Revue Pokemon: Talonflame l’oiseau maléfique

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Talonflamme !

Détails de Talonflame

Type : Feu/Vol

Hauteur moyenne : 3′ 11″

Poids moyen : 54,0 lbs.

Ajouté pour la première fois dans la génération VI

Hey comment ça va? Désolé, je suis un peu occupé en ce moment. Mais… Je suppose que je peux faire une pause dans ce grand arbre pendant des semaines pour écrire un blog Pokemon idiot. Si c’est ce que tu veux? (Je ne sais pas pourquoi je demande, vous ne pouvez pas répondre.) Quoi qu’il en soit, j’ai donc espionné des Talonflame près de chez moi et je pense que j’ai craqué le plus grand réseau criminel depuis des années.

Talonflame déclenche des incendies, car il laisse tomber des braises enflammées de son corps pendant qu’il vole. Mais aussi, les ailes et les plumes de Talonflames sont ignifuges et sont utilisées par les pompiers pour confectionner leurs combinaisons et équipements. Donc, je pense que Talonflames organise en fait une arnaque géante où ils provoquent des incendies et fournissent aux pompiers les matériaux ignifuges dont ils ont besoin pour combattre ces flammes. J’ai une planche et tout, viens ici et regarde.

Voir, dans certaines entrées Pokedex répertoriées sur Bulbapedia, vous apprenez que les ailes ignifuges de Talonflame sont souvent utilisées par les pompiers pour créer des uniformes ignifuges. Mais aussi, dans d’autres entrées Pokedex, il est révélé qu’il laisse tomber des braises enflammées de ses ailes pendant le vol. C’est une excellente façon d’allumer des feux. Et ça m’a fait réfléchir. Et si cet oiseau maléfique déclenchait des incendies et profitait aux pompiers désespérés qui ont besoin de plus d’équipement pour lutter contre ces mêmes catastrophes. Tout devient clair.

Maintenant, je sais que certains souligneront que les entrées Pokedex mentionnent spécifiquement que seuls les pompiers dans le passé utilisaient les ailes de Talonflame pour leurs tenues. C’est un mensonge! Une façon de tromper les gens et de cacher la vérité. Maintenant que vous connaissez cette sombre vérité, je dois retourner sur mon perchoir en hauteur et continuer à espionner ces oiseaux maléfiques. Un jour, je les surprendrai à vendre leurs plumes aux pompiers. Et alors je ne serai plus la folle !

CE SERONT TOUS CEUX QUI ONT DOUTE DE MOI !!! HAHAHAHAHAHAHAHA

Faits aléatoires

Selon certaines entrées Pokedex, Talonflame peut voler aussi vite que 300 MPH. Qu’est-ce que tu fuis, Talonflame ? Justice!? Selon des personnes que je connais qui jouent à Pokemon Unite, Talonflame est “OP as fuck” et “a besoin d’un nerf”. Je commence à avoir faim ici dans cet arbre. S’il vous plaît, envoyez-moi de la nourriture. Et quelques boissons Monster Energy aussi.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

“Ces articles m’ont vraiment montré combien d’entrées Pokedex” Si ce Pokémon fait / ne X, il mourra ” il y a et c’est un peu sombre. “ -toxapecs

Les créateurs de Pokemon aiment deux choses : créer des créatures amusantes et colorées et créer des traditions maléfiques et sombres qui déformeront l’esprit des jeunes. Je respecte ça.