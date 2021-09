Revue Pokemon: Bonsly la plante qui pleure

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Bonly !

Détails Bonsly

Type : Roche

Hauteur moyenne : 1′ 08″

Poids moyen : 33,1 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération IV

Il y a beaucoup de chansons qui parlent ou impliquent des gens qui pleurent. J’ai découvert cela lorsque j’ai recherché sur Google des “chansons qui pleurent” et j’ai trouvé une très longue liste de choses. Quelque chose de bon. Certains mauvais. J’ai donc décidé de m’en tenir à ce que j’aime et j’ai inclus une blague sur Prince en haut de cet article. J’espérais que vous l’aimiez. Qu’est-ce que cela a à voir avec Bonsly, le Pokémon de cette semaine ? Eh bien… pleurer… des larmes ? Allons-nous en.

Bonsly est une pierre qui ressemble à une plante qui pleure aussi beaucoup, même quand elle n’est pas triste. S’il ne le fait pas, il devient trop humide et meurt. Oui, après une semaine de congé, nous replongeons dans le monde sauvage des Pokémon autodestructeurs. Selon Bulbapedia, Bonsly ne pleure pas parce qu’il est triste ou a besoin d’attention. Au lieu de cela, les larmes sont un moyen pour lui de libérer de l’humidité dans son corps. Pourquoi? Relisez quelques phrases et vous remarquerez le fait que si ce faux bâtard de plante est trop mouillé, il meurt.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela signifie que Bonsly préfère vivre dans des endroits et des régions sèches du monde. Cependant, ils sont parfois repérés dans les jardins, mais ce sont les casse-cou de la population de Bonsly. Ces petites choses sauvages veulent se pousser pour voir combien d’humidité elles peuvent absorber avant de donner un coup de pied dans le seau. (Un peu comme le film Flatliners… ou en fait, pas vraiment. Peu importe. Arrêtez de lire ceci.)

G/O Media peut toucher une commission

Selon Bulbapedia, Bonsly est connu pour utiliser ces pleurs constants comme un moyen d’amener les ennemis et les prédateurs à baisser leur garde. Sur la base de certains des méchants Pokémon que nous avons couverts au fil des ans, je ne sais pas à quel point une stratégie est infaillible, mais encore une fois, ce n’est aussi qu’un rocher en forme de plante, donc je doute que beaucoup de choses veuillent même manger en premier lieu.

Faits aléatoires

Selon certaines entrées Pokedex, parce que ce Pokémon préfère les zones sèches de la planète, ses « feuilles » vertes se démarquent souvent des régions plus arides et sablonneuses dans lesquelles il vit. Lorsqu’il expulse du liquide de ses yeux, il a l’air de pleurer , mais c’est en fait un mélange de sueur et de larmes. Cela semble horrible. Selon certains, les « larmes » en sueur sont salées mais les autres « larmes » sont amères. Euh… attendez, qui va lécher et goûter les larmes qui sortent des différents Bonsly ? C’est un travail que vous détestez et que vous ne voulez plus jamais refaire. Ou vous aimez trop et les gens vous appellent le « monstre qui pleure » derrière votre dos.

Meilleur commentaire de (sorte de) la semaine dernière

Vous savez que si Tails avait cette étrange pochette pour le cou, cela finirait par devenir un fan art utilisé pour une activité sexuelle horrible. -IsotopeX

Tu vois, cette merde est la raison pour laquelle j’ai besoin d’une pause de temps en temps.