apple TV+

Le point à retenir le plus dévastateur de Physical est qu’il ne vous donnera jamais envie de vivre dans le San Diego des années 1980. Sous l’heure d’or perpétuelle, Sheila Rubin est coincée dans un enfer désespéré. Son mari, Danny (Rory Scovel), est un professeur médiocre qui a décidé de pivoter et de faire une offre pour l’assemblée de l’État en tant que parvenu de gauche.

Cela se passe aussi bien que sa tentative de titularisation (échoue).

Dans sa tête, Sheila maudit sa médiocrité. Mais bientôt, elle se rend compte que la seule personne plus triste que le professeur hors du commun devenu politicien hors du commun est la femme qui prépare ses œufs, endort l’enfant, s’occupe de ses amis mauvais payeurs et s’occupe de tous ses appels. La série met en vedette Byrne en voix off, se moquant cruellement des carences – graisse, stupidité, faiblesse – des humains qui l’entourent, y compris Greta (Dierdre Friel), sa sincère et unique alliée, avant de retourner les insultes acides sur elle-même.

La punition que Sheila s’inflige devient finalement, oui, physique. Le sombre secret de Sheila est qu’elle a utilisé ses économies communes avec Danny, pour acheter des repas de hamburgers, puis se gaver et purger la douleur une calorie à la fois. Ses articulations sont calleuses à cause de la fréquence à laquelle elle s’est fait vomir. Dès le tout premier épisode, nous apprenons que Sheila est incroyablement et choquante à se faire du mal.

Si vous voulez taper, c’est compréhensible, surtout si vous êtes sensible aux effets sonores accrus d’une chasse d’eau et d’une femme vomissant. Bien que l’alimentation désordonnée de Sheila ne soit pas glamourisée ou représentée de manière visuellement graphique, c’est une pierre angulaire de Physique, et les téléspectateurs doivent en être conscients lorsqu’ils décident de regarder l’émission.

Dans une certaine mesure, la corrosivité de Physical peut s’expliquer par le fait que le spectacle se présente comme une raillerie et un défi. Voici une femme désespérée et terrible, et le garçon est-elle insondablement destructrice.

Mais son désagrément global n’est pas intentionnel car il vient en grande partie d’un manque d’imagination. Se moquer de quelqu’un n’a pas toujours besoin d’être drôle ou inventif, mais le fait que Sheila revienne à plusieurs reprises au plus petit dénominateur commun en qualifiant simplement les gens de gros ou de stupides fait dérailler l’élan de Physical. Je comprends que le point est que la vie misérable de cette femme est ancrée dans la monotonie et qu’elle-même est piégée dans une redondance abrutissante – mais il existe des moyens de faire passer ce point sans transformer le spectacle lui-même en quelque chose de redondant.

Les téléspectateurs qui vont un peu plus loin seront récompensés par Sheila trouvant le salut dans un cours d’aérobic appelé “Body by Bunny”.

À « Body by Bunny », situé dans un centre commercial qui induira la nostalgie chez les téléspectateurs d’un certain âge, la vie de Sheila s’évanouit et la musique de synthé noie sa voix intérieure. Elle se sent forte. Son visage s’adoucit en un sourire. Chaque coup de pied et poussée apporte une clarté cristalline dans sa conscience, lui montrant que c’est la façon dont la vie devrait se sentir et la façon dont elle devrait être. Sheila est frappée par ce sentiment. Le spectacle lui-même passe de son énergie capricieuse dans ses séquences d’aérobic à des plans fantastiques au ralenti et à une rêverie langoureuse.

C’est dans ces moments, où Byrne regarde son professeur d’aérobic comme quelqu’un qui assiste à un saint miracle, que Byrne libère tout le potentiel de son personnage.

Ce qui est frustrant, c’est qu’il devrait y avoir plus que des moments pour Byrne. Sur le papier, Sheila se sent comme un personnage taillé sur mesure pour Byrne. L’actrice a montré qu’elle est également douée pour jouer des méchants hilarants et méchants dans Spy and Bridesmaids, des momtagonistes séduisantes dans Neighbours et Instant Family, et une Gloria Steinem calibrée dans Mrs. America. Sheila est dans le stade de Byrne. Mais l’écriture sur Physique ne correspond pas souvent à la performance héroïque de Byrne, et les meilleures parties de la série sont sans paroles, Byrne se plongeant dans la comédie physique et aérobie pour mieux la transporter.

Physique joue à l’aérobic directement

En martelant l’existence malheureuse de Sheila, Weisman semble vouloir expliquer pourquoi des gens comme Sheila se sont jetés dans quelque chose de ridicule comme l’aérobic et peut-être pourquoi les gens, en particulier les femmes, se lancent aujourd’hui dans des tendances d’exercice à la mode comme SoulCycle, Peloton et “The Class”.

Weisman fournit beaucoup de réponses, à une faute. Pour Sheila, l’aérobic devient non seulement son répit d’une heure dans sa vie, mais aussi un possible ticket repas. Si elle peut trouver un moyen d’enseigner et d’enregistrer ses entraînements sur bande, elle pourrait amasser une fortune vidéo d’entraînement à domicile un peu comme Jane Fonda. Physique passe beaucoup de temps à associer l’aérobic au capitalisme et à la façon dont cela violerait la politique de gauche que Sheila pense défendre.

Si le capitalisme vis-à-vis de l’aérobic est la seule chose qui peut faire que Sheila se sente vivante, peut-il vraiment être si mauvais ? En bouclant le mari médiocre de Sheila et tout l’abrutissement qu’il représente, il devient évident pour Sheila que le capitalisme et l’aérobic sont la voie à suivre. Et si de grandes parties de Physique deviennent allégoriquement séduites par – puis chassant – ce fruit défendu, qui implique également une relation sexuellement bizarre avec le propriétaire du centre commercial conservateur John Breem (Paul Sparks).

Mais j’ai trouvé l’argument le plus captivant de Physique dans le moment moins éclaboussant, moins biblique, plus sans effort.

Toute l’existence de Sheila repose sur le principe que ses désirs, petits ou grands, ne devraient même pas être pris en compte. Son mari se moque de l’idée de faire un effort, une seule fois, pour réconforter son propre enfant à se rendormir au lieu de laisser cette responsabilité à Sheila. Il ne peut pas imaginer que Sheila veuille faire autre chose que lui préparer le petit-déjeuner. Il est si inconscient de sa propre existence, et si préoccupé par la sienne, qu’il ne peut pas la voir dépérir.

Le cours d’aérobic de Bunny est l’antithèse de cela, un endroit où le désir n’est pas honteux et où l’existence de Sheila est reconnue, voire encouragée. C’est le seul endroit où Sheila a l’impression d’être la priorité.

Il n’est pas surprenant que rejeter sa dévotion au spectacle de l’exercice comme ridicule ne parvient pas à convaincre Sheila que ce n’est pas une activité qui en vaut la peine ; du point de vue de Sheila, tous ses désirs ont déjà été rejetés comme ridicules.

Et au crédit de Sheila, l’aérobic est beaucoup moins nocif et exponentiellement plus légal que n’importe quelle envie qu’elle pourrait avoir de tirer sur son mari.

Ce sur quoi Physique respire, c’est de construire cette idée de manière plus large. Nous comprenons pourquoi Sheila a besoin d’aérobic, mais pas exactement pourquoi les femmes sont attirées par Sheila ou ce qui fait de Sheila, probablement un monde rempli de Sheilas, la femme (et l’instructeur d’aérobic) dont elles ont besoin. C’est peut-être parce qu’elles aussi mènent une vie de terreur en cage, gardent des secrets autodestructeurs ou entretiennent des frustrations avec leurs maris. Le public est invité à relier les points d’une manière que Physical considère comme allant de soi, et tout comme Sheila elle-même, il n’est pas difficile de se sentir négligé à la fin.

Les trois premiers épisodes de Physical débuts le vendredi 18 juin sur AppleTV+. Après cela, un nouvel épisode sera publié sur le service de streaming chaque semaine.