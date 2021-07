Revue Pokemon: Slugma

Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Slugma !

Détails sur Slugma

Genre : Feu

Hauteur moyenne : 2′ 04″

Poids moyen : 77,2 lb.

Introduit pour la première fois dans la génération II

Je n’ai jamais été un grand dormeur. Je finirai par me coucher, c’est sûr, mais je préfère ne pas le faire. Je n’ai commencé à me coucher qu’à une heure normale et cohérente lorsque j’ai eu un travail d’écriture ici. Avant cela (ou chaque fois que j’ai du temps libre), je reste éveillé tard et je regarde ou je joue des trucs jusqu’à 4 heures du matin. Eh bien, la plupart du temps. Je ne vais pas littéralement sécher et mourir si je dors. Et, la dernière fois que j’ai vérifié, je n’ai pas non plus de lave qui coule dans mes veines. Mais à part ces choses, je suis comme Slugma.

Selon Bulbapedia, le corps de Slugma contient du magma au lieu de sang. C’est étrange. Mais aussi, ce magma transporte en fait des nutriments et de l’oxygène dans tout son corps enflammé. C’est… juste pas possible, maintenant que j’y pense. Je ne suis pas un expert en lave, mais je ne pense pas que les nutriments dureraient longtemps dans le magma chaud. L’oxygène semble encore moins susceptible de durer. En fait, cela n’exploserait-il pas ? C’est peut-être juste une blague sur le sang chaud ? Si c’est le cas, obtenez de meilleurs écrivains Pokemon Company.

Si toute cette histoire de “sang de lave” est vraie, alors il est logique que cette chose ne puisse pas s’arrêter de bouger, même pour dormir. Je ne peux qu’imaginer combien d’énergie brute et de puissance doit être contenue dans une créature fonctionnant au magma pur. S’il s’arrête de bouger, selon les entrées Pokedex, il se transformera en pierre cassante et cassable et se brisera en plusieurs morceaux. Peut-être que, comme un Terminator en métal liquide, vous pourriez simplement jeter les morceaux dans une marmite d’acier ou quelque chose comme ça et il reviendrait à la vie. Si vous possédez un Slugma, essayez-le maintenant et dites-moi comment ça se passe.

*Deux jours plus tard…*

Oh hé, un e-mail d’un lecteur qui lit d’une manière ou d’une autre Kotaku tout en vivant dans l’univers réel et littéral de Pokemon. Il dit qu’il a essayé le truc de Slugma que j’ai mentionné et qu’il n’est pas revenu. Son animal de compagnie, son ami et son ami Pokémon bien-aimés sont maintenant morts pour toujours. Eh bien… bon à savoir.

Faits aléatoires

Cet e-mail que j’ai reçu était faux et une blague. La personne vient de dire « Kotaku est nul. Allez récupérer vos chèques sur Xbox, vous qui détestez Sony ! » Détesté même dans l’univers Pokemon. Slugma préfère traîner dans des endroits chauds, se réunissant souvent avec d’autres Slugma pour rester au chaud. BÉBÉ D’ÉTÉ CHAUD SLUGMA ! Je suppose qu’Abomasnow et Slugma se détesteraient. Pas seulement à cause du froid qu’Abomasnow crée, mais aussi parce qu’OBAMAsnow n’est pas aimé par les gens remplis de MAGA… Cette blague politique a-t-elle fonctionné ? Je l’espère car je ne peux rien supprimer ce week-end après avoir perdu un terrible pari.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

J’aime le cri d’Aromatisse. On dirait le début d’une chanson de Michael Jackson. –Volnunes

Hein…

