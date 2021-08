Revue Pokémon : Buizel

in

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Buizel !

Détails de Buizel

Type : Eau

Hauteur moyenne : 2′ 04″

Poids moyen : 65,0 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération IV

Rapide! Nommez la créature du jeu vidéo qui est un animal mignon couvert de fourrure orange avec deux queues qui vole dans les airs en faisant tourner ses doubles queues comme des hélices d’hélicoptère. Vous avez dit Tails, de la célèbre franchise de jeux vidéo Sonic The Hedgehog ? Eh bien, non, je parle de Buizel, un Pokémon. Duh. Totalement différent. Rien de semblable entre eux. Enfin, sauf pour presque tout.

Je ne suis pas un avocat, je n’ai jamais prétendu l’être (si je le faisais, je mentais), mais cela ressemble à un exemple clair du crime juridique connu officiellement parmi les avocats sous le nom de « COPYCATTING ». Après avoir lu toutes les informations sur Buizel répertoriées sur Bulbapedia, je suis arrivé à la conclusion que oui, ce n’est qu’une imitation bon marché de Tails, le renard bien-aimé des jeux Sonic créés par Sega.

Voici les preuves que moi, non-avocat Zack Zwiezen, vous fournis, membres du non-juré :

Ils ont tous les deux deux queues ! Ils sont tous les deux en quelque sorte orange. Ce sont tous les deux des animaux mignons. Ils apparaissent tous les deux dans les jeux vidéo ! Sonic est ami avec les deux créatures. (Juste une rumeur que j’ai entendue…)

Maintenant, Buizel a également un sac jaune étrange autour de son cou qu’il peut rapidement gonfler avec de l’air, lui permettant de flotter facilement dans l’eau et de chasser sa proie. Ce n’est… pas quelque chose que Tails possède, pour autant que je sache. (Je n’ai pas lu toutes les fan-fiction et les bandes dessinées.) Mais honnêtement, cela ressemble moins à une adaptation utile qu’à un artiste ou à un designer essayant de dissimuler la vérité : qu’il ne s’agit que d’une arnaque de Tails, créée pour tirer profit de l’énorme (?) communauté Tails.

Bien sûr, il utilise soi-disant ses deux queues pour nager dans l’eau aussi, mais allez, nous savons tous que Tails peut le faire. Je veux dire, encore une fois, je suppose qu’il peut. Je ne sais pas. Je n’ai pas vraiment fait beaucoup de recherches avant de plaider ma cause devant vous tous aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, voici ma déclaration de clôture: j’ai raison. Merci.

Faits aléatoires

Tails a un vrai nom et c’est Miles Prower, qui est non seulement intelligent et drôle mais 10x mieux que Buizel. Chaque Buizel qui est apparu dans l’anime jusqu’à présent était un homme. C’est directement de Bulbapedia, alors blâmez-les si c’est un fait ennuyeux. Pour être clair, j’appelle ces faits aléatoires. Pas des faits AMUSANTS. Ou des faits VRAIMENT INTÉRESSANTS. Alors ne venez pas à moi pour quelques puants.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

«Je suis toujours amusé lorsque le Pokedex jette un filet à l’échelle de l’espèce sur la personnalité. L’idée que chaque Tyrunt ne fait que suuuuuuuuucks est extrêmement drôle pour moi. -RTLewis

J’aime penser que quelqu’un dans cet univers a eu une expérience vraiment merdique avec un Tyrunt et était comme “Fuck toutes ces choses!” et a écrit des conneries dans les entrées Pokedex avant de quitter leur emploi.